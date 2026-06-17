eスポーツチーム「REJECT」Shadowverse部門選手・担当ヘッドおにやが『Shadowverse Fes 2026』に出演

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Shadowverse部門所属選手および担当ヘッドおにやが、2026年6月20日（土）から6月21日（日）に幕張メッセにて開催される『Shadowverse Fes 2026』に出演することをお知らせいたします。

■ 新作おにやグッズ販売・チームブース出展

REJECTはチームブースも出展し、「おにや担当ヘッド就任記念 アクリルスタンド」や「おにや 1憶もらうぜ アクリルキーホルダー」をはじめとしたグッズを販売いたします。「STANDARD」シリーズや「JEJE」グッズなど、REJECTの定番アイテムも会場にてお買い求めいただけます。

■ 『Shadowverse Fes 2026』について

『Shadowverse Fes 2026』は、『Shadowverse: Worlds Beyond』を盛り上げる幕張メッセにて行われる大型イベントです。「シャドバプレミアシリーズパーク ストリーマーズドラフト交流戦」の決勝戦や、「Shadowverse Premier Series」に参戦する各8チームの最後の1人を決める「オーディション選考 ドラフト会議」など、注目のイベントが数多く行われます。

【イベント概要】

■ イベント名：Shadowverse Fes 2026

■ 開催日：2026年6月20日（土）～6月21日（日）

■ 会場：幕張メッセ 展示ホール９・１０

■ 公式サイト：https://fes.shadowverse-wb.com/

【REJECT Shadowverse部門 ロスター】

■ あぐのむ（@agunomomoclo(https://x.com/agunomomoclo)）

■ たばた（@tbt_sv12(https://x.com/tbt_sv12?lang=ja)）

■ ぱらちゃん（@para_chan_(https://x.com/para_chan_)）

■ 拓海（@harkpokepoke(https://x.com/harkpokepoke)）

■ おにやo-228（@oniyanogame(https://x.com/oniyanogame)）｜Shadowverse Div. Head

■ 「Shadowverse Premier Series 26-27」について

「Shadowverse Premier Series 26-27」は、Cygamesが主催する『Shadowverse』公式プロリーグです。当初6チームでの開催を予定していましたが、応募多数を受けて8チームへ拡大。Crazy Raccoon、ZETA DIVISION、DetonatioN FocusMe、VARREL、MURASH GAMING、REJECT、RIDDLE、レバンガ北海道の8チームが参戦します。年間優勝チームには賞金1億円が授与されるほか、2026年末開催予定の『Shadowverse World Grand Prix 2026』への出場権も付与されます。リーグ開幕は2026年7月を予定しています。

■ REJECT Shadowverse部門について

REJECTは、「Shadowverse Premier Series 26-27」への参戦に伴い、「Shadowverse」部門を設立いたしました。逆指名制度・ドラフト会議・オーディション選考を通じ、共に競技シーンを戦う選手たちを編成してまいります。担当ヘッドとして就任したおにやo-228とともに、競技シーンの頂点を目指すとともに、コミュニティの発展にも寄与する活動を展開してまいります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip