高知市のアポロニア歯科クリニック・日野謙一郎理事長、高知県保育士会総会で記念講演～『お口と全身の不思議な関係』から紐解く、すこやかな発達と成長支援～

医療法人仁徳会アポロニア歯科クリニック「現代人は自動化・機械化の中で本当の『からだの使い方』を忘れてしまった」と語る日野謙一郎理事長

医療法人仁徳会アポロニア歯科クリニック（高知県高知市）理事長／院長：日野謙一郎は、2026年5月16日に開催された「令和8年度 高知県保育士会 総会」にて記念講演を行いました。

今回の講演は、子どもたちの未来を見据えた当院の先進的な予防歯科への取り組みや、日野の発達支援に対する考え方に同会に関心をお寄せいただき実現の運びとなりました。

子育ては「依存」から「自立」へ

多くの保育・幼児教育関係者が集まった会場にて、日野は「子育ては 赤ちゃんをヒトへ ヒトを自立へ 導くこと」というスライドを掲げ、大人が過度に手を貸して「依存」させるのではなく、子ども自身が主体的に自己管理を行う「自立を促す支援」の重要性を強く提唱しました。

高知県立ふくし交流プラザ2階大ホールで開催

お口と全身の不思議な関係 ～こどもの発達と姿勢・呼吸・食事～

演題に沿った講演では、乳幼児期の「深飲み（吸啜：きゅうてつ）」が口腔発達の基礎となることや、鼻呼吸、舌・唇の正しい機能が、健全な歯並びや顔面骨格、さらには姿勢の形成にまで連鎖的に影響を及ぼす仕組みを、具体的な症例を交えて歯科医の視点から解説しました。

また、現代の日本におけるスリッパ文化や誤った靴の履き方が足指の機能を低下させ、全身の姿勢や噛み合わせを崩す要因になっていると指摘しました。

実演を交えながら、正しい靴選びや、保育園での裸足活動が身体の機能をリセットし、子どもが本来持つ健やかな成長力を引き出すために有効であると説きました。

三位一体の支援体制

日野は「大人がしてあげる支援から、子どもが自分で健康を律する自立支援へ転換し、家庭・保育園・専門機関が連携する『三位一体の支援体制』を築くことが不可欠である」と訴え、日々の保育実践に新たな視点を提供しました。

日野が語ったこの理念を地域全体へ普及させるべく、今後も同会との継続的な連携を心掛けてまいります。

なお当院は「ママとこどもの歯医者さん」グループに所属し、予防歯科を主軸に地域医療に子育てを全面的に支援しています。

LINEを活用したオンライン矯正相談を実施しているほか、同様のテーマでの講演依頼も随時受け付けております。

ご関心のある方は、ぜひ当クリニックのウェブサイトをご覧ください。

「子ども達が帰りたがらない」そんな雰囲気を大切に

【医院概要】

医療法人仁徳会アポロニア歯科クリニック

所在地：〒780-0966 高知県高知市福井扇町1182-1

電話番号：0888-72-1182

URL：https://9238.jp

Instagram：https://www.instagram.com/apollonia1182/