茨城ロボッツ所属のプロバスケットボール選手・陳岡流羽がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【陳岡流羽オフィシャルメンバーシップ】をオープン

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、陳岡流羽の公式ファンコミュニティ『陳岡流羽オフィシャルメンバーシップ』を6月10日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。



◆ 陳岡流羽プロフィール

生年月日：2003年2月1日

出身地：茨城県つくば市

ポジション：PG（ポイントガード）／SG（シューティングガード）

＜経歴＞

土浦日本大学高等学校

白鷗大学

2025-：茨城ロボッツ（特別指定選手）

両親や兄姉の影響で幼少期からバスケットボールに親しみ、高校は土浦日本大学高等学校へ進学。その後、白鷗大学へ進学し、約2年をかけてスリーポイントシュートを磨き上げ、コンボガードとして成長を遂げる。大学4年時には第47回李相佰杯争奪日韓学生バスケットボール競技大会の日本代表に選出。

2025年1月に茨城ロボッツへ練習生として加入し、同年2月には特別指定選手として登録。地元・茨城県出身選手として、B.LEAGUEの舞台でさらなる飛躍を目指している。

◆ コミュニティ概要

▼スタンダードプラン（月額\1,000）

まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。

- タイムライン投稿（近況・試合の裏話など）

- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）

- スクラッチくじ（ここだけの景品が当たるチャンス）

- デジタル会員証

- デジタルバースデーカード（お誕生日に僕からメッセージ）

- 限定グッズ購入権利

▼プレミアムプラン（月額\3,000）

より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。

スタンダードプランのすべてに加え、

- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）

- 月1オンラインミーティング（ZOOM）

- グループチャット

- 全配信アーカイブ視聴

- デジタルファンレターボックス（DM機能）

-プレミアム限定グッズ購入権利

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7195

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp