MFS、新曲「PRIDE」を本日リリース単独公演「MFS SPECIAL BANDSET」開催決定最速先行受付スタート

The Orchard Japan

ラッパー・MFSが、2026年6月17日（水）にニューシングル「PRIDE」をリリースする。2026年最初のリリースとなる「PRIDE」。プロデュースを手がけたのは、東京を拠点に活動するDJ／ビートメーカー・Bungo。ダンスホールやダブをルーツに持つ彼のビートの上で、MFSは自身の信念や美学を力強く表現している。

〈あいつがインフルエンサーなら私は処方箋〉という印象的なラインから始まる「PRIDE」。〈自分の言葉だけを信じてみろ〉というメッセージを軸に、MFSならではの存在感が際立つ楽曲となっている。

サウンド面では、グラミー賞受賞エンジニアのLiam Nolanがミキシングを担当し、マスタリングはUK・Metropolis Studio所属のStuart Hawkesが担当。太く硬質なビートとMFSの唯一無二の低音ボイスを、世界水準のサウンドへと昇華させている。

さらに、9月20日（日）には約1年ぶりとなる単独公演「MFS SPECIAL BANDSET」の開催も決定した。本公演は、MFS初となるスペシャルバンドセット編成で行われる特別公演。ギターにHIMI、パーカッションにJackson、ベースにMakoto Togashi、ドラムにManaw、キーボード／サックスにHinata Ishiiを迎え、MFSの楽曲をこの日限りの特別なアレンジで披露する。

生演奏ならではのダイナミズムとグルーヴの中で、MFSの作品を新たな形で体感できる貴重な一夜となる。MFSの楽曲がバンドアレンジで披露される本公演の最速先行受付は、6月17日（水）18:00よりスタートする。

■ MFS NEW SINGLE「PRIDE」リリース情報

本日より各種配信サービスにて配信スタート。

https://orcd.co/pride_mfs

■ 公演詳細

タイトル：MFS SPECIAL BANDSET

日時：2026年9月20日（日）OPEN 17:00 / START 18:00

会場：WWW X（東京・渋谷）

チケット：前売り\6,500（税込／ドリンク代別）

Band Members：HIMI（Gt, Cho）/ Jackson（Perc, Cho）/ Makoto Togashi（Bass, Cho）/ Manaw（Dr）/ Hinata Ishii（Key, Sax）

MFS最速先行：受付期間 2026年6月17日（水）18:00 ～ 6月23日（火）23:59

受付URL：https://eplus.jp/mfs0920/

お問い合わせ：CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669 (月水金 12:00~16:00)

■MFS biography

東京出身。大阪を拠点に活動するヒップホップ・コレクティブ"ThaJointz"のメンバーとしても活躍。2022年、楽曲「BOW」が人気ゲーム“Overwatch2”にフィーチャーされ、SpotifyのViral Chartsでは45カ国以上でランクインし、グローバルチャートでも1位を獲得するなど世界的なヒットを記録し、日本発のアーティストとして史上初の快挙を成し遂げた。また、そのファッションセンスも注目され、BALENCIAGA、AVIREX、adidas Originalsなどのブランドキャンペーンに参加し、モデルとしても活動の幅を広げている。さらに、Spotifyの「RADAR: Early Noise 2024」やForbes JAPAN「30 UNDER 30 JAPAN 2024」にも選出され、国内外から注目を集める存在に。2025年は3rd EP「３」をリリースし、キャリア初となる全国ツアー〈MFS 1st tour〉を成功。音楽とファッションの双方で多面的な才能を発揮するMFS。今後のさらなる活躍が期待される。

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