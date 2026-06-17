【ミモレストア】ファッションエディター・伊藤真知さん×uncraveコラボ。UVカット・接触冷感機能で夏も快適、一枚で着映える大人のオールインワン＆ワンピースを発売

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」は、ファッションエディター・伊藤真知さんと、大人のためのベーシックブランド「uncrave（アンクレイヴ）」とのコラボレーションにより、一枚で着映える大人のオールインワン＆ワンピースを発売いたします。両アイテムともに、マシンウォッシャブル・UVカット・接触冷感機能を備え、夏のお呼ばれシーンから旅行やレジャーまで、幅広いシーンで頼れるアイテムです。

伊藤真知さん×uncraveコラボ ワンピース（左）オールインワン（右）

アイテム１：

一枚でコーディネートが完成。バランスと素材にこだわった渾身のオールインワン

上下がひと続きになっているからこそ、バランスよく見えることがとても重要なオールインワン。特に小柄な方にとってはサイズ選びが難しいアイテムです。そこで今回のコラボでは、155cm前後の小柄な方でも丈を詰めずに着られるサイズ感に設計しました。160cm以上の方にも楽しんでいただけるよう、2サイズで展開しています。

素材は見た目にも着心地にもこだわり、上質感と清涼感を兼ね備えたとろみ素材をセレクト。マシンウォッシャブル、UVカット、接触冷感と機能面も優秀で、汗ばむ夏も快適に過ごせます。

カラーは上品なブラックの一色展開。合わせるアイテム次第で印象を変えられ、夏のお呼ばれシーンから旅行やレジャーまで、幅広く活躍する一着です。

動くたびにふわりと揺れるバックスタイルは、シンプルな中にも華やかさが感じられます。

きれいめアレンジにはジレを重ねて。スポーティーな小物を合わせればカジュアルにも

デザインがシンプルなオールインワンは、合わせるアイテム次第でさまざまな表情を楽しめる一着。

きれいめに着るなら同色のジレを重ねて、ひと味違った奥行きのあるスタイリングもおすすめです。フラットシューズを合わせてもバランスよく決まる丈感は、大人の程よいカジュアルダウンを楽しめます。

スポーティーな小物を合わせてカジュアルに着こなすのも、ぐっと雰囲気が変わって素敵です。キャップやリュック、スニーカーなど、合わせるアイテムをモノトーンでまとめ、シルバーアクセサリーを効かせれば、シックな大人のカジュアルスタイルが完成。ブラックは合わせる色を選ばず、その日の気分やシーンに合わせて幅広いアレンジが楽しめます。

アイテム2：

“楽ちん”なのにきれい見え。一枚で着映える大人のためのワンピース

二つめのコラボとなるワンピースも、一枚で着こなしが完成する“楽ちんアイテム”。夏のワンピースはリラックス感や着心地のよさを優先したくなりますが、大人が着やすいきちんと感を意識し、通勤や会食、休日のお出かけまで対応できるデザインに仕上げました。

胸元の大きなポケットとハリ感のあるボリュームスカートが特徴で、スカート部分は付属の共布ベルトでウエストマークすることで、メリハリのあるドラマチックなシルエットをお楽しみいただけます。ベルトは片リボン風にラフに結べば、甘すぎない大人のこなれ感を演出できます。また、胸元のスナップボタンを開け、白いタンクトップなどインナーのぞかせるアレンジもおすすめです。

素材には、オールインワンと同様、マシンウォッシャブル、接触冷感、速乾性を備えた機能素材を採用。ほんのり青みを帯びたチャコールグレーは見た目にも涼やかで、洗練された大人のお洒落が叶います。

ベルトを外してリラクシーに。お手持ちのきれいめベルトで洗練度アップ

ベルトを外すと、まったく違った表情を楽しめるのも、このワンピースの魅力。ドラマチックな印象から一転、一気にリラクシーな雰囲気に変化します。高めのウエスト切り替えと胸元のポケットが自然に視線を上げ、フラットシューズを合わせてもバランスよく着こなせます。

また、お手持ちのきれいめベルトと合わせれば、より洗練された印象に。合わせる小物は色数を絞るのがコツです。ワンピース自体に存在感があるためコーディネートが決まりやすく、忙しい朝には特に心強いアイテムです。お出かけからデイリーまで、その日の予定や気分に合わせて着こなせる、大人の頼れる一着です。

デザイン性も機能性も備えた、大人女性にぴったりのこちらの２アイテムは、7月15日（水）まで期間限定販売中です。

《商品情報》

【ミモレ別注】伊藤真知さん×uncraveコラボ オールインワン

販売価格：\35,200（税込）

＜色＞ブラック

＜サイズ詳細＞0、1

0：着丈36cm/ 肩幅35.5cm/ バスト97cm/ ウエストゴム70～93cm/ ヒップ108.2cm/ 股下60.5cm

1：着丈37cm/ 肩幅36.3cm/ バスト100cm/ ウエストゴム73～95cm/ ヒップ111.2cm/ 股下65.5cm

＜素材＞表地：ポリエステル100%、裏地：ポリエステル100%

＜洗濯方法＞マシンウォッシャブル

▶ご購入はこちらからhttps://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0029

【ミモレ別注】伊藤真知さん×uncraveコラボ ワンピース

販売価格：\33,000（税込）

＜色＞チャコールグレー

＜サイズ＞0、1

0：着丈124cm/ 肩幅55cm/ バスト108cm/ ウエスト108.8cm/ 裾廻り241.3cm/ 袖丈20.5cm/ 袖幅44cm/ 衿幅2.5cm

1：着丈130cm/ 肩幅55.8cm/ バスト111cm/ ウエスト111.8cm/ 裾廻り251cm/ 袖丈21.5cm/ 袖幅45cm/ 衿幅2.5cm

＜素材＞表地：コットン100%・ポリエステル45％、裏地：無し

＜洗濯方法＞マシンウォッシャブル

▶ご購入はこちらからhttps://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0028

mi-mollet STORE（ミモレストア）について

講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のメディアコマースサイトとして、2022年6月にスタート。

「令和の新ベーシック」「お手本はパリマダム」といったコンセプトのもと、スタイリスト福田麻琴さんと、mi-mollet著者陣・編集部がセレクト・企画した、“ファッションや暮らしをときめかせるアイテム”を受注生産型でお届けしています。

mi-molletについて

2015年に講談社が運営を開始した、ミドルエイジ女性向けのウェブマガジン。ファッション、美容・健康を中心に、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いまで、成熟に向かう女性の悩みに寄り添った、幅広いジャンルのリアル情報を毎日発信しています。創刊当初からコメント機能を備え、読者との強い結びつきも特徴のひとつ。月間訪問者数（UU）約300万人、会員数約13万人を誇る、ミドルエイジ女性メディアNo.1（※）です。

＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より

■mi-mollet STORE公式サイトはこちら

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet

■mi-mollet公式サイトはこちら

https://mi-mollet.com/

■SNS

mi-mollet公式Instagram：https://www.instagram.com/mimollet/?hl=ja

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mi-mollet公式 X：https://x.com/mimollet2015

【提供可能な写真素材】

本素材は『mi-mollet STORE 伊藤真知さん×uncraveコラボ オールインワン／ワンピース』の報道・告知を目的としたご使用に限らせていただきます。

※ご使用の際は、下記の通り、クレジットの記載をお願いいたします。

(C)mi-mollet／講談社