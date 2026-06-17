“現場の当たり前”を変える実践事例5選を公開。“明日からマネできる”成果創出セミナーを7/29～31に開催＜第三弾＞

株式会社イプロス

AIやDXへの投資が加速する一方で、多くの企業では依然として現場レベルの課題が残っています。

オフィスを整備しても採用につながらない、業務システムが使いづらく定着しない営業担当によって説明品質に差が出る、安全教育が形骸化している、喫煙所問題や職場環境改善に悩んでいる。

こうした課題は、一見するとDXやAIとは関係がないように見えるかもしれません。しかし実際には、「伝わる」「使われる」「定着する」という観点で改善することで、業務効率や生産性、従業員満足度、採用力などに大きな変化をもたらすことができます。

各セミナーの詳細・申込はこちら（無料） :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260617_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button1&rg_src=20260617_iprosai2026summer_prpress#phase-3

その実践知を学べるのが、株式会社イプロスが2026年7月29日（水）～31日（金）開催の「イプロスAI 2026 夏」で実施する特別企画『すぐマネできる！事例紹介セミナー』です。

本企画は、全5回にわたって順次情報公開を予定している特別企画です。今回は第三弾として、「現場改善・働き方改革・販促DX」をテーマにした5講演を公開します。

空間デザインによる採用力向上、業務システムのUI改善、安全教育改革、3DCGを活用した営業DX、最新分煙環境の整備など、業種や職種を問わず活用できる実践事例を紹介。各分野の専門家が、現場で成果につながったノウハウを20分で分かりやすく解説します。

■ セミナー概要

すぐマネできる！事例紹介セミナー

日時：2026年7月29日（水）～31日（金）

会場：有明GYM-EX（ジメックス） 会場内特設セミナー会場

【 セミナー詳細ページ 】：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260617_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260617_iprosai2026summer_prpress#phase-3)

■ セミナープログラム

あそこの白壁を変えれば、集客・採用が変わる！？ AI動画の空間グラフィックイメージで、稟議も突破する方法

▼7月31日（金）11:55～12:15

竹田 繭子 氏／株式会社ビーグループ

執行役員 テクニカルアドバイザー

年間200件超、累計5,000案以上のデザインに携わったアートディレクターが登壇。商業施設やオフィスで実証された事例をもとに、空間デザインが集客や採用に与える影響を解説します。AI動画による完成イメージの可視化や、社内稟議を通すための実践ノウハウも紹介します。

すぐ真似できる！「業務システムの画面がわかりにくい」がなくなる、AI時代の新常識

▼7月31日（金）15:25～15:45

池本 哲也 氏／TIS株式会社（Fixel）

ビジネスプロダクトデザイン部 部長

DX投資の成果を左右する「使いやすさ」に焦点を当て、業務システムのUI改善事例を紹介。現場が迷わず使える画面設計のポイントから、AI時代におけるUI・UX改善の考え方までを解説します。

居眠り座学が無くなる！労働現場に刺さる「安全教育」への刷新

▼7月29日（水）15:25～15:45

小池 諒汰 氏／株式会社エヌエスティー

営業本部 第2Gr Gr Lead

従来の座学中心の安全教育から脱却し、従業員の安全意識向上につなげる新たな教育手法を紹介。危険体験装置や労働災害事例動画を活用し、「自分事化」を促進する実践事例を解説します。

口頭説明の限界を突破！誰でも最高品質の解説ができる立体映像 3DCGを活用した営業術

▼7月30日（木）11:55～12:15

丸山 博司 氏／東洋美術印刷株式会社

執行役員 マーケティング＆営業本部 統括本部長 兼 マーケティング部 部長

製品の内部構造や技術的な強みを分かりやすく伝える3DCG活用事例を紹介。営業品質の標準化やWebコンテンツへの展開など、製造業における販促DXの具体策を解説します。

路上喫煙や離席トラブルにさよなら。工事不要の最新ブースで成功する、AI時代の分煙対策

▼7月31日（金）10:45～11:05

福田 裕二 氏／株式会社エルゴジャパン

取締役 スモーククリア営業部本部長

喫煙所不足や近隣クレームへの対策として注目される最新分煙環境について紹介。5,000台超の導入実績をもとに、満足度向上やトラブル削減につながる取り組みを解説します。

■ 本講演の見どころ

各セミナーの詳細・申込はこちら（無料） :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260617_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button2&rg_src=20260617_iprosai2026summer_prpress#phase-3

◎ 現場で起きているリアルな課題を解決する実践事例

採用、営業、業務システム、安全教育、職場環境など、

企業が直面する身近な課題への解決策を学べます。

◎ 「伝わらない」「使われない」を解消する工夫を紹介

空間デザイン、UI改善、3DCG活用など、人と情報をつなぐための具体的な手法を紹介します。

◎ 成果につながった実例をもとに解説

導入企業や実践現場で得られた知見をもとに、再現性の高い取り組みを学ぶことができます。

◎ 20分で学べる実践セミナー

すぐに持ち帰り、現場で活用できるノウハウを短時間で効率よく学べます。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■「イプロスAI 2026 夏」について

- 現場改善や業務改革に取り組んでいる方- DX投資の成果を高めたい方- 採用力や従業員満足度を向上させたい方- 営業や販促活動の質を高めたい方- 安全教育や職場環境改善に課題を感じている方- 他社の実践事例を参考にしたい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

また、業界を代表する有識者や先進企業による専門セミナーに加え、出展企業による事例紹介セミナーも多数開催。AI導入の考え方から、現場での定着・成果創出まで、実践的な知見を学べる場として開催します。

■開催概要

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/169_1_7bfe6482d8693448ddf600ec38525376.jpg?v=202606170651 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/