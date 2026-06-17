グローバルガールズグループ UNIS（ユニス）『UNIS Japan 1st Mini Album』 2026年7月31日（金）発売決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」で独占配信されたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生した、韓国を拠点に活動するグローバルガールズグループ・UNIS（ユニス）が、日本初となるミニアルバム『UNIS Japan 1st Mini Album』（タイトル未定）を2026年7月31日（金）にリリースいたします。また、本作の発売を記念したリリースイベントの開催も決定いたしました。

UNISは、韓国の三大地上波放送局のひとつであるSBSが初めて手掛けたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生した、歌・ダンス・ビジュアル・スター性を兼ね備えた次世代K-POPグループです。2024年3月に公式デビューを果たし、デビューからわずかの期間で、新人賞をはじめとした多数の賞を受賞。K-POP第5世代を牽引する存在として注目を集めています。

メンバーは、日本出身のナナとコトコ、フィリピン出身のゼリー・ダンカ、エリシア、韓国出身のジン・ヒョンジュ、パン・ユナ、オ・ユナ、イム・ソウォンの8名で構成。国際色豊かで多様性にあふれたメンバー構成もUNISの大きな魅力のひとつです。

このたび、UNISが『UNIS Japan 1st Mini Album』（タイトル未定）をリリース。それを記念し、大阪・名古屋・東京の各会場にてリリースイベントを開催することが決定いたしました。今回のリリースイベントでは、ミニライブの実施も予定されており、各会場でUNISのパフォーマンスをお楽しみいただけます。

また、7月31日（金）発売の『UNIS Japan 1st Mini Album』（タイトル未定）には、新曲を含む全5曲を収録。「もしもし(ハート)」「幸せになんかならないでね」など、日本オリジナル楽曲を収めた作品となっています。

■リリースイベント日程

【関西】

2026年8月1日（土）

大阪：アリオ八尾1F レッドコート

2026年8月2日（日）

大阪：HEP HALL

【東海】

2026年8月3日（月）

愛知：NKCイベントホール（名古屋工学院専門学校）

【関東】

2026年8月5日（水）

首都圏エリア予定

2026年8月7日（金）

首都圏エリア予定

2026年8月8日（土）

東京：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

2026年8月10日（月）

首都圏エリア予定

2026年8月11日（火・祝）

首都圏エリア予定

※会場・開催時間・イベント内容は変更となる場合がございます。

※詳細は7月中旬頃に発表いたします。

■商品情報

UNIS Japan 1st Mini Album

発売日：2026年7月31日（金）

【商品形態】

全3種

UNIS Japan 1st Mini Album（後日タイトル発表） ＜通常盤＞ ［CD+トレカ］

https://tower.jp/item/8056010

UNIS Japan 1st Mini Album（後日タイトル発表） ＜初回限定 TYPE-A＞［CD+トレカ］

https://tower.jp/item/8056011

UNIS Japan 1st Mini Album（後日タイトル発表） ＜初回限定 TYPE-B＞［CD+トレカ］

https://tower.jp/item/8056012

■イベント参加方法

リリースイベントの詳細、参加方法、特典内容は7月中旬頃に発表予定です。

■販売について

タワーレコード各店・オンラインにて順次予約受付を開始いたします。また、UNIS日本公式サイトでも後日販売を予定しております。

※リリースイベント特典対象の販売については後日発表となります。予めご了承ください。

最新情報はUNIS日本公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

UNIS公式X ：https://x.com/UNIS_offcl

UNIS公式サイト ：https://www.unv-jp.com/ja/home

■ABEMA国内独占配信 『UNIVERSE TICKET』 概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/307-7