ハモネプ出身の3人組クロスオーバーコーラスグループNagie Lane、名曲「⽩い⾊は恋人の⾊」をカバー！FUJI ROCK FESTIVALʼ26を筆頭に大型フェス出演が続々決定！！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

3人組クロスオーバーコーラスグループ、Nagie Lane が、1969年にベッツィ&クリスが発表した日本のフォーク／ポップス史に残る名曲「白い色は恋人の色」のカバーをリリースした。

今回のカバーでは、彼ら特有の3声ハーモニーを軸に、原曲が持つ透明感や素朴さを残しつつ、現代的なサウンドへと再構築した。ギターには⿑藤ジョニー（Back to the Holiday）を迎え、前作「Wonʼt You Call My Name?」で聴かせた温かなアコースティックサウンドをさらに深化させている。

楽曲の歌詞に登場する「花」のモチーフは、1960年代後半のフラワームーブメントや反戦への想いも込められているとされる。世界各地で分断や争いが続く現在、Nagie Laneが調和への願いをこの楽曲に込め、新たな時代へ届ける。

そんなNagie Lane にとって、2026年夏は大きな転機となりそうだ。7月26日（日）の FUJI ROCK FESTIVALʼ26、8月8日（土）のLuckyFesʼ26 への出演が決定。特に注目されるのは、FUJI ROCK FESTIVAL ’26におけるスペシャル・アコースティック・プロジェクト「忌野清志郎 PEACE SONGS」への参加である。同プロジェクトにおいて、彼らはヴォーカル、ギター、ベースの演奏に加え、バンド全体のアレンジまでを担う。

今回の出演は、Nagie Laneが SNSで展開するカバー企画「DONUT SONGS」で披露した「ミスター・タンブリン・マン」を、忌野清志郎サイドのスタッフが目に留めたことがきっかけで実現した。また、Nagie Laneを見出した日本を代表するヴォーカルグループ・ゴスペラーズは、2000年に開催された忌野清志郎フェスで「スローバラード」を披露しており、両者の間には音楽的な系譜も感じられる。

温かなハーモニーと、アコースティックからポップスを横断する音楽性から、 “令和のピーター・ポール＆マリー”とも称されるNagie Lane。フェスシーンで存在感を高める彼らの今後の活動に注目が集まる。

【リリース情報】

2026年6月17日(水)

Digital Single「白い色は恋人の色」

作詞：北山修

作曲：加藤和彦

編曲：baratti

Delivery Link：https://lnk.to/UGa3pTBO



＜LuckyFes’26 出演情報＞

Nagie Laneが、LuckyFes’26「Lucky Space」への出演が決定した。

2023年開催の「LuckyFM Green Festival’23」以来、3年ぶり3回目の出演となる。茨城の夏を彩る音楽フェスとして年々注目度を高めるLuckyFes。Nagie Laneはこれまでの出演でも、温かなハーモニーと親しみやすいステージングで多くの観客を魅了してきた。

2026年はさらに進化したサウンドとともに、真夏のひたち海浜公園に心地よいハーモニーを届ける。



【詳細】

日程：2026年8月8日（土）

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）

出演：Lucky Space

出演時間：後日発表

チケット情報はこちら：luckyfes.com/ticket(https://luckyfes.com/ticket)



<その他ライブ情報>

イベントタイトル：

【LIVING vol.２】TOKYO @ GRAPEFRUIT MOON Acoustic Style Live -

会場: GRAPEFRUIT MOON

住所：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-8-12 佐々木ビルB1

日程：7月31日(金)

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

チケット料金：

Aチケット \5,000＋２D Bチケット \3,000＋２D 当日 \3,500＋２D

【Aチケット特典内容】

・優先入場

【チケット販売】

LivePocket：livepocket.jp/e/m123u(https://livepocket.jp/e/m123u)

イベントタイトル：

横浜ReNY beta 2nd anniversary presents「The Birthday vol.12」

会場：横浜ReNY beta

住所：〒231-0016神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル1F

日程：8月26日(水)

時間：OPEN 18:30 / START 18:50

チケット料金：

【一般】\3,500 / 当日\4,000 【学生】\2,000 / 当日\3,000 ※別途ドリンク代

【チケット販売】 e＋ https://eplus.jp/sf/detail/4550490001-P0030001

TiGET https://tiget.net/events/496860

Nagie Laneオフィシャルサイト：

https://nagielane.com/

Nagie Lane YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube

Nagie Lane Twitter：https://twitter.com/NagieLane

Nagie Lane Instagram：https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja

Nagie Lane TIkTok：https://www.tiktok.com/@nagielane