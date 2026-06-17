アディダス ハイブリッド競技向けラインナップを拡充トレーニングからレース本番までを支える「ADIZERO Dropset Pro」6月17日（水）より発売

アディダス ジャパン株式会社

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アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、スピードと筋力の両立を追求するアスリートに向けた新しいハイブリッドトレーニングシューズ「ADIZERO Dropset Pro（アディゼロ ドロップセット プロ）」を2026年6月17日（水）より発売します。

トレーニングからレース本番まで、あらゆるレベルのアスリートを継続的にサポートする設計の本モデルは、ストックホルムで開催される世界最高峰のハイブリッドフィットネスレースに出場するアディダス アスリートが着用予定です。急成長するハイブリッドトレーニング市場に対応した初のトレーニングｘレース対応モデルとなります。

「ADIZERO Dropset Pro」は、「1秒でも速いベストタイム」を目指すランナーのためのランニングシリーズADIZEROの先進性と、高い安定性を意識したDropsetのDNAを融合。トレッドミルインターバルからスレッドプッシュ、ウェイテッドランジ、ファーマーズキャリー、ウォールボールまで、多様な種目に対応しながら、俊敏な動きには軽快さを、踏み込み時には確かなホールド感を感じやすい設計です。

本製品に先立ちアディダスは、2026年3月にエリート ハイブリッドアスリートであるHYROX世界王者ティム・ヴェニッシュの協力のもと開発されたレースモデル「ADIZERO Dropset Elite（アディゼロ ドロップセット エリート）」を展開。今回の「ADIZERO Dropset Pro」は、グレアム・ハリディやファビアン・アイゼンラウアーといったハイブリッドアスリートとのテストを重ね、日々のトレーニングから大会準備まで幅広い対応を目指したモデルとして誕生しました。よりよい結果を追い求めるあらゆるアスリートのために作り上げた、このProモデルの導入により、ADIZERO Dropsetシリーズはハイブリッドパフォーマンスに特化したシリーズとしての地位をいっそう強く固めます。多種目トレーニングに取り組むアスリートを意識して開発された本製品は、アディダスがハイブリッドフィットネスレースATHXとの長期パートナーシップのもと、コミュニティの成長とアスリートの進化を支え続ける姿勢を象徴しています。

ハイブリッドトレーニングからは、新たな世代のアスリートたちが生まれてきました。ランニングを行うリフター、リフティングを行うランナー、そして1回のセッションで有酸素運動から機能的筋力トレーニングまでをこなす選手たち。アディダスの調査によると、約半数（49％）が現在のシューズによりパフォーマンスが制限されていると回答しました。また、5人に4人以上がトレーニングのあらゆる局面でのサポートを求めている一方で、3人に1人以上がそのすべてを満たすシューズに出会えていないと答えています。

アディダス トレーニング プロダクト担当シニアバイスプレジデントのベルンハルト・セールは次のように述べています。

「ハイブリッドアスリートは、パフォーマンスの概念そのものを変えつつあります。トレーニングが単一の領域にとどまらない今、フットウェアも進化が求められています。アディダスは、エリートから広範囲のハイブリッドコミュニティまで幅広いアスリートと連携し、継続的な検証と開発を重ねてきました。「ADIZERO Dropset Pro」は、その成果を体現する一足であり、準備段階から大会当日までアスリートを支えます。」

6月17日（水）よりアディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARKでは「ADIZERO Dropset Pro」のトライオンスペースを展開いたします。ハイブリッドアスリートのWATARU氏監修により、「ADIZERO Dropset Pro」でハイブリッドトレーニングの動きを体感できるスペースとなっております。「ADIZERO Dropset Pro」は、アディダス直営店一部店舗、アディダス オンラインショップ、アディダス公式アプリ、一部アディダス取扱店にて2026年6月17日（水）より発売です。

調査方法に関する注記：YouGov が Edelman と adidas からの委嘱でオンラインアンケート調査を実施。調査対象は「ハイブリッドアスリート」（ランニング/持久力と筋力/機能性トレーニングを同一セッションで組み合わせてエクサイズに励んでいる人びと）。実施期間は 2026 年 4 月 24 日～ 5 月 4 日。地域はイギリス（n=531）、フランス（n=513）、ドイツ（n=540）、イタリア（n=536）、スペイン（n=543）、ブラジル（n=537）、メキシコ（n=534）、アメリカ（n=544）。公表値はその結果を合算したものであり、すべての調査対象地域の全回答を反映しています。

商品特徴

1. Lightstrike Proフォーム

軽量クッションと高い反発力を意識し、スピードある動きのサポートを

2. ENERGY RODS

かかとからつま先へのスムーズな重心移動を意識し、推進力の向上を

3. Lighttraxion

軽量性とグリップ力を意識し、安定性を確保と俊敏な動きへの対応を

4. Continental(TM)ラバー

濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップ力を

5. DIZEROソックライナー（2.6mm）

接地感とコントロール性を意識し、低いスタックハイトを

商品詳細

*本商品は日本国内では展開のないカラーとなります。ADIZERO Dropset Pro M 品番：KH6710 自店販売価格：\17,600（税込）ADIZERO Dropset Pro W 品番：KH6712 自店販売価格：\17,600（税込）ADIZERO Dropset Pro M 品番：KK1551 自店販売価格：\17,600（税込）ADIZERO Dropset Pro W 品番：KK1555 自店販売価格：\17,600（税込）

取扱店

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アディダス トレーニング メンズ：https://www.adidas.jp/メンズ-トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス トレーニング レディース：https://www.adidas.jp/レディース-トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス トレーニング シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-ジム・トレーニング (https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B8%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス スポーツウェア シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス スポーツウェア アクセサリー：https://www.adidas.jp/アクセサリー-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

※一部店舗によって取扱商品が異なります。

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