作家・クリエイター・アーティスト向け出版サービス「ARTFOLIO PUBLISH LAB」提供開始～作品を1冊の本にし、日本国内から海外まで届ける出版・ブランディング支援～
詳細を見る :
https://reiwasyuppan.jp/apl/
「ARTFOLIO PUBLISH LAB」とは
近年、多くの作品がSNSやWebサイト上で発表される一方で、時間の経過とともに埋もれてしまうケースも少なくありません。
ARTFOLIO PUBLISH LABは、絵画・写真・イラスト・書・クラフト作品などの創作物を、データのまま終わらせることなく、本格的な作品集として出版するサービスです。
作品が映えるA4スクエアサイズを採用し、フルカラー・全63ページの本格仕様で制作。紙の書籍と電子書籍の両方に対応し、日本国内だけでなく海外への流通も可能です。
さらに、ISBN取得や国立国会図書館への納本にも対応しており、作品を正式な出版物として未来へ残すことができます。
「ARTFOLIO PUBLISH LAB」サービスの特徴
作品を1冊の本に
眠っている大切な作品や写真を、A4スクエア・フルカラー・全63ページの本格的な作品集として出版できます。写真集、画集、イラスト集、書作品集など幅広いジャンルに対応し、作品が最も美しく見えるレイアウトテンプレートを採用。
日本国内から海外まで出版・流通
POD（プリント・オン・デマンド）を活用することで在庫を抱えることなく出版が可能です。
Amazonでの国内流通に加え、海外読者への販売にも対応し、個人では難しかったグローバルな展開を実現します。
完全定額・最短2週間で出版
制作・出版費用は80,000円（税別）。
本の販売価格もあらかじめ設定されているため、初めて出版する方でも安心して利用できます。
また、テンプレート方式を採用することで制作工程を効率化し、最短2週間で出版が可能です。
また、希望者にはデザインカスタマイズや追加ページ制作、PR支援などの有料オプションサービスも用意しています。
ISBN取得・国会図書館納本に対応
出版される書籍にはISBNを付与。
Amazon等での販売だけでなく、国立国会図書館への納本にも対応しており、作品を正式な出版物として長期的に保存できます。
出版実績
令和出版ではこれまでにも、アーティストやクリエイターによる作品集・画集の出版を手掛けています。
『ktym 作品集 ENTROPY』
発売日： 2024年11月29日
形式：紙の本・電子書籍（12月2日）
販売サイト： Amazon、日本国内外主要オンライン書籍
ISBN : 978-4909993007
販売：Amazon
詳細ページ：https://reiwasyuppan.jp/books/ktym/
“自身の殻を破ること”をテーマに、常に変化し続けるイラストレーター、ktym。
一つの表現に拘らず様々な表現とアプリケーションを使用し、色彩はもちろん、感情や明暗、表裏がさまざまに入り混じる作品を制作している。
イベントのメインビジュアルやCDジャケット、キャラクターデザイン、アニメーションの制作から、舞台でのスピードパフォーマンス、VJなど幅広く活動を行い、
日本国内だけでなく、アメリカ、ドイツ、北京など、世界的に活躍の場を広げている。
これまでロサンゼルス「LightBoxExpo」「L.A.COMIC CON」、デュッセルドルフ「DOKOMI」など、イラスト・アートの大規模イベントのステージにてパフォーマーとして出演。
『墨絵師 御歌頭 画集2025』
書名：墨絵師 御歌頭 画集2025
著者：墨絵師 御歌頭
発行人：伊藤 みゆき
発行元：令和出版
発売日：2025年10月14日
判型：A4判
定価（印刷書籍版）：2,500円本体＋税
定価（電子書籍版）：1,000円本体＋税
ISBN：978-4-909993-23-6
販売：Amazon
Amazon：https://reiwasyuppan.jp/sumieshiokazu/
詳細ページ：https://reiwasyuppan.jp/books/sumieshi-okazu/
墨絵師 御歌頭が描く墨絵の画集。
墨に濃淡をつけない独自の技法を追求した2014年から2025年のアートワーク集。
動物や国内外の神様、季節のキャラクター、食べ物など墨絵のジャンルを超えたモチーフを掲載している。
募集ジャンル（一例）
ARTFOLIO PUBLISH LABでは、さまざまな創作活動の作品集制作に対応しています。
- 画家の作品集
- 写真家の写真集
- イラストレーターのポートフォリオ
- 書家・墨絵師の作品集
- 陶芸家・工芸作家の作品集
- 個展・グループ展の記念図録
- アートイベントや展示会の記録集
ARTFOLIO PUBLISH LAB 詳細ページへ
https://reiwasyuppan.jp/apl/
令和出版について
【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/
令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。
▼書籍出版
POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能
（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）
紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）
日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応
多言語での出版が可能
スタンダード出版プラン（モニターキャンペーン中）
文章がメインの出版：https://reiwasyuppan.jp/lp/text/
グラフィックがメインの出版：https://reiwasyuppan.jp/lp/photobook/
▼マーケティング支援
書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援
プレスリリース作成、配信
出版お知らせカードの制作
▼お問い合わせ先
・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/
・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/
＜電話番号：令和出版専用＞
050-3187-8210（平日 10:00～18:00）
※ 音声ガイダンスが流れます。
▼運営会社
【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/
会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社
代表者 ：代表社員 伊藤みゆき
所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14
設立 ：2011年7月7日
TEL ：050-3159-6003（代表）
▼事業内容
・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング
・セミナー事業・企業研修
・インターネットメディア・広告代理業
・書籍の企画・制作・出版業務
【本件に関するお問い合わせ先】
令和出版 広報
https://reiwasyuppan.jp/contact/