『2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama ＜The Secret Library＞』 開催決定！
いつもビョン・ウソクを応援くださり、誠にありがとうございます。
2026年9月5日・6日 Kアリーナ横浜にて、約２年ぶりとなる待望のアジアファンミーティングツアー『2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama
日本公式ファンクラブのグランドオープン後、初めて皆さまと思い出を紡ぐ場として、「秘密の図書館」へご招待。
さらに、ご来場者様に特別な特典もご用意いたしました。
ビョン・ウソクと皆さまだけの特別な図書館で、新たな物語の1ページをともに刻みましょう！
皆さまのご来館を心よりお待ちしております。
【公演タイトル】
2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama
【公演スケジュール】
■神奈川/Kアリーナ横浜
2026年9月5日(土) 開場17:00 / 開演18:30
2026年9月6日(日) 開場14:30 / 開演16:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■一般チケット
\14,300(税込)
■アップグレードチケット
\21,000(税込)
(一般チケット14,300円+アップグレード料金 6,700円)
〈アップグレードチケット特典〉
・お見送り会
〈アップグレードチケットについて〉
BYEON WOOSEOK JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1次・2次を通してチケットをお申し込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「アップグレードチケット」へのファンクラブ限定アップグレード受付(抽選)を実施いたします。
※ファンクラブ限定アップグレード受付(抽選)の決済方法はクレジットカードのみとなります。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。
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〈チケット購入者特典〉
・1：2フォト撮影会 抽選参加権（各公演 計60名様）
・1：20フォト撮影会 抽選参加権（各公演 計600名様）
・直筆サイン入りポラロイド 抽選参加権（各公演 10名様）
・直筆サイン入りポスター 抽選参加権（各公演 150名様）
・未公開フォトカード2枚（来場者全員）
■抽選参加権対象チケットご購入期限
2026年8月23日（日）23:59まで
■抽選参加権対象者
上記期限までにアップグレードチケットまたは一般チケットをご購入いただいた方
※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。
※各特典会は、本公演の前後の時間での実施となりますので、あらかじめご了承ください。
※各特典会はチケット購入情報をもとに抽選を行います。当選者へのご案内は、チケット販売サイトにご登録のメールアドレス宛にお送りいたしますので、事前に受信設定をご確認ください。
※チケット代表者がご当選の場合、同行者もご参加いただけます。
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【枚数制限】
1名様につき各公演4枚まで
【チケット販売スケジュール】
■ファンクラブ先行1次(抽選)
受付期間：2026年6月19日(金)18:00～7月5日(日)23:59
■ファンクラブ先行2次(抽選)
受付期間：2026年7月13日(月)18:00～7月19日(日)23:59
※上記ファンクラブ先行1次、2次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。
※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。
■プレイガイド先行(先着)
受付期間：2026年7月27日(月)18:00～8月11日(火・祝)23:59
■グローバルチケット (先着)
受付期間：2026年7月27日(月)18:00～8月11日(火・祝)23:59
■ファンクラブ限定アップグレード受付(抽選)
受付期間：2026年8月16日(日)18:00～8月20日(木)23:59
■一般販売(先着)
受付期間：2026年8月16日(日)18:00～各公演前々日23:59まで
※8/27(木)0:00~8/29(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。
※車椅子席・手話通訳など各種サポート申請については後日ご案内申し上げます。
■お問い合わせ先
ビョン・ウソク ジャパン オフィシャル ファンクラブ 事務局
support@byeonwooseok.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。
-ビョン・ウソク ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://byeonwooseok.jp/
-ビョン・ウソク ジャパン オフィシャルX：https://x.com/WooSeok__JP