TVアニメ『葬送のフリーレン』より、くいくいが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。現在発売中のコミックスは既刊15巻で世界累計部数3500万部を突破！ますます盛り上がりを見せています。それを原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』は、第2期が2026年1月16日からから2026年3月27日まで放送され、毎話大きな話題・反響を呼びました。そして、TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】が2027年10月より日本テレビ系にて放送決定！

本作より新商品が登場です。

フリーレンとフェルンが「くいくい」になって登場！「くいくい」とは、首がくいっと曲がるお座りぬいぐるみ。あなたを優しく見上げます。目が合いやすい角度でデスクの上に置いたり、お出かけ先でポーズをとって撮影したり…自由で癒しの時間をお届けします。

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101522_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

くいくい(全2種)

【価格】

各4,400円（税込）

【サイズ】

本体約18cm

※キャラクターにより異なります

【発売日】

2026年10月2日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■TVアニメ『葬送のフリーレン』公式サイト：https://frieren-anime.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。