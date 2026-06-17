MUSCAT GROUP子会社、オンラインガチャサービスを提供するオリパ事業参入！2026年６月17日より「オリパショップ」公式LINEにて先行登録開始

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A、以下「当社」）は、連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳）がトレーディングカードを景品とするオンラインガチャサービス「オリパショップ」を2026年7月中旬に事業開始する予定であることをお知らせいたします。合わせて、本日2026年6月17日（水）より、公式LINEアカウントにて先行登録の受け付けを開始しました。

「オリパショップ」公式LINE友だち追加URL：https://lin.ee/6g1nosr(https://lin.ee/6g1nosr)

「オリパショップ」事前登録特設ページURL：https://oripa-shop.jp/lp/(https://oripa-shop.jp/lp/)

■「オリパ」とは？

オリパ（オリジナルパック）とは、複数のトレーディングカードを独自の組み合わせで封入したオンラインガチャサービスです。固定価格で購入し、開封するまで中身が分からないドキドキ感が魅力で、有名アニメーション・漫画IPをはじめとする人気タイトルのレアカードが当たる「トレカ版ガチャ」として、SNSを中心に幅広い世代に人気が広まっています。

■オリパ事業に参入する背景

国内トレーディングカード市場は、コレクター需要と投資需要の双方を背景に3,000億円超の規模へと拡大しており、世界市場でも年率約10%での成長が続いています（Mordor Intelligence「Trading Card Game Market」（2026）、Global Market Insights（2025）等を基に作成）。2026年は有名トレーディングカードの周年にあたり、記念商品の発売ラッシュが相次ぐなど、市場の話題性はさらに高まっています。

一方でオリパ市場には、品質や還元率にばらつきがある事業者が多く、消費者が安心して楽しめる信頼できるサービスへの需要が高まっています。2026年5月には業界内で本人確認導入の動きも始まり、健全・透明なサービスへのニーズは一層加速しています。

こうした市場環境のもと、東証グロース市場に上場するMUSCAT GROUPは、コンプライアンス体制と情報開示力を持つ上場企業グループとして、「正規品の仕入れ」「高還元率の透明な設計」「安定した物流品質」を三本柱に据えたオリパサービスの立ち上げを決定しました。WinCが培ってきたSNSマーケティングノウハウとLINE会員基盤を組み合わせることで、信頼性と利便性を両立したサービスを提供してまいります。

■サービス概要

■LINE登録について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19306/table/293_1_68fa8550f2559fd4f3ac4a84bd21fa8a.jpg?v=202606170651 ]

正式オープンより一足早くLINEを友だち追加いただいた方には、以下の特典をご用意しています。

- ６月中のご登録で1,000円相当のサイト内ポイント付与- 先行販売・限定オリパの案内などのお得な情報を配信- サービスサイトオープン時の最新情報をいち早くお届け

LINE公式アカウント友だち追加URL：https://lin.ee/6g1nosr(https://lin.ee/6g1nosr)

■今後の展望

国内での事業安定化と並行し、MUSCAT GROUPが提携するUCI（ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC）のネットワークを活用して、有名アニメーション・漫画をはじめとする日本発IPの人気が急拡大している中東市場（UAE・サウジアラビア）への展開も視野に入れています。

＜本サービスに関するお問い合わせ＞

株式会社WinC オリパショップ担当

MAIL：info@oripa-shop.jp

【会社概要】

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/