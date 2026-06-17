淫紋魔術で眷属を増やして成り上がれ！　雨音恵×Hisasiタッグが贈る、淫紋ハーレムファンタジーここに登場！　GCN文庫『淫紋の魔導王』8月24日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『淫紋の魔導王』（小説：雨音恵 イラスト：Ｈｉｓａｓｉ）を2026年8月24日にGCN文庫より発売いたします。

『淫紋の魔導王』（GCN文庫）

『両親の借金を肩代わりしてもらう条件は日本一可愛い女子高生と一緒に暮らすことでした。 」(ファンタジア文庫』や『突然住む家を失ったら憧れの女子達との秘密の同棲生活が始まったんだが？』（GCN文庫）の著者・雨音恵先生による完全書き下ろし新作ファンタジーがGCN文庫より発売いたします！

本作は、名門魔術一家の末弟として生まれながらも「付与魔術しか使えない落ちこぼれ」として実家を追放されてしまった主人公・ソーマが、淫紋刻印という禁断の付与魔術を使って成り上がっていくサービル満載のハーレムファンタジーです。

イラストはＨｉｓａｓｉ先生が担当。今回公開されたカバーイラストをはじめ、“淫紋”が印象的でセクシーなイラストが本作を彩ります。

今後様々な情報も公開されますので、続報にご期待ください。

＜書籍情報＞

淫紋の魔導王

小説：雨音恵 イラスト：Ｈｉｓａｓｉ

ISBN：9784825000209

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年08月24日

https://gcnovels.jp/book/2170

＜あらすじ＞

名門魔術師一家・リンデバオム家の末弟、ソーマ・リンデバオムは、「魔術が使えない落ちこぼれ」として追放されてしまう。

だが、彼は追放時にひっそりと持たされた古びた魔導書により、女性にのみ使える淫紋刻印という付与魔術を使えることが発覚する。

それは、ソーマにより淫紋を刻まれた女性が大きな力と引き換えに、ソーマの眷属になってしまう禁断の魔術だった。

辺境で冒険者となったソーマは、護衛任務で出会った王国騎士アリーゼ・ハートを助けるため、初めて淫紋魔術を使う。その瞬間、アリーゼは力に目覚め、絶体絶命の窮地を切り抜ける。けれどその代償にアリーゼは定期的に発情し、ソーマを求めることとなり――



更には、病に苦しむ聖女リゼット・カーヴェルと出会い、彼女を救うために再び淫紋を刻むことにも。

最強の淫紋魔術使いとして力と絆を手に入れたソーマの、淫靡な快進撃と逆転が始まる――

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雨音恵先生がおくる話題のハーレムラブコメ『突然住む家を失ったら憧れの女子達との秘密の同棲生活が始まったんだが？』もGCN文庫より好評発売中です！

待望の最新2巻も遂に2026年6月22日に発売いたします！

イラストを担当しているのは、ライトノベルや成人向け作品など幅広いジャンルで数多くのイラストを手掛ける人気イラストレーター・ｋａｋａｏ先生。

ぜひこちらも合わせてお楽しみください！

＜書籍情報＞

第1巻

突然住む家を失ったら憧れの女子達との秘密の同棲生活が始まったんだが？

小説：雨音恵 イラスト：ｋａｋａｏ

ISBN：9784867167786

価格：814円 （本体740円＋税10%）

第2巻

突然住む家を失ったら憧れの女子達との秘密の同棲生活が始まったんだが？ 2

小説：雨音恵 イラスト：ｋａｋａｏ

ISBN：9784867169827

価格：880円 （本体800円＋税10%）

作品ページはこちらから :https://gcnovels.jp/book/1890

新しい出会いがここに『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

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新刊は毎月20日頃発売です。

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