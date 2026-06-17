出発地に「熊本」「鹿児島中央」を追加！「九州アプリくじきっぷ」を発売いたします！

九州旅客鉄道株式会社

これまでご好評いただいております、JR九州アプリ限定の「九州アプリくじきっぷ」がこの夏、「熊本発・鹿児島中央発」を新たに追加し、再登場いたします！ 先着合計13,000組限定、1名さま5,000円で九州内各地の往復きっぷやJR九州線3日間乗り放題が当たるチャンス！！行先はくじ次第、まだ見ぬ九州を再発見する旅に出かけてみませんか。

【今回のポイント】- 出発地として新たに「熊本発」「鹿児島中央発」が新登場！- 限定数は13,000組（博多発8,000組、熊本発2,500組、鹿児島中央発2,500組）- 約4分の１の確率で各方面が当たる！- 大当たりの当選確率が一律５%にアップ！

商品の概要

○商品名 ：「九州アプリくじきっぷ」

○くじ引き券の発売期間：

2026年6月24日（水）～2026年9月14日（月）

※発売組数に達し次第発売終了

○きっぷの利用可能期間：

2026年7月1日（水）～2026年9月18日（金）

※9月16日利用開始分まで

※7月18日～20日、8月8日～16日はご利用いただけません。

○有効期間：連続する３日間（日帰り・１泊2日での利用も可能）

○発売金額：5,000円（往復）※おとな1名さまあたり。こどもの設定はございません。

※１回のくじで１組２名さま分（１名あたり5,000円）まで購入が可能です。（同一行程に限る）

○当選地・当選確率 ※はずれなし

〇対象者

ＪＲ九州Web会員登録かつＪＲ九州アプリをダウンロードしたお客さま。

※アプリくじの機能は、ＪＲ九州Ｗｅｂ会員で JR九州アプリにログインしていただくことでご利用いただけます。ぜひこの機会にＪＲ九州Ｗｅｂ会員へのご入会をご検討ください。

▽ＪＲ九州アプリ 対応 OS iOS：バージョン 15.0 以上／Android：バージョン １１.0 以上

上記OSであれば「App Store」（iPhone）、「Google Play」（Android）でダウンロードが可能です。

〇 お買い求め前に必ずご確認ください

「九州アプリくじきっぷ」および「くじ引き券」は、お客さま都合による払いもどしはいたしませんので利用期間など諸条件をご確認のうえお買い求めください。

「九州アプリくじきっぷ」について詳しくは「九州アプリくじきっぷ」専用サイトでご確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/app/lp/kujikippu/