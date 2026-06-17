『PSO2 ニュージェネシス ver.2』「ソニック」生誕35周年を記念したコラボ実施中！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS）にて、2026年6月23日の「ソニック」生誕35周年を記念した、「ソニック」とのコラボレーションの配信をはじめとするアップデートを、2026年6月17日（水）に実施しました。

■期間限定クエスト「特別演習：ソニックスプリント2」「特別演習：シャドウスプリント2」

開催期間：2026年6月17日（水）メンテナンス終了後～6月24日（水）12:00まで

「ソニック」をイメージしたクエスト「特別演習：ソニックスプリント2」「特別演習：シャドウスプリント2」が日替わりで登場します。過去に配信した「ソニック」をイメージしたクエストの出現エネミーとエネミーレベルを変更したクエストです。

ハルファを駆け回り、リングやカオスエメラルドを入手して、より多くのクエストポイントを獲得しましょう。クエストポイントやカオスエメラルドを獲得するごとにプレイヤーの能力が強化されます。この強化を最大限に取得して、最後に待ち受けるボスエネミーに挑みましょう。

期間限定クエスト追加にあわせて、称号タスクや期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、称号や「真・超星譚祭'26SPスクラッチ券」を獲得してください。

※「特別演習：ソニックスプリント2」、「特別演習：シャドウスプリント2」にメセタブーストは適用されません。

■期間限定のスペシャルスクラッチ「ソニックコラボSPスクラッチ'26」

開催期間：2026年6月17日（水）メンテナンス終了後～7月22日（水）11:00まで

35周年を迎えるソニックとのコラボイベントを記念した特別なSPスクラッチが登場します。

シャドウをモチーフにしたセットウェアやソニックのイラスト付きのアウターウェアのほか、ソニック関連のアクセサリー、スタンプ、ビルドパーツなど多数の新規コラボアイテムで構成されたSPスクラッチです。

さらに、7月15日（水）まで、毎日チケットをもらえる「ソニック35周年ログインボーナス」も開催中です。毎日ログインして、コラボアイテムをはじめとした様々なアイテムを集めましょう。

■シーズナル交換ショップを更新

シーズナルポイント交換ショップのラインナップに、アクセサリー「アンガ・ファンダージウィング」やBP「ダイナミックハート」、BP「ウォーターサーバーB」などのアイテムが追加されます。

「真・超星譚祭'26SPスクラッチ券」や「N-マスターキューブ」などの貴重なアイテムも追加されるので、ぜひ入手してください。

シーズナルポイントを獲得して、更新された交換ショップからより多くのアイテムを入手しましょう。

■新たな無料ACスクラッチ「チェイストリーブライダル'26」

配信期間：2026年6月17日（水）メンテナンス終了後～7月15日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「チェイストリーブライダル'26」が登場します。ウェディングドレスをモチーフとしたコスチュームや、式典衣装をイメージしたコスチューム、武器迷彩が配信されます。

新たなロビーアクション「1221「星に座る2」」や、待機モーション「Mo「待機：立ちポーズ7」」にもご注目ください。

【おすすめアイテム】

ハートアイシャドウ

目尻にハート模様があしらわれたアイメイクです。

華やかで可愛らしい印象を演出できます。

キリットラインズまゆ

細い線を描き重ねたような風合いのまゆです。

ナチュラルながらも、繊細な毛流れがほどよい存在感を与えます。

ゴティカニムバス

頭部の後ろに展開するリング状のアクセサリーです。

精密な装飾が神秘的な印象を与えます。

フォールダークウィング

翼のアクセサリーです。

グラデーションが美しく、幻想的な雰囲気を持つデザインになっています。

■6月18日（木）よりワールドトライアルを開催

配信期間：2026年6月18日（木）0:00～6月30日（火）23:59まで

6月18日（木）より、ワールドトライアル「ステラーグレイス回収作戦」を開催します。本トライアル開催にあわせて、期間限定タスクも追加されます。

タスクを達成することで「特殊能力移植パス補助券」が最大30枚獲得できます。アクティブソナーを頼りにステラーグレイスを探し出し、報酬を手に入れてください。

なお、今回のワールドトライアルは、開催リージョンが日ごとに変化しますので、お知らせをよくご確認のうえ、ご参加ください。

■6月21日（日）より「PSO2の日」ACスクラッチが登場

配信期間：2026年6月21日（日）0:00～7月22日（水）11:00まで

6月21日の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズJun'26」を配信します。『ファンタシースターオンライン2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。

回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手出来るほか、アクセサリー「業火の左腕」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」にあわせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてください。

■ソニックバースデーを記念したリバイバルACスクラッチが登場

配信期間：2026年6月23日（火）0:00～7月8日（水）11:00まで

6月23日の「ソニックバースデー」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「復刻！ソニックスタイルヒロインズ」を配信します。昨年6月に配信した「ソニック」「シャドウ」「テイルス」をイメージしたコラボコスチュームなどを再入手できます。

回数ボーナスでは「アイナ」「マノン」「ナーデレフ」のトータルウェアも入手できますので、こちらにもご注目ください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-06/(https://pso2.jp/players/update/2026-06/)

◆「ソニック」とは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式Xアカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

(C)SEGA

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。