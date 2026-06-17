神奈川県消費生活課がデジタル教材「STEP UP＆JUMP UP」で消費者教育教材資料表彰2026の優秀賞を受賞！

神奈川県

神奈川県が作成した消費者教育デジタル教材「STEP UP＆JUMP UP」が、消費者教育教材資料表彰2026において優秀賞を受賞しましたので、ご報告いたします。

1. 消費者教育教材資料表彰の概要

消費者教育教材資料表彰は、行政、企業・業界団体、消費者団体などから応募された教材を対象に行われる表彰制度です。 今回、応募された47点の教材の中から選考委員会による厳正な審査を経て、「STEP UP＆JUMP UP」が優秀賞に選ばれました。

主催: 公益財団法人消費者教育支援センター 詳しくは公式サイトをご覧ください:

https://www.consumer-education.jp/index.html (https://www.consumer-education.jp/index.html)

2. 教材の概要

「STEP UP＆JUMP UP」は、動画、シミュレーション、計算ツール、確認テストなど、豊富で多様なコンテンツを提供するデジタル教材です。 主に中高生の授業での活用を目的に作成しましたが、どの年代の方でも楽しく、効率的に消費者トラブルを「自分ごと」として捉え、理解を深め、対応法を学ぶことができる教材となっています。

3. 教材の掲載場所

「STEP UP＆JUMP UP」は、神奈川県消費生活課のホームページ上で公開されています。 どなたでもご利用いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。

▶ 教材掲載ページはこちら

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0207/stepupjumpup/index.html

4. 今後について

優秀賞を対象として、教師による試用や評価を行い、さらなる選考を経て、令和９年4月に内閣府特命担当大臣賞等が選出される予定です。 神奈川県では、今回の受賞を踏まえ、消費者トラブル未然防止のための普及啓発に一層取り組んでまいります。