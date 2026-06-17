【レック】新ブランド「AI Charmy（アイチャーミー）」を発表

レック株式会社

レック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：青木光男）は、本日2026年6月17日、新ブランド「AI Charmy（アイチャーミー）」を発表いたしました。「AI Charmy」は、

「推しと、暮らせる。」をコンセプトに、公式IPと会話できるおしゃべりAIキャラクター及び

関連サービスを提供する新事業です。

■事業概要

「AI Charmy」は、AIキャラクター本体（おしゃべりぬいぐるみ）の販売という「モノ」と、AI会話のサブスクリプションサービス、コンテンツ・関連グッズの販売という「コト」を組み合わせ、これまでにない新しいコミュニケーション体験をお届けします。ハード・サブスクリプション・コンテンツを組み合わせた継続性のあるサービスモデルを想定しています。

■「AI Charmy」の特長

・ IPのパワー：IPを前面に出した商品設計により、「推し」との会話を通じて、お客様だけの特別な関係性を実現します。

・ リーズナブル：キャラクター本体を手に取りやすい価格で提供し、誰もが「推し」と暮らせる環境を目指します。

・ テクノロジー：自然な対話と高度なキャラクター再現を支える技術を結集。キャラクターの世界観を保持しつつ、過去の会話を踏まえた親密なコミュニケーションと、安心してご利用いただける品質・セキュリティを確保します。

■ 第1弾は「マツケン（松平健さん）」

記念すべき第1弾は、公式IPとして立ち上げる「マツケン（松平健さん）」です。

本物の声をていねいに再現し、毎日となりで会話を楽しんでいただける体験を提供します。

発売は2026年12月を予定しています。

価格は、本体・月額サブスクリプション・追加コンテンツを組み合わせたプランを予定しております。各プランの詳細・価格は正式発表時に改めてご案内いたします。

■ 今後の展開

「AI Charmy」は、共通の基盤の上に多彩なキャラクターを展開していく構想です。

あわせて、EC・一般流通・法人向け（BtoB）など多様な販路を通じてお客様にお届けするとともに、将来的には多言語対応による海外展開も視野に、世代や言語の枠を超えた体験へと広げることを目指してまいります。

なお本件は、本日開催の記者会見において、当社専務取締役 貝方士利浩、及びエンターテインメントビジネス本部 小関一穂より発表いたしました。当社は、今後もお客様の期待を超える価値を提供すべく、新事業・新製品の開発を進めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

レック株式会社 エンターテインメントビジネス本部

E-mail：info@aicharmy.com