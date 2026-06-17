【調査リリース】行きたい旅先1位は南国リゾート！「海外旅行と外食に関する消費者心理」をレポート

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：加藤 央之）は、夏休みを目前に控えた今夏、「海外旅行と外食に関する消費者心理調査」を実施いたしました。歴史的な円安および物価高騰が長期化する中、消費者の"海外旅行への意識"と"代替レジャーに求めるもの"について、調査結果をレポートいたします。

■夏の海外旅行と外食に関する消費者心理調査2026

調査期間：2026年6月5日(金)

有効回答：506名

調査方法：インターネット調査（株式会社knowns）

調査対象：国内在住の20～50代の男女

■ 調査結果トピックス

【憧れの旅先1位はハワイなどの南国リゾート！ただし85%超がハードルを抱く】

- 憧れの旅先1位は南国リゾート。海外旅行への経済的・心理的ハードルは85.8%と高割合- 旅の目的は観光・グルメが二大巨頭 「身近な代替レジャー」への関心も高い- コスパ・タイパ良く本場感を味わえるグルメにも注目- 8割強が定額制(食べ放題)に安心感 予算内でプチ贅沢を堪能

本調査で、歴史的な円安や物価高により、全体の85.8%が海外旅行への高いハードルを実感していることが浮き彫りになりました。一方で、予算を気にせず選べるとしたら行きたい、憧れの海外旅行先は「ハワイやグアムなどの南国リゾート」が約半数の46.8%で1位という結果に。根強い憧れや関心が伺えます。

【旅行は観光とグルメが主目的 「身近な代替レジャー」にも高関心】

そんな旅行先で特に重視するものには、観光名所(65.4%)に次いでグルメ(56.1%)と、半数以上の人が現地のローカルフードなどグルメを重視していることが分かりました。また海外旅行に行けなくても、身近な場所でリゾート気分を味わう「代替レジャー」には68.0%の人が興味を寄せていることが判明しました。

【コスパ・タイパ良く本場感を味わえるグルメにも注目】

そんな消費者が身近な飲食店で“海外旅行気分”を楽しむ際には、「現地のトレンドグルメや本格的な味を楽しめること」(45.9%)、「移動時間や旅費をかけずに、手軽に現地気分が味わえること」(44.1%)など、タイパ・コスパの良さも魅力に感じられるということが分かりました。

また、旅行先として人気のハワイに限定した調査でも、ハワイ旅行気分を味わえるポイントとして世界観や雰囲気を体感できることが84.4%。次いでドリンクやデザートの充実が52.3%、ガーリックシュリンプやマラサダなどの王道ローカルフードへの注目も43.5%と味覚を通じた体験も欠かせないとの結果になりました。

【8割強が定額制(食べ放題)に安心感 予算内でプチ贅沢を堪能】

物価高による外食費への警戒感が強まる中、お会計金額を気にせず好きなだけ楽しめる「定額制(食べ放題）」について、83.1%が「精神的な安心感やプチ贅沢感につながる」と回答しました。予算内で楽しさを最大化できるコスパの良い外食スタイルが、現代の生活者における合理的な選択肢として強く支持されています。

■調査結果を受けて：身近に楽しむ「代替レジャー」としての食べ放題

『焼肉きんぐ』では、本調査が示した海外旅行気分を身近に楽しみたいという"代替レジャーへのニーズ"と、定額の安心感"にマッチした期間限定「ハワイフェア」を2026年7月9日(木)より開催いたします。(一部店舗では先行販売中)

「石焼チーズロコモコ」などの王道のローカルフードや人気店とコラボした「【THE MALASADA TOKYO】マラサダ ～クリーム～」、「【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ」、「【フラ印マウイチップス】フライドポテト ～ハワイアンサワークリーム味～」など、身近に海外旅行気分を楽しめる商品をラインナップ。

移動時間や旅費をかけることなく、お腹も心も満たされる身近な“代替レジャー”の選択肢の1つとして、『焼肉きんぐ』でかけがえないひとときを楽しみください。

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/和牛焼肉 NIKUGEN/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/