【KNTV】SMTR25 初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』8月放送決定！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN （本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 8月はSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』、RAIN（ピ）、キム・ムヨルほか出演の旅行バラエティ『クレイジーツアー』 、KNTVで日本初放送中の大人気バラエティ『全知的おせっかい視点』にSHINeeのオンユ、『撮るなら何する？』に東方神起のユンホが出演した回を放送することを決定いたしました。

KNTVの8月は、注目のバラエティ番組が盛りだくさんです。まずは、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』が8月28日（金）からスタート。15人の練習生が90年代、00年代、10年代の3つのクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽などの授業を受け、体育祭、学園祭などの行事を体験し、その時代ならではの感性や情緒を学びながら成長していきます。そして、第2回放送には東方神起のチャンミンが体育教師として出演。健康診断や体力測定を通して熱血指導を繰り広げ、第5回は、隣校であるSUPER JUNIOR校からイトゥク、ヒチョル、シンドン、シウォン、リョウク、キュヒョンが登場し、合同体育祭を繰り広げます。練習生の初々しい魅力が詰まった、タイムスリップ系成長バラエティをどうぞお楽しみに。

『応答せよ！僕らのハイスクール』(C) 2026 SM ENTERTAINMENT & eggiscoming CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

続いて、RAIN（ピ)×キム・ムヨル×パニボトル×イ・スンフン（WINNER）が世界のクレイジーなスポットでアクティビティやミッションに挑戦する旅行バラエティ『クレイジーツアー』を日本初放送でお届けします。個性派メンバー4人が一緒に旅をしながら、常識外れな企画やハプニングを楽しみます。高校の同級生で長年の親友であるRAIN（ピ）とキム・ムヨルの息の合ったケミも見どころです。8月31日（月）スタートです。どうぞお見逃しなく。

『クレイジーツアー』(C) KT ENA All rights reserved

常にスターの近くにいてその素顔を知るマネージャーがスターのリアルな日常を暴露する人気バラエティ『全知的おせっかい視点』にSHINeeのオンユが出演した回を日本初放送。ソロアーティストとして戻ってきたオンユと19年来のマネージャーとのケミストリーをお楽しみに。そして、大好評放送中のレギュラーバラエティ『撮るなら何する？』に東方神起のユンホが登場。全羅道（チョルラド）へと舞台を広げた人気企画「お金の戦争」シリーズでネイティブな方言をレクチャーしたり、全羅道ならではの“おごり文化”を紹介し、ユ・ジェソクの提案したあるゲームが思わぬ展開へ…。こちらもご注目ください。

『全知的おせっかい視点＜オンユ(SHINee)出演回＞』(C)MBC『全知的おせっかい視点＜オンユ(SHINee)出演回＞』(C)MBC『撮るなら何する？＜ユンホ(東方神起)出演回＞』(C)MBC『撮るなら何する？＜ユンホ(東方神起)出演回＞』(C)MBC

8月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『応答せよ！僕らのハイスクール』

放送日時 8月28日（金）スタート 毎週（金）深夜0：20～2：00 ほか TV初放送

※初回のみ深夜0：15～

出演者 SMTR25 ほか

話数 全9回

(C) 2026 SM ENTERTAINMENT & eggiscoming CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

■『クレイジーツアー』

放送日時 8月31日（月）スタート 毎週（月）午後11：50～深夜1：10 ほか 日本初放送

出演者 RAIN（ピ）、キム・ムヨル、パニボトル、イ・スンフン（WINNER） ほか

話数 全10話

(C) KT ENA All rights reserved

■『全知的おせっかい視点』

放送日時 8月6日（木）深夜0：15～深夜2：00 ほか 日本初放送

出演者 ＜#320＞オンユ（SHINee） ほか

(C)MBC

■『撮るなら何する？』

放送日時 8月22日（土）深夜0：15～深夜1：45 ほか日本初放送

出演者 ＜#332＞ユンホ（東方神起）ほか

(C)MBC

【KNTV チャンネル情報】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

■【KNTV 公式SNS】

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