M&Aキャピタルパートナーズ提供番組「THE 事業承継 その灯を消すな！」岐阜放送にて放映のお知らせ
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、2026年6月21日（日）午後10時30分より、岐阜放送で放映される「THE 事業承継 その灯を消すな！」に番組提供いたします。
事業承継ドキュメント「その灯を消すな！」番組概要
黒字で休廃業する企業は毎年数万件にものぼるといいます。大切に育てた事業の灯(ひ)を次の世代につないでいく方法はないものでしょうか？ここに、事業を第三者に譲ることで存続させ、さらなる成長と発展をめざす人々がいます。オーナーの想い、引き継ぐ者の覚悟など、事業承継にまつわるエピソードを、スタジオトークを交えながら紹介します。
- ジェラートをもっと身近に。事業を成長させるために決断したM&A
埼玉に事務所を構えるジェラート機器の輸入販売会社。ジェラート業界のパイオニアである創業者の父親から会社を承け継ぎ、代表を務める息子。黒字経営で後継者もいる中で、親子がM&Aを決断した理由とは・・・。タッグを組んだ若き経営者とともに、さらに日本でジェラートを普及させるための挑戦がはじまる。
- やめるのはもったいない！地元の絆がつないだ事業承継
世界遺産の白川郷からほど近い場所にある岐阜の豆腐店。名物である石豆腐を長年作り続けてきたオーナーだが、体調面の不安から、惜しまれつつも店を閉じることを決意。閉店の情報を知り、白川の伝統を無くしたくないとオーナーのもとに駆けつけたのは・・・
- あの事業承継はいま？
事業承継のその後を描く好評企画。今回は、掘り出し物が見つかる店として地元の人々に愛されてきた福井の「ワイツー家具」のその後に密着。事業を承継し、店をリニューアルオープンしてからおよそ１年。新たなオーナーが打ち出した秘策とは・・・
≪出演者≫
児嶋一哉（アンジャッシュ） お笑い芸人・俳優・YouTuber
タレント・司会はもとより池井戸潤作品をはじめとするビジネステーマのドラマにも数多く出演。YouTuberとしての拡散力も持ち、幅広い視聴者が支持するマルチプレーヤー。
朝日奈央 タレント
2015年まで女性アイドルグループ「アイドリング！！！」のメンバーとして活動。
バラエティ、ドラマ、モデルとしてマルチに活躍。
伊藤暢人 日経BPコンサルティング 取締役
1990年に日経BPに入社。新媒体開発、「日経ビジネス」、ロンドン支局で編集業務に携わった後、「日経トップリーダー」編集長に就任。2017年には日経BP総合研究所 中堅・中小企業ラボ（当時）の設立に携わり所長に就く。「日経ビジネス」発行人、日経BP執行役員などを経て、24年3月より現職。幅広い業界の中小企業経営に精通する。
番組概要
【タイトル】「THE 事業承継 その灯を消すな！」
【放送日時】2026年6月21日（日）午後10時30分～
【放送局】岐阜放送
【出演者】児嶋一哉（アンジャッシュ）、朝日奈央、伊藤暢人
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/sonohiwokesuna/
【公式X】@ShokeiTx
【コピーライト】(C)テレビ東京
【本件に関するお問い合わせ先】
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
広報室 齊藤 宗徳
電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com
【会社概要】
名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）
所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階
代表者：代表取締役社長 中村 悟
設立：2005年10月
事業内容：M&A関連サービス事業
代表番号：03-6770-4300
URL：https://www.ma-cp.com/