M&Aキャピタルパートナーズ提供番組「THE 事業承継 その灯を消すな！」岐阜放送にて放映のお知らせ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、2026年6月21日（日）午後10時30分より、岐阜放送で放映される「THE 事業承継 その灯を消すな！」に番組提供いたします。

事業承継ドキュメント「その灯を消すな！」番組概要

黒字で休廃業する企業は毎年数万件にものぼるといいます。大切に育てた事業の灯(ひ)を次の世代につないでいく方法はないものでしょうか？ここに、事業を第三者に譲ることで存続させ、さらなる成長と発展をめざす人々がいます。オーナーの想い、引き継ぐ者の覚悟など、事業承継にまつわるエピソードを、スタジオトークを交えながら紹介します。

- ジェラートをもっと身近に。事業を成長させるために決断したM&A

埼玉に事務所を構えるジェラート機器の輸入販売会社。ジェラート業界のパイオニアである創業者の父親から会社を承け継ぎ、代表を務める息子。黒字経営で後継者もいる中で、親子がM&Aを決断した理由とは・・・。タッグを組んだ若き経営者とともに、さらに日本でジェラートを普及させるための挑戦がはじまる。

- やめるのはもったいない！地元の絆がつないだ事業承継

世界遺産の白川郷からほど近い場所にある岐阜の豆腐店。名物である石豆腐を長年作り続けてきたオーナーだが、体調面の不安から、惜しまれつつも店を閉じることを決意。閉店の情報を知り、白川の伝統を無くしたくないとオーナーのもとに駆けつけたのは・・・

- あの事業承継はいま？

事業承継のその後を描く好評企画。今回は、掘り出し物が見つかる店として地元の人々に愛されてきた福井の「ワイツー家具」のその後に密着。事業を承継し、店をリニューアルオープンしてからおよそ１年。新たなオーナーが打ち出した秘策とは・・・

≪出演者≫

児嶋一哉（アンジャッシュ） お笑い芸人・俳優・YouTuber

タレント・司会はもとより池井戸潤作品をはじめとするビジネステーマのドラマにも数多く出演。YouTuberとしての拡散力も持ち、幅広い視聴者が支持するマルチプレーヤー。

朝日奈央 タレント

2015年まで女性アイドルグループ「アイドリング！！！」のメンバーとして活動。

バラエティ、ドラマ、モデルとしてマルチに活躍。

伊藤暢人 日経BPコンサルティング 取締役

1990年に日経BPに入社。新媒体開発、「日経ビジネス」、ロンドン支局で編集業務に携わった後、「日経トップリーダー」編集長に就任。2017年には日経BP総合研究所 中堅・中小企業ラボ（当時）の設立に携わり所長に就く。「日経ビジネス」発行人、日経BP執行役員などを経て、24年3月より現職。幅広い業界の中小企業経営に精通する。

番組概要

【タイトル】「THE 事業承継 その灯を消すな！」

【放送日時】2026年6月21日（日）午後10時30分～

【放送局】岐阜放送

【出演者】児嶋一哉（アンジャッシュ）、朝日奈央、伊藤暢人

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/sonohiwokesuna/

【公式X】@ShokeiTx

【コピーライト】(C)テレビ東京

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 齊藤 宗徳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A関連サービス事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/