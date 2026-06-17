広告会社コンソーシアム「メイシス」、第26回全国大会を仙台で開催 　～メイシス賞グランプリに新東通信の「地域の資源循環支援事業」が選出～

株式会社新東通信

2026年6月12日（金）、全国の独立系広告会社ネットワーク「メイシス」は、宮城県のウェスティンホテル仙台にて「第26回メイシス全国大会 in 仙台 ～寶AI～」を開催しました。当日は全国から200名を超えるメンバーが出席しました。

大会は、仙台育英学園高等学校・書道部によるダイナミックなオープニングパフォーマンスで幕を開けました。続いて、メイシス株式会社 代表取締役社長（株式会社新東通信 代表取締役会長）の谷 喜久郎による開会挨拶が行われ、ネットワークのさらなる発展と未来への決意が語られました。

次いで、宮城県知事の村井 嘉浩氏をお招きし、「宮城独自のDX施策 ～東日本大震災の教訓を経て～」をテーマに基調講演が行われました。震災の経験を力に変え、地域社会を牽引する宮城県の実践的なDX戦略についてお話されました。その後、各社の英知がぶつかり合う「第2回メイシスプレゼンバトル決勝戦」が行われ、会場からは大きな拍手と期待が寄せられました。優勝は株式会社共同ピーアールRingの「Kyodo PR connect」。また、優れた取り組みを表彰する「第24回メイシス賞」の表彰式も行われ、本年のグランプリには新東通信の「地域の資源循環支援事業」が選出され、事例発表が行われるなど、会場は一日を通して熱気と喜びに包まれました。

最後に、今大会の幹事社である株式会社ICHICO 代表取締役社長の尾形 雄一郎氏による閉会挨拶が行われ、本編は幕を閉じました。なお、来年の第27回全国大会は、静岡県にて、株式会社ダイワが幹事を務めて開催する予定です。

■代表者 谷 喜久郎の挨拶（抜粋）

メイシス 代表取締役社長／新東通信 代表取締役会長の谷 喜久郎による挨拶

今回訪れた仙台は、大都会の機能性を持ちながらも豊かな緑に包まれた、まさに『杜の都』として完成された街です。そして何より、この地に暮らす皆様の、地方を大切にする深い『郷土愛』を肌で感じました。これからの日本が生きていく道は、まさに『地方を盛り上げ、成長させる』ことに他なりません。東京一極集中が進むだけでは、日本全体の未来は良くなりません。私たちはその強い志を抱き続けてきました。

メイシスは、実質的な誕生から27年、2001年の会社設立から25年という節目を迎えました。日本で初めての『地方の独立系広告会社によるネットワーク』として誕生し、『ローカルをメジャーに』という理念を掲げ、時代の変革に挑戦し続けてきました。この唯一無二の自主的組織が歩んできた歴史と実績があったからこそ、私自身も広告界で最も権威ある『吉田賞』を全広連・JAAAの双方から頂戴することができたと、メイシスの仲間に深く感謝しています。

現在、私たちは『生成AI』という、これまでの産業革命の中でも極めて大きな変革の渦中にいます。かつての蒸気機関や移動通信の普及スピードとは比較にならない速さで、あっという間に世界を席巻しています。しかし、どれほど激しい変革期であろうとも、私たちの『理念を尊重し、時代の変革に挑戦していく』という精神は、全く変わることはありません。

私たちは、決してこれまでに『勝ち残った』わけではありません。環境の激変の中で『たまたま生き残ってきただけだ』という事実を忘れてはならないと考えます。だからこそ今、改めてメイシスの連帯感を深め、変化を恐れず、次なる時代を全員で『勝ち残り』ましょう。ともに新たな未来を切り拓いていくことを誓い、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

■メイシス賞グランプリ 「地域の資源循環支援事業」

本年の「第24回メイシス賞」では、新東通信の「地域の資源循環支援事業」がグランプリを獲得したほか、特別賞には同じく新東通信の「HAKUBA GIN」などが選出されました。

（左から） メイシス賞グランプリおよび特別賞を受賞した 新東通信 山下 史哲、竹林 希、榎本 裕次、松下 晃平

◇受賞作品◇

■メイシスとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103090/table/155_1_db865003d8a1a40feb852acc80789072.jpg?v=202606170752 ]

メイシスは1999年に日本全国地域一番店の広告会社が集まり発足した広告会社のコンソーシアムです。2001年にメイシス株式会社と法人化し、より強固なネットワークへと進化しました。

Maces Group is “the Solution Syndicate” for communications.

広告会社コンソーシアム『メイシス・グループ』は、コミュニケーション上のさまざまな課題を解決する、日本で初めて、かつ唯一の「広告シンジケート組織」です。

”グローカル”という言葉が注目される昨今、私たちは地域密着の広告会社だからこそ、地域にこだわります。

https://maces.jp/

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

アジア‧アジアパラ競技大会、銀座街バル、愛‧地球博、名古屋シティマラソン等、数々の地方創生事業に取り組み、SDGsに資する活動を行っています。広告を超え、未来のビジネスへ。”おもろいこと”を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース‧エージェンシー。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

URL：https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社新東通信 コーポレート本部

担当：土井

TEL：052-951-3831