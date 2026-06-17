チューリッヒの変額保険 「フューチャーリンクII」「フューチャーリンク定期」を2026年8月3日より同時発売

チューリッヒ生命保険株式会社

チューリッヒ生命保険株式会社（代表取締役社長：太田健自）は、2026年8月3日（月）より、「チューリッヒの変額保険 フューチャーリンクII」*1（以下、フューチャーリンクII）および、「チューリッヒの変額保険 フューチャーリンク定期」*2（以下、フューチャーリンク定期）の2商品を同時に発売します。

2025年4月に発売した「フューチャーリンク」は、“万が一の際の保障を確保しながら将来に向けた資産づくりをサポートすることにより、お客さまの豊かで明るい「未来」と「リンク」する商品”をコンセプトに開発された変額保険で、販売開始以降、多くのお客さまにご支持をいただいています。

今般、さらにお客さまに当社の変額保険を選んでいただけるよう、お客さまのニーズに合わせてよりパワーアップした商品へと進化した「フューチャーリンクII」および、企業のニーズに寄り添った保障と資産形成をサポートする「フューチャーリンク定期」の提供を開始します。

本商品の詳細は、添付資料をご参照ください。

＊1 正式名称：変額保険（有期型）（Z02）

＊2 正式名称：変額保険（定期型）

チューリッヒ生命保険株式会社について

チューリッヒ生命保険株式会社は、チューリッヒ・インシュアランス・グループの日本における生命保険事業の主要拠点として1996年に開設した日本支店の会社形態を日本法人へ変更し、2021年4月より営業しています。

主に働き盛りの世代からシニア世代の方々に、「革新的な保障性商品」と「高品質なサービス（Z.Q.:チューリッヒ・クオリティー）」を乗合代理店、銀行窓販およびインターネットなど、「お客様にとって利便性の高い選択権の活かせるチャネル」を通じて、ご提供しています。

チューリッヒ・インシュアランス・グループについて

チューリッヒ・インシュアランス・グループ（以下「チューリッヒ」）は、150年以上の歴史を有する世界有数の保険会社で、200以上の国と地域で8,200万人以上のお客さまにサービスを提供し、業界をリードする株主総利回りを実現しています。

チューリッヒは「明るい未来をともに創造する」というパーパスを掲げ、従来の保険を超えるプロテクションサービスを通じてお客さまの支援とレジリエンスの構築に寄与しています。また、2020年よりブラジルの大西洋森林の再生と生物多様性の回復を支援する「チューリッヒ・フォレスト・プロジェクト」を展開しています。

チューリッヒはスイスのチューリッヒ市に本社を置き、65,000人以上の従業員を有しています。チューリッヒ・インシュアランス・グループ・リミテッド（銘柄コード：ZURN）はスイス証券取引所に上場しており、米国預託証券プログラム（銘柄コード：ZURVY）のレベルIに分類され、OTCQXにて店頭取引されています。当グループに関する詳しい情報はwww.zurich.com(https://www.zurich.com/)をご覧ください。