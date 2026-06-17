うるま市役所で沖縄高等特別支援学校の就業体験を受け入れ

日本管財ホールディングス株式会社

日本管財ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：福田 慎太郎、以下「当社」）のグループ会社である株式会社沖縄日本管財（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：山里 英樹）が、2026年5月25日から6月5日まで、沖縄県うるま市役所本庁舎において、沖縄県立沖縄高等特別支援学校の生徒2名の就業体験を受け入れました。

本取り組みは、実際の職場環境での活動機会を提供するとともに、学校での学びを社会へつなぐ一助となることを目的としており、沖縄日本管財は昨年に続き2度目の受け入れとなりました。

背景および実施概要 沖縄高等特別支援学校は、1990年に軽度知的障がいのある生徒の職業的・社会的自立を目的として設立された県立の特別支援学校です。同校では、企業や事業所での就業体験を重要な教育活動と位置づけ、3年間で合計6回の体験機会を設けています。

沖縄日本管財は、うるま市役所本庁舎の清掃や環境衛生管理を担っており、昨年10月に続き2回目の受け入れです。

今回は生徒2名が、フロアや廊下の清掃、トイレ清掃、ごみ回収等に従事しました。来庁者が利用するロビーや廊下での清掃も含まれており、日常業務と同様の環境の中で取り組みました。

また、本取り組みでは、同校の就業体験計画に基づき、路線バスを利用した通勤訓練も行われ、出勤時間の管理や移動の経験にもなりました。









うるま市役所



実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122806/table/121_1_95acde027ab81440efdc57a1b40df29b.jpg?v=202606170752 ]



就業体験の様子

初日は緊張しており、作業手順を確認しながら慎重に動く様子も見られましたが、数日後には来庁者の方にも「おはようございます」と挨拶をする姿も見られました。また、廊下清掃では、沖縄日本管財の清掃責任者からモップの動かし方やほうきの正しい掃き方を教わりました。繰り返し作業するうちに動きが安定し、1人で作業する場面もありました。

生徒

清掃の仕方を教えていただいや方が、暑い中で気をつかってくださり、飲み物までご用意していただきとても嬉しかったです。

2週間色々なことを教えていただき、本当にありがとうございました。（生徒2名より）

支援学校

このたびは2週間にわたりご丁寧なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。

生徒は多くの貴重な学びを得ることができ、今後は学校にて他の生徒とも共有してまいります。

沖縄日本管財

参加した2名は明るく、日々コミュニケーション力が向上し、挨拶や報告も円滑に行えるようになった。作業範囲も段階的に拡大し、安定した成長が見られた。当社業務が社会参加の機会となっている点も評価できる。

沖縄日本管財の社会的活動

沖縄日本管財は、おきなわSDGsパートナー*登録企業として、事業活動を通じた地域貢献に継続して取り組んでいます。これまでも、地域のボランティア清掃や県内の健康イベントへの参加などを行ってきました。

今後も、地域との関わりを大切にしながら、社会に求められる役割を果たすとともに、本業を通じ、安全で安心できる環境づくりに努めてまいります。

*沖縄県が設立した「沖縄SDGsプラットフォーム」（https://www.okinawa-sdgs.jp/）において、SDGsの達成に向けた取り組みを行うとともに、県民に向けたSDGsの普及活動を行う企業・団体として登録されたもの。

日本管財グループについて

日本管財グループは1965年に設立し、現在は国内及び海外で建物管理運営事業、環境施設管理事業、住宅関連運営事業、不動産ファンドマネジメント事業等を展開しています。独立系であることを強みに、オフィスビル、商業施設、ホテル、教育機関、公共施設など、幅広い用途に携わっています。

日本管財ホールディングス株式会社は持株会社として2023年に設立し、グループ経営機能に特化しています。

会社概要

社 名 ：日本管財ホールディングス株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋2丁目1番10号

設 立 ：2023年4月3日

代表者 ：代表取締役社長 福田 慎太郎

資本金 ：3,000百万円

事業内容：オフィスビル、集合住宅、環境施設等の管理運営事業や不動産ファンドマネジメント事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務

ＵＲＬ ：https://www.nkanzaihd.co.jp/