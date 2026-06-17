ほくほくフィナンシャルグループとの半導体サプライチェーン強化に関する連携協定の締結について

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久）、以下「FFG」は、本日、株式会社ほくほくフィナンシャルグループ（取締役社長 中澤 宏）と「半導体サプライチェーン強化に向けた広域連携」に関する基本合意書（＝協定書）を締結いたしました。本協定は、両グループのネットワークを融合させることで、各地域における半導体産業の持続的な発展と、サプライチェーンの強靭化を実現することを目的としております。

半導体産業は、素材・部品・装置・製造・物流・人材など、多岐にわたる業種が関与する広域なサプライチェーンによって支えられています。現在、九州や北海道をはじめとする国内各地で半導体関連投資が加速する中、特定の地域に留まらない全国レベルでの連携が不可欠となっています。本協定に基づき、北海道・北陸・三大都市圏・九州を結ぶ広域ネットワークを最大限に活用し、企業支援、情報共有、人財育成などを通じて、日本全体の半導体サプライチェーンの強化に貢献してまいります。

FFGは、今後も九州に広がる強固な地盤を活かし、地域を超えた企業間連携の促進や新たな商流の創出に取組み、地域経済への貢献を目指してまいります。

1.連携協定の範囲

（１）半導体サプライチェーンの強靭化に関すること

（２）半導体産業を支えていくまちづくり、エコシステムの構築に関すること

（３）共同での取組み、案件に付随する調査・分析に関すること

（４）その他目的達成に資する事項

以上

株式会社ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久