「-50℃急速冷凍 × 炭酸水 × 温度制御技術」の融合、次世代プレミアム氷「ICE DROP（アイスドロップ）」誕生

アルコニックス株式会社

飲料水ソリューションブランド「Purezza（プレッツァ）」を展開するアルコニックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表：手代木 洋）、株式会社エムプラス（本社：京都府京都市、代表：前野 欽哉）およびエスペック株式会社（本社：大阪府大阪市、代表：荒田 知）は、それぞれの独自技術を融合させた次世代プレミアム氷「ICE DROP（アイスドロップ）」を共同開発しました。着色料・香料・保存料不使用（竹炭黒糖を除く）で、溶けながら味変化が楽しめる全く新しい氷として、2026年5月にソフトオープンしたエムプラス直営カフェ「BREWSTOCK（ブリューストック）」（京都市中京区）にて提供を開始します。

■開発背景と課題認識

従来の飲料用氷は、凍結速度の遅さによる大きな氷結晶の形成が素材の細胞を破壊し、解凍時に風味や香りが損なわれるという根本的課題を抱えていました。また、フレーバーアイスの多くは着色料・保存料を使用しており、現代の消費者が求める「素材そのものの味」という価値観とのギャップが生じていました。

それぞれの強みを持ち寄ることで、この課題に正面から向き合いました。

■技術融合が生み出す新しい価値

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36770/table/59_1_58298a8ec0f3089a4845c4a21a634b00.jpg?v=202606170752 ]

■ICE DROP 商品概要

【フレーバーラインナップ（初期展開）】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36770/table/59_2_901a9fddc3ad43b964912784d207df33.jpg?v=202606170752 ]

【主な特徴】

●着色料・香料・保存料不使用（竹炭黒糖を除く）：素材由来の色・香り・味のみで構成

●業務用円柱形で取り扱いやすく、ガラスの中でクラッシュしてもご利用可能

●溶けるにつれ味が変化する「味変化」体験：0分→5分→10分で変わるフレーバープロファイル

●フードロス削減：規格外フルーツへの成分浸透技術でエシカルな素材活用を実現

■販売・提供場所[表3: https://prtimes.jp/data/corp/36770/table/59_3_46506983b8c042b758d456cb0aab0fbd.jpg?v=202606170752 ]

■今後の展開

ICE DROPは、BREWSTOCKを起点とした段階的な展開を計画しています。

● 2026年7月：祇園祭に合わせた炭酸氷キャンペーンの実施、TAP型QRセルフサービス導入

● 2026年8月：カフェ・レストランショーへの共同出展（市場データ取得・事業化検証）

● 2026年秋：東京・福島屋（六本木ヒルズ、ARKヒルズ、秋葉原）への展開検討

● 2026年12月：福島屋内フルカフェオープン（予定）

● 中長期：フランチャイズモデルによる全国・海外展開

■各社コメント

株式会社エムプラス 代表 前野欽哉

「氷で、味わい・香り・余韻をデザインする」という私たちの哲学が、Purezzaの炭酸水技術とエスペックの超低温技術と融合することで、初めて本当の意味で具現化できました。ICE DROPは単なる氷ではなく、食体験のプラットフォームです。BREWSTOCKを世界中の飲食文化を創造する発信拠点としていきます。

アルコニックス株式会社 Purezza担当

「Purezza」が培ってきた精密な炭酸水制御技術が、ICE DROPの味変化体験を支える核心的な役割を担うことを誇りに思います。無添加・高品質という共通の価値観のもと、日本発の新しいドリンクカルチャーを世界へ届けていきます。

【本件に関するお問い合わせ：アルコニックス株式会社 Purezza事業担当】

TEL：03-3596-7425（代表）

Mail：waterlogic@alconix.com

URL：https://www.purezzawater.jp/

【アルコニックスグループについて】

パーパス《グループの存在意義》：どこかにいる、だれかの未来のために

ビジョン《グループのありたい姿》：ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」をコーポレートスローガンとして掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

○ アルコニックスグループについては、公式サイト または 統合報告書をご覧ください。

公式サイト：https://www.alconix.com/

統合報告書２０２５：https://www.alconix.com/assets/docs/ir/integrated_report_ja.pdf

【株式会社エムプラス】

代表者 ：前野 欽哉

所在地 ：東京都渋谷区（本社） / 京都市中京区（京都ショールーム・ラボ）

事業内容 ：冷凍機器の開発・製造・販売、食品冷凍コンサルティング、環境ビジネス事業

主要製品 ：液体急速冷凍機「Storm Freezer（ストームフリーザー）」（稼働温度帯：-35℃～-50℃）

【エスペック株式会社】（東証プライム：6859）

代表者 ：荒田 知

所在地 ：大阪府大阪市北区天神橋3-5-6

事業内容 ：環境試験器の製造・販売、食品機械分野への技術展開

主要製品 ：超低温ショックフリーザー(稼働温度帯：-70～+100℃）、減圧低温加熱調理器ヴィ―ドプロ

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

https://prtimes.jp/a/?f=d36770-59-1a8b1b245b30a2243ad5ae48c5f0e9ee.pdf