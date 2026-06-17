昨年4万人以上を動員！この夏、さらにパワーアップして帰ってくる！「最強王図鑑フェスティバル」７月18日（土）から

株式会社テレビ東京ホールディングス

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株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次 弘志）は、最強王フェス2026実行委員会の一員として、テレビアニメ「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～」の世界を体感できるイベント「最強王図鑑フェスティバル in東京タワー2026」を７月18日（土）から、東京都港区の東京タワーフットタウン1階のタワーホールA特設会場ほかで開催します。累計発行部数660万部を超える大人気シリーズの世界を親子で体感できるイベントで、 9月27日（日）まで開かれます。（9月は土日祝のみの開催予定）

「最強王図鑑フェスティバル in 東京タワー2026」では、アニメ「最強王図鑑 ～The Ultimate Tournament～」の舞台である最強島の世界観を東京タワーに再現。最強島の研究員として、さまざまなミッションやアトラクションに挑戦しながら「最強王図鑑」の世界を体験できます。

ティラノサウルスが登場する最強島アドベンチャーツアーでは、大人気のリアル恐竜ライブショー「DINO-A-LIVE」とコラボレーションし、Mr.モーストの案内で最強島での大冒険を臨場感たっぷりに体験いただけます。また、次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット」とコラボレーションしたデジタルアトラクションでは、大人気の「お絵かき３Dレーシング」や「デジタル紙相撲」に会場限定の最強王図鑑の生物が登場します。そのほか、東京タワー館内をめぐる謎解きクイズや、最強生物たちの戦いを大迫力で楽しめる3Dバトルシアター、デジタルフォトスポット、神回パブリックビューイングなど多彩なコンテンツをご用意。学んで、楽しみながら、たっぷりと「最強王図鑑」の世界観を堪能できます。

■イベント詳細

・最強島アドベンチャーツアー!!

Mr.モーストとまるで生きているかのようなティラノサウルスが登場するショーを展開します。体験型「恐竜」ライブエンターテインメント ディノアライブ「DINO-A-LIVE」とのコラボショーとなります。超！目の前にティラノサウルスが出現します。

・完全新作 3Dバトルシアター

アニメ「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～」の３Ｄバトルシアターでは、3Dメガネをかけて日本初公開のトリケラトプスとティタノボアの大迫力のバトルを3D映像で体験できます。

・みんなで戦おう！デジタルぬりえバトル

次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット」とコラボレーションしたデジタルアトラクションに「最強王図鑑」に登場する生物が登場します。自分でぬった最強王図鑑のキャラがゲームのバトルで大暴れします。

・「最強王図鑑」謎解きクイズ

東京タワー館内に散りばめられた、最強生物たちにまつわるヒントを探しながら謎解きに挑戦します。クリアした方にはオリジナル特典をプレゼントします。

・自分だけの最強王図鑑をつくろう！

最強生物たちが出現するデジタルフォトスポットが登場します。最強生物たちと一緒に写真を撮ることができます。

・アニメ神回シアターゾーン

アニメ「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～」のえりすぐりの神回を大画面で放映します。

さらに、「最強王図鑑」の人気グッズが大集合するショップもご用意してお待ちしています。

※内容は変更になる可能性がございます。

※会場内アトラクションは基本的に入場料以外に別途費用は発生しません。

■開催概要

タイトル：最強王図鑑フェスティバルin東京タワー 2026

主催：最強王フェス2026実行委員会（朝日新聞社/テレビ東京/TTA計画/ギャンビット/ムービック）

特別協力：TOKYO TOWER

協力：「DINO-A-LIVE」ON-ART / リトルプラネット / アエックス / PR広告 / マキノカンパニー / テレビ東京テックラボ

会場：東京タワー フットタウン1F タワーホールAほか

会期：2026年7月18日（土）～2026年9月27日（日）（9月は土日祝のみの開催予定）

開場時間：9:30～17:00

イベントHP：https://saikyoohanime.com/saikyououzukan-festival/

■チケット情報

チケット価格： 一般（高校生以上） 2,000円～(前売り券は1,800円～)

こども（4歳～中学生） 1,600円～(前売り券は1,400円～)

チケット販売： アソビュー！ https://www.asoview.com/channel/tickets/btgtre5988

ローソンチケット https://l-tike.com/saikyooh-event/

※東京タワーメインデッキ特別展望チケット（最強王図鑑特別特典付き）近日発売予定。

※3歳以下は入場無料。

※前売り券は、開催初日の前日の7/17(金)までご購入いただけます。

※イベント会場内の状況により、ご入場をお待ちいただく場合がございます。

※詳細・注意事項を、イベントHPにて必ずご確認のうえ、ご購入・ご来場ください。

※展示・アトラクションの内容は一部変更になる場合がございます。

※会場内にて、写真・ビデオの撮影を行っております。

撮影した写真・画像は今後のイベントの宣伝物等に使用させていただく可能性がございますので、

あらかじめご了承ください。

■「最強王図鑑」シリーズとは

Gakkenが発行する大人気シミュレーション図鑑シリーズで、シリーズ累計発行部数は660万部を突破しています（2026年1月時点）。「動物界や恐竜界など、各種族の猛者たちをトーナメント方式で戦わせ、最強を決める」というコンセプトで子供たちの想像力をかき立て、知的好奇心を満たすコンテンツとして絶大な支持を得ています。