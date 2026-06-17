引越し専門比較サイト『引越し侍』が、新サービス「引越し侍 スマート比較」の提供を開始

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生）が運営する引越し専門比較サイト『引越し侍』は、サービス開始20周年を機に、引越し比較の新たなカタチとして、2026年6月17日（水）より新サービス「引越し侍 スマート比較」の提供を開始いたしました。

本サービスは、全国提携400社以上（※1）の中から、お客様の条件で対応可能なすべての引越し会社の料金と口コミを、Web上で一挙に公開します。お客様には、その中から料金や口コミ評価に優れた3社（※2）を厳選して紹介し、実際の見積もりに関するやり取りは、その引越し会社のみで完結します。なお、一覧の中から気になる他の引越し会社を追加して見積もり依頼を行うことも可能なほか、引越し会社からの連絡時間を事前に指定することができ、電話対応が難しい時間帯を避けたやり取りが可能です。

現在は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県からの引越しを対象とし、順次エリアを拡大予定です。

■「引越し侍 スマート比較」の特長

【対応可能な引越し会社の料金・口コミの網羅的な閲覧が可能】

『引越し侍』は、全国400社以上（※1）の引越し会社と提携しています。「引越し侍 スマート比較」では、お客様の条件で対応可能な全ての引越し会社の料金と口コミがWeb上で閲覧可能です。

【電話ラッシュなし！やり取りするのは3社だけ】

対応可能な引越し会社の中で、料金と口コミ評価に優れた3社（※2）を厳選してご紹介します。紹介された3社以外の引越し会社についてもすべての料金と口コミが閲覧可能であり、必要に応じて追加の見積もり依頼を行うことも可能です。Web上での網羅的な比較と、連絡の手間削減を両立した新しい比較スタイルです。

【引越し会社からの連絡希望時間帯を指定可能】

電話対応が可能な時間帯を申し込み時にあらかじめ指定できるため、仕事中や育児中など、電話対応が難しい時間帯を避けてやり取りを進められます。

【豊富な提携会社ネットワークを活かした最適なマッチング】

全国400社以上（※1）の提携数を誇る『引越し侍』では、大手引越し会社から地域密着の地場の引越し会社まで幅広くカバーしています。この豊富な選択肢を持つ『引越し侍』だからこそ、お客様の条件に合った会社を厳選してご紹介できます。

■新サービス「引越し侍 スマート比較」の概要

・サービス名称：「引越し侍 スマート比較」

・提供開始日：2026年6月17日（水）

・対象エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県からの引越し（※3）

・サービス内容：3社の厳選紹介、連絡希望時間帯の指定

・URL：https://smart.hikkoshizamurai.jp/

■お客様の声（先行ご利用者様アンケートより抜粋）

サービス提供開始前に先行してご利用いただいたお客様からのアンケートでは、比較のしやすさや連絡負担の軽減について評価する声が寄せられました。

・厳選された会社から連絡をもらった。何社からも一斉に連絡が来る負担がなくて良かった。

・大手とそれ以外で紹介してくれるので自分で一から探すより助かった。

・大手と地域の会社で、かつ口コミ評価が高い会社の見積もりを提案してくれた。

■「引越し侍」20周年を迎えました

「引越し侍」は2026年6月でサービス開始から20周年を迎えました。この度新たに提供を開始した「引越し侍 スマート比較」は、20年間のサービス運営で培った強みを活かしながら改善を重ね、新しい比較スタイルを実現しております。日頃より「引越し侍」をご利用いただいているお客様、ならびに提携引越し会社の皆さまへの感謝の気持ちを大切に、今後も改善を重ねてより良い引越し比較体験をご提供できるサービスの運営に努めてまいります。

＜「引越し侍」20周年特設サイト＞

「引越し侍」サービス開始から20周年を記念し、特設サイトを公開しています。“引越し一筋20年”の歩みともに、これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めた、各種コンテンツをぜひご覧ください。

https://hikkoshizamurai.jp/20th-anniversary/

■『引越し侍』について

『引越し侍』は、全国400社以上（※1）の引越し会社の中から、料金や口コミが比較でき、引越し情報を入力するだけで、お客様の条件にあわせた引越し会社を予約したり、一括で最大10社に見積もりの依頼ができる引越し専門比較サイトです。なかなか探すことの難しい地方の優良引越し会社から、実績豊富な大手引越し会社まで幅広い引越し会社に見積りを依頼することが可能です。また、引越し準備や手続きなど引越しにまつわるお役立ち情報の発信のほか、転勤や海外への引越しやオフィスの引越し、ピアノの引越し・売却などをサポートするサービスもございます。

■公式キャラクター『引越し侍・ひっこしば』

※1：全国400社以上…2026年6月17日現在。

※2：料金と口コミ評価に優れた3社…引越し条件によっては対応可能引越し会社数が3社未満になることもございます。

※3：対象エリア： 本サービスは 一都六県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県）発の引越しをされるお客様のみに提供いたします。上記以外のエリアのお客様には従来の「最大10社の見積もり比較サービス」が適用されます。

―関連ページ―

引越し侍WEBサイト https://hikkoshizamurai.jp

引越し侍 転勤相見積もり代行サービス https://hikkoshizamurai.jp/relocation/

引越し侍 ピアノ引越し専用ページ https://hikkoshizamurai.jp/piano

引越し侍 ピアノ買取ページ https://hikkoshizamurai.jp/piano-kaitori

引越し侍Xページ https://x.com/hikkoshizamurai

引越し侍Facebookページ https://www.facebook.com/hikkoshizamurai

引越し侍TikTokページ https://www.tiktok.com/@hikkoshizamuraijp

■会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（ Ateam Holdings Co., Ltd. ）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。