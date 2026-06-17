韓国ロック界のレジェンド JAURIM（紫雨林）2025年に続き 日本単独コンサート開催決定

ぴあ株式会社

韓国ロック界の至宝・JAURIM（紫雨林）による日本単独コンサート『JAURIM CONCERT in JAPAN 2026 ～LIFE! X TOKYO～』が、2026年8月29日（土）にVeats Shibuyaにて開催される。

1997年のデビュー以来、約30年にわたり本国の第一線でトップを走り続けてきたJAURIM。文学的な歌詞と唯一無二の歌声で、主要音楽フェスのヘッドライナーを総なめにするなど、韓国国内で今なお絶大な人気を誇るモンスターバンドだ。2025年に開催された日本公演でも、圧倒的なバンドサウンドと圧巻のステージパフォーマンスで、日本のロックファンを熱狂の渦に巻き込んだ。

前回の公演では、ボーカルのキム・ユナが「日本のファンへメッセージをより深く届けたい」と自ら翻訳した歌詞カードを配布し、大きな反響を呼んだ。 満を持しての再来日となる今回のステージでは、ライブの定番曲「Hey Hey Hey」や幻想的な「Magic Carpet Ride」、そしてドラマのタイトルモチーフとなり多くのK-POPアーティストにもカバーされ続ける名曲「Twenty-Five, Twenty-One（2521）」などの代表曲はもちろん、最新アルバムの収録曲も日本初披露予定。時代を超えて愛される名曲から、常に進化を続ける彼らの“現在地”までを一度に体感できる、特別な日となる。

チケットは、チケットぴあにて6月19日（金）18:00から最速先行が開始となるほか、本国ファンのために、韓国チケット販売サイトNOLチケットでも販売される。（詳細は https://nol.interpark.com/ を確認）さらに、アップグレードチケットの販売も予定しており、優先入場に加え、メンバーとの握手会およびGroup撮影会への参加特典が用意される予定だ。韓国ロック界のレジェンドが再び日本のステージに帰ってくる。約30年にわたり築き上げてきた音楽の歴史と、今なお色褪せることのない情熱を体感できる貴重な機会となるだろう。

【イベント情報詳細】

『JAURIM CONCERT in JAPAN 2026 ～LIFE! X TOKYO～』

開催日時 ： 2026年8月29日（土）＜昼公演＞ 開場 14:30 / 開演 15:00

＜夜公演＞ 開場 18:00 / 開演 18:30

会場 ： Veats Shibuya

（東京都渋谷区宇田川町３３－１ グランド東京渋谷ビルB1・B2）

出演 ： JAURIM(紫雨林)

キム・ユナ(Vo.)／イ・ソンギュ(Gt.)／キム・ジンマン(Ba.)

【チケット価格】

◆一般チケット : 9,900円(税込)

※お一人様1公演4枚まで

※別途ドリンク代（600円）あり

◆アップグレードチケット : 3,800円（税込）

＜アップグレード特典内容＞ 優先入場、握手会＆Group撮影会

※アップグレードチケットは、後日抽選での受付を予定しております。（後日発表）

※アップグレードチケットは、一般チケットをご購入された方のみお申込み可能です。一般チケットをご購入されていないお客様のお申込みは、無効(落選)となります。

席種 ： スタンディング （整理番号付）

【チケット発売情報】

◆ぴあ最速先行

2026年6月19日（金）18:00 ～ 6月28日（日）23:59 ※抽選

◆ぴあプレリザーブ

2026年7月2日（木）18:00 ～ 7月12日（日）23:59 ※抽選

◆ チケットぴあ（日本）： https://w.pia.jp/t/jaurim-26-japan/

※一般チケットの購入URLです。（アップグレードチケットは別のURLとなります。後日発表予定。）

◆ NOLチケット（韓国）

サイト ： https://nol.interpark.com/

NOLチケット顧客センター ： 1544-1555（9:00～18:00)

主 催 ： ぴあライブクリエイティブ（株）

制作/運営 ： ぴあライブクリエイティブ（株）

協 力 ： NOL ENTERTAINMENT

◆ 公演に関するお問い合わせ

ライブインフォメーション ： 0570-017-230（平日 12:00～15:00)

※車椅子スペースあり

※未就学児童入場不可

※写真動画撮影・録音禁止

※本人へのプレゼント直接渡し不可・プレゼントボックス無し