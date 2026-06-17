TKC、給与計算業務の省力化を支援する「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」の新機能を公開

株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、2026年6月16日、「ＦＸクラウドシリーズ」（※１）と他社業務システムとのデータ連携を可能にする「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」（※２）において、勤務実績データの受け入れに対応するＡＰＩ機能を公開しました。

本機能により業務システムベンダーは、自社の勤怠管理システム等で管理する勤務実績データをＦＸクラウドシリーズへ連携させる機能を提供できるようになります。ＦＸクラウドシリーズのユーザーは、当ＡＰＩに対応した勤怠管理システム等を利用することで、給与計算に必要な勤務実績データの入力・転記作業の負担軽減が期待できます。

ＴＫＣは、ＦＸクラウドシリーズ側で勤務実績データを受け入れるためのＡＰＩ環境を提供することにより、業務システムベンダーによる連携機能の開発を支援し、会計事務所およびその関与先企業における管理部門業務の効率化と業務品質の向上に貢献してまいります。

（※１）ＦＸクラウドシリーズは、「販売管理機能」と「給与計算機能」を併せ持つクラウド型

の会計システムです。

（※２）「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」は、外部のプログラムとデータをやり取りするための

インターフェースです。

■背景と狙い

近年、企業の管理部門業務では、勤怠管理、給与計算、会計処理など複数の業務システムを利用するケースが増えています。一方で、システム間のデータ連携が十分でない場合、担当者が勤務実績データを手入力したり、連携用ファイルを作成・加工したりする必要があり、作業時間の増加や入力ミスの発生が課題となっています。

特に給与計算業務では、勤務日数、勤務時間、時間外労働時間、有休日数など、勤怠管理システムで管理される勤務実績データを正確に反映することが重要です。そのため、勤怠管理システム等で管理されている勤務実績データを、給与計算に利用するシステムへ円滑に連携できる仕組みが求められています。

今回公開したＡＰＩ機能は、ＦＸクラウドシリーズ側で勤務実績データを受け入れるためのものです。業務システムベンダーは、当ＡＰＩを利用することで、自社の勤怠管理システム等からＦＸクラウドシリーズへ勤務実績データを連携する機能を提供できます。

■ＡＰＩによる勤務実績データ連携の概要

ＦＸクラウドシリーズのユーザーは、当ＡＰＩに対応した勤怠管理システムを利用することで、当該システムからＦＸクラウドシリーズへ勤務実績データを連携できます。連携機能は、当社とＡＰＩ利用契約を締結した業務システムベンダーが、当ＡＰＩを利用して提供します。

これにより、従来必要であった以下の作業負担の軽減が期待できます。

・データ連携用ファイルの作成

・ファイルの取り込み作業

・連携用データのレイアウト調整

・手作業による勤務実績データの転記・確認作業

勤務実績データを業務システム側からＦＸクラウドシリーズへ連携することで、手入力に起因する誤入力や計上漏れの防止につながります。給与計算担当者は、連携された勤務実績データをもとに、より効率的に給与計算業務を進めることができます。

■ＡＰＩによる勤務実績データ連携の概要図

■「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」とは

ＡＰＩ（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）とは、異なるソフトウェアやＷｅｂサービス間でデータをやり取りするための仕組みです。

「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」は、ＦＸクラウドシリーズと他社業務システムとのデータ連携を可能にするために、ＴＫＣが提供するＡＰＩ環境です。当社とＡＰＩ利用契約を締結した業務システムベンダーは、当ＡＰＩを利用して、ＦＸクラウドシリーズにデータを連携する機能を自社の業務システムに実装できます。

■「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」サイトについて

ＦＸクラウドシリーズとのＡＰＩ連携を検討される事業者様向けに、「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」サイトを公開しています。当ＡＰＩの仕様に関する情報のほか、利用申し込みもこちらから受け付けています。

▼「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」サイトはこちら

https://www.tkc.jp/api/fxcloud/

■当ＡＰＩによるデータ連携対象のＴＫＣシステム

・ＦＸまいスタークラウド

・ＦＸまいスタークラウド（個人用）

・ＦＸ２クラウド

・ＦＸ２クラウド（個人用）

・ＤＡＩＣ２クラウド

・ＭＸ２クラウド

・ＦＸ２農業会計クラウド

・ＦＸ２農業会計クラウド（個人用）

・ＦＸ２公益法人会計クラウド

・ＦＸ２社会福祉法人会計クラウド

・ＦＸ２学校法人会計クラウド

・ＦＸ２ＮＰＯ法人会計クラウド

・給与計算機能(ＦＸ４クラウド用)

■「ＴＫＣシステムと連携実績がある業務システム」について

ＴＫＣシステムは、さまざまな業務システムとのデータ連携を通じて、企業の管理部門業務の効率化を支援しています。

連携実績がある業務システムの最新状況については、以下のページでご確認いただけます。連携するサービス・システムは、今後も順次拡大していく予定です。

▼ＴＫＣシステムと連携実績がある業務システムの確認はこちら

https://www.tkc.jp/api/renkei/

＜ご参考＞

■ＦＸクラウドシリーズとは

ＦＸクラウドシリーズは「変動損益計算書」や「スマート業績確認機能」等の「会計で会社を強くする」機能と、「銀行信販データ受信機能」や「証憑保存機能」をはじめとする経理事務の省力化を支援する機能を搭載したクラウド型の会計システムです。会計事務所による巡回監査と月次決算を前提とした“黒字決算”と“適正申告”を支援する経営者のための最強の業績管理ツールです。

▼「FXクラウドシリーズ」製品紹介サイトはこちら

https://www.tkc.jp/fx/

【株式会社ＴＫＣ 会社概要】

代表取締役：飯塚真規

住所：栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

資本金：57億円

設立：1966（昭和41）年10月22日

URL：https://www.tkc.jp/