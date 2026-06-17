1日1組限定のプライベートツアーで「四大観」をめぐる「YOKI MATSUSHIMA」2026年8月開業

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）では、2026年8月に宮城県松島町に全室オーシャンビュー・温泉付きのスローラグジュアリーホテル「YOKI MATSUSHIMA」（宮城県宮城郡松島町）を開業いたします。

開業に先立ち、「ローカルフォーカス（地域連携）」をテーマにした体験プランの販売を開始いたします。第1弾は、松島湾に浮かぶ260余の島々を望む景勝地「四大観」のうち2か所を、ホテルキャストとともに巡る1日1組限定のプライベートツアーです。絶景の鑑賞と三陸の旬を生かした会席料理を組み合わせ、松島ならではの上質な滞在体験をお届けいたします。

「四大観」とは、松島湾と260余の島々を望む4か所の景勝地を指します。本プランでは、お客様にお選びいただいた2か所へホテルキャストがお連れし、地域の物語や背景をお伝えしながら土地の文化や人とのつながりを実感する体験をご案内いたします。

「YOKI MATSUSHIMA」が掲げる「ローカルフォーカス（地域連携）」では、松島ならではの“SLOW LUXURY”な体験を地域と連携しながら提供し、当ホテルを起点として周辺地域や東北地方全体を体験・食・空間で結ぶ取り組みを目指しています。今後、松島で松島の魅力を味わうだけでなく、松島から地域へ、地域から松島へと、あらゆる方向から魅力を発信し、新たな体験価値を創出してまいります。

【YOKI MATSUSHIMA：松島の美しい時に浸る】

松島にゆったり流れる時間に身を任せ、土地の恵みに満たされる。地域とつながり、地域と成熟し、癒しと知的喜びに浸るひとときを提供する、スローラグジュアリーホテルとして、 “松島の美しい時に浸る”

松島の美湯と美食と風光に浸る、美しいひととき。このコンセプトを体現するため、「YOKI MATSUSHIMA」では、EXPERIENCE、FOOD、SPACEの3つの軸（ピラー）のもと、お客様に松島の風土をじっくりと堪能いただける上質な時間を提供してまいります。

【EXPERIENCE（体験）：地域に溶け込み、地域と熟す】

ただ景色を眺めるだけでは終わらない、松島の奥深い魅力にふれる旅。

観光地としての松島を越えて、この地に息づく文化や地域の人々と深くつながる特別な体験プログラムをご提供。

ここでしか出合えない驚きと感動、そして新たな発見が待っています。

まだ見ぬ松島の価値（ストーリー）を肌で感じる、知られざる松島の旅へと誘います。

【プラン概要】

1日1組限定！松島湾に浮かぶ260余の島々を、一望に収める絶景の地≪四大観≫の2か所を巡る宿泊プラン

URL：https://x.gd/eriil

価格：（一例）

【温泉かけ流し檜露天風呂付】和洋室ツイン＜58～62平米＞

1名様（2名1室ご利用時）78,300円～ ※税・サ込

■体験ツアー内容

1日1組限定でホテルキャストとともに巡るプライベートツアー。キャストが地域の物語や背景をお伝えしながらご案内することで、景色を眺めるだけでなく、土地の文化や人とのつながりを実感する旅をご体験いただけます。

・松島湾に浮かぶ260余の島々を、一望に収める絶景の地「四大観」「壮観・大高森」「偉観・多聞山」

「四大観」は、江戸時代、儒学者の舟山万年（ふなやままんねん）氏によって選定されたといわれている、松島湾を四方（東・西・南・北）の異なる角度から眺めることができる4つの名所です。それぞれの場所から見える景色の印象から、「壮観」「麗観」「幽観」「偉観」という風情ある名が付けられました。

今回のツアーでは、4つの名所より2か所をお選びいただき、ご案内いたします。

・開始時刻：9:00～

※四大観の入り口までは車で移動いたします。下車後は、徒歩でご案内いたします。山登りを伴うため、お客様の状況にあわせてご案内いたします。

※1か所あたり往復でおおよそ40分程かかります。

「壮観・大高森」

荒々しい嵯峨渓と穏やかな松島湾が魅せる陰影の対比。

山頂からは、青い海に点在する島々がまるで精巧な「箱庭」のように広がる、360度のダイナミックな壮観に出合えます。

「麗観・富山」

明治天皇が愛し、伊達政宗公の娘・五郎八姫の数々の寺宝が眠る静寂の聖域。

古木に囲まれた大仰寺から三方の海を見下ろす、気品に満ちた麗しいパノラマに心が洗われます。

「偉観・多聞山」

断崖に太平洋の豪快な白波が砕け散る圧倒的なスケール感。

穏やかな松島の島々をバックに、塩釜港を行き交う美しい船舶の往来が、自然の躍動と海の営みを感じさせます。

「幽観・扇谷」

双観山の奥に潜む隠れ家。山頂からは湾の入り江が優美な「扇」の形に浮かび上がります。

かつて仙台藩主が茶を点てた名勝は、幽玄の美を今に伝えます。

・会席料理

コンセプト：和美旬郷（わびしゅんごう）

和食の粋、美食の極み。季節の彩りと郷土を味わう松島の膳。

松島の四季と地域の価値（地域文化、地域資源、ストーリー）を料理に載せたYOKI STYLE。

調理長が選び抜いた食材を、その過程や背景とともに楽しめる食文化体験を目指しています。

夕食：五感で味わう夜の旬郷

月替わりの会席料理をご提供いたします。塩釜産本鮪や三陸戻り鰹などの三陸産鮮魚を国産備長炭の藁焼きで仕上げたお造りや、宮城県栗原市「関村牧場」の漢方和牛を炭火焼でご用意いたします。

葉月 会席料理一例 ※献立は月ごとに変更いたします。

先付 女川産がぜうに

前菜 雄勝産帆立 / 合鴨ロース / 松島穴子 / 仙台茶豆の海老真丈

吸物 牡丹鱧 順才

造り 三陸沖鱸藁焼き / 石巻産鯛昆布締め / 鰹銀皮造り

煮物 賀茂茄子揚げ出汁

口直し 車海老 北寄貝 黄味酢

進肴 栗原の漢方和牛炭火焼

食事 閖上 北限のしらす菜ご飯釜焚き /

十三浜べっこう蜆汁 香の物

水菓子 あらごし桃ゼリー / ずんだチーズケーキ / 抹茶最中

朝食：目覚めの旬と郷の恵み

地域契約農家の厳選米を羽釜で炊き上げた銀シャリを軸に、老舗味噌蔵特製の「松島合わせ」を使った味噌汁、炭火の焼き魚や出汁巻き玉子、削りたての鰹節や東松島大曲浜産の海苔など「ご飯のお供」を取りそろえます。地域の生産者や作り手と協働し、松島の風土を映した食事体験をご提供いたします。

夏季 朝食献立一例 ※献立は季節ごとに変更いたします

石巻丸平かつおぶし 本枯れ節薄削り

春慶塗重 仙台雪菜お浸し / はらこ醬油漬け /七ヶ浜産生海苔佃煮

/ きんぴら牛蒡

小鉢 ミヤギシロメ笊上げ豆腐

煮物 夏野菜 冷し鉢

焼物 焼き魚 又は 出汁巻き玉子 をお選び下さい

銀シャリ釜焚き 栗原産 つや姫 / 香の物

味噌汁 仙台白味噌汁

水菓子 旬の果実 岩泉ヨーグルト掛け

・温泉

松島の絶景を眺めながら浸かる太古の湯。

松島に湧き出る「太古天泉松島温泉」は、数億年前の石灰質岩に浸透した天水が地熱で温められた名湯。とろりと肌を包み、「美人の湯」としても知られています。全室温泉かけ流し展望風呂付き。サウナを併設した大浴場や最上階の展望風呂もご利用いただけます。

泉質：アルカリ性単純温泉・低張性アルカリ性高温泉

【「YOKI MATSUSHIMA」 概要】

開業日：2026年8月予定

所在地：宮城県宮城郡松島町松島字東浜5-3

施設規模：地上5階

延床面積：4043.53平米

客室数：26室（41～69平米）

客室タイプ：露天風呂付客室9室、半露天風呂付客室17室

公式ホームページ：https://yoki-matsushima.jp/

※画像はすべてイメージです

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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