【シントトロイデン】合同会社ｂｅｌ様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、合同会社ｂｅｌ様（本社：福岡県福岡市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。



【合同会社ｂｅｌ様 コメント】

「このたびご縁をいただき、大変光栄に思います。当社が展開するデジタルソリューションCommunを通じて、地域と人をつなぎ、新しい価値を生み出す挑戦を続けています。世界に挑戦し続けるSTVVとともに、日本からグローバルな未来を創っていけることを楽しみにしています」



■会社概要

社名：合同会社ｂｅｌ

代表者：時田 悠樹

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号 ParkFront博多駅前1丁目5F-B

事業内容：地方創生、観光、事業プロモーションのDX支援

公式サイト：https://kyushunftlab.com/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。