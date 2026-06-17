【箱根小涌園】箱根小涌園中を賑わす“この夏限定”のコンテンツが満載！毎日がお祭り騒ぎ！夏旅は箱根小涌園へ！ご家族やご友人みんなで、充実した夏を心ゆくまで満喫しよう！

藤田観光株式会社

箱根小涌園 (所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、総支配人:柴田 訓）では、この夏、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボイベントや「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」、スタッフと楽しむ参加型プログラムなど多彩なコンテンツを展開し、「推し旅」や「旅育」といったあらゆるニーズに応えます。首都圏から近いリゾート施設「箱根小涌園」で、人と人が互いに関わりあうことで心身が癒され、絆が深まる充実した夏休みを過ごされるのはいかがでしょうか。

今夏、ついにアニメ「鬼滅の刃」がユネッサンにやってくる！

箱根小涌園ユネッサン（以下、ユネッサン）では、興行収入400億円を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ、アニメ「鬼滅の刃」の世界観を全身で体感できるイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』を開催いたします。水着で遊べる温泉「ユネッサン」には、物語に登場する「藤の花の家紋の家」をテーマにしたコラボ風呂とサウナが、また「無限城」をイメージしたコラボ風呂がそれぞれ登場！ご友人やご家族と一緒に、たくさんの名場面に思いを馳せて語り合いながら、「鬼滅の刃」の世界感をお楽しみください。

より一層「鬼滅の刃」の世界観に浸りたい方は、箱根ホテル小涌園に登場するコラボルーム「鬼滅の刃ルーム」へのご宿泊も要チェック！「鬼滅の刃」ファン必見のアニメや映画の名場面を散りばめた内装で、好きな場面を見つけてみてください。

箱根小涌園に南国の風がやってくる！「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」開催！

沖縄を代表するリゾートである「カヌチャリゾート」とのつながりをきっかけに、「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」を箱根小涌園にて開催いたします。沖縄の味や文化を感じていただけるお食事やイベント、アクティビティを園内各所で横断的に展開。本年5月にリニューアルオープンした箱根小涌園ユネッサン3階「365日お祭り広場」では、沖縄文化を感じることができるクラフトアクティビティや「沖縄に住む魚たち」をテーマにした写真展をお楽しみいただけます。また、サンゴを取り巻く環境について学べるパネル展示もあり、お子さまの夏の自由研究にもおすすめです。さらに毎日開催しているステージイベントでは、エイサーチームによるパフォーマンスや沖縄の文化を取り入れたスタッフパフォーマンスをお届けいたします。加えて同エリア内にオープンした「小涌園 ハコネコ亭」の他、箱根ホテル小涌園や箱根小涌園 天悠（以下、天悠）のビュッフェレストランでは、沖縄を感じるメニューをご用意しております。是非この機会に、お召し上がりください。その他、本イベントの開催を記念して、豪華景品があたるプレゼントキャンペーンも実施予定です。

箱根小涌園スタッフと楽しもう！「女将体験」＆「ボザッピィのクールダウンミッション！」

天悠では、昨年人気を博したお子さま向けプログラム「女将体験」を今年も開催いたします。女将から直接、挨拶や着付け、おもてなしの所作を学ぶ本プログラムは、非日常体験やスタッフとの交流を通してお子さまの好奇心や関心を育む「旅育」にもおすすめです。一方、水着で遊べる温泉「ユネッサン」では、昨年初開催の散水プログラム「ボザッピィのクールダウンミッション！」が“沖縄バージョン”になって再登場！ユネッサンの公式キャラクター「ハコネコ ボザッピィ」とスタッフによる本プログラムは、お客さまとスタッフで楽しい時間を共有するユネッサンならではのワクワクする体験です。

この夏は、楽しいコンテンツが盛りだくさんの箱根小涌園でご家族やご友人と一緒に充実した夏を過ごしてみませんか。

『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』詳細

水着で遊べる温泉「ユネッサン」に、「鬼滅の刃」の世界観をたっぷり体感できる、コラボ風呂やコラボサウナが登場します。本イベント開催にあわせ、箱根小涌園を満喫するキャラクター5体ufotable 描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ付きコラボチケットも数量限定販売。隣接する箱根ホテル小涌園でもコラボルーム「鬼滅の刃ルーム」（１日１室限定）やコラボ宿泊プラン（数量限定）を販売するなど、世界観に浸る様々なコンテンツを展開します。

▲緑のテラス「藤の花の湯場」イメージ▲ロックケーブONSEN「無限城風呂」イメージ▲フィンランドバス「藤の花の蒸気」イメージ

【イベント名】『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』

【開催期間】2026年7月18日（土）～10月4日（日）

【コンテンツ】コラボ風呂、コラボサウナ、コラボチケット、コラボドリンク、コラボグッズ、コラボルーム、コラボ宿泊プランなど

【特設サイトURL】 https://www.yunessun.com/kimetsu2026

※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※コラボプランはご好評につき、満室となっている場合がございます。キャンセルが発生した際は再度 販売いたします。

「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」詳細

沖縄を代表するリゾート「カヌチャリゾート」のご縁をきっかけに「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」を開催。箱根小涌園内のホテル、旅館の枠を超えて横断的にイベントを実施します。箱根の自然に囲まれながら、沖縄の風を感じる、新感覚の欲張りな旅をお楽しみください。

＜沖縄文化を楽しむ！365日お祭り広場＞

射的やガラポンなどの昔懐かしい遊びが楽しめる縁日ブースでは、沖縄にちなんだ景品が登場！「シーサーの色塗り体験」「クラフト締め太鼓作り」など沖縄ならではのクラフトアクティビティも期間限定で体験できます。また、サンゴを取り巻く環境について学べるパネル展示や沖縄の色鮮やかな魚たちを写した海中写真展も同時開催。楽しみながら学べ、お子さまの自由研究にもぴったりです。

さらに、毎日開催しているステージイベントでは、沖縄文化を取り入れながら、スタッフによるダンスや音楽演奏パフォーマンスをお届けいたします。さらに、エイサーチーム「桜風エイサー琉球風車(りゅうきゅうふうしゃ)」「湘琉会(しょうりゅうかい)」も不定期スケジュールにて登場。本格的なパフォーマンスもお楽しみいただけます。

■「沖縄クラフトアクティビティ」概要

【開催場所】ユネッサン３階 365日お祭り広場（入場無料エリア）

【開催期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【内容】シーサー色塗り、クラフト締め太鼓体験など

【参加費】1,300円～

■「サンゴを守ろう！パネル展示」＆「沖縄に住む魚たち展」概要

【開催場所】ユネッサン３階 365日お祭り広場（入場無料エリア）

【開催期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【参加費】無料

「沖縄に住む魚たち展」イメージ

■365日お祭り広場ステージイベント概要

【開催場所】ユネッサン３階 365日お祭り広場（入場無料エリア）

【参加費】無料

【スケジュール】公式ホームページにて順次公開いたします。以下のページよりご確認ください。

ユネッサン公式HP：https://www.yunessun.com/tamatebako/detail/?CN=428090

▲「桜風エイサー琉球風車」▲「湘琉会」

＜「箱根から沖縄へ！プレゼントキャンペーン」概要＞

「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」の開催を記念し、豪華賞品があたるプレゼントキャンペーンを実施いたします。ユネッサン招待券があたるSNS応募コースと、「カヌチャリゾート」や弊社グループ施設で唯一沖縄に位置する「ホテルグレイスリー那覇」のペア宿泊招待券があたる豪華プレゼントコースの2つをご用意いたしました。箱根小涌園での夏の思い出をぜひシェアしてみてください。

■ユネッサン（水着エリア）・小涌園内のランチ招待券が当たる！SNS応募コース

【応募期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【応募方法】

１. ユネッサン1階のフォトスポットで写真撮影。

２. 撮影した写真をInstagramに「#ユネッサンでハイサイ！」を付けて投稿してください。

３. ４施設のアカウントをフォロー(箱根小涌園ユネッサン、箱根ホテル小涌園、箱根小涌園 天悠、ホテルグレイスリー那覇)

※ご当選者の発表はInstagramのDMへのご連絡をもってかえさせていただきます。ご応募の方は「箱根小涌園ユネッサン公式アカウント（＠yunessun_hakone)」からのDMが受信できるようご設定ください。

■「カヌチャリゾート」のペア宿泊券・「ホテルグレイスリー那覇」のペア宿泊券が当たる！豪華プレゼントコース

【応募期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【応募方法】

１. 箱根ホテル小涌園公式サイト(https://www.hakone-hotelkowakien.jp/) または、箱根小涌園 天悠公式サイト（https://www.ten-yu.com/）にてご予約・ご宿泊が必要となります。

対象ご宿泊期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

２. 各施設のフロントに設置の応募用紙に必要事項をご記入のうえ、各施設の応募ボックスに投函してください。

※ご当選者の発表はご当選者の方へのご連絡をもってかえさせていただきます。

箱根小涌園 天悠「女将体験」詳細

昨年も人気を博した「女将体験」を今年も開催。接客のプロである天悠の女将からおもてなしの心や所作を学ぶ体験型プログラムです。体験終了後には、「女将認定証」をお渡しいたします。お子さまの心に残る思い出としてはもちろん、ご家族の皆様にとっても、かけがえのない時間をご提供いたします。

【開催期間】2026年７月１日（水）～８月31日（月）

【参加費】3,000円（消費税込）/人

【予約サイト】https://x.gd/V3hmp

※ご参加の流れ、注意事項などは予約サイトをご確認ください。

箱根小涌園ユネッサン「ボザッピィのクールダウンミッション！」詳細

ユネッサンの公式キャラクター「ハコネコ ボザッピィ」とユネッサンのスタッフがお客様と一緒に楽しむ散水プログラム。今年は沖縄バージョンに新しくなって実施いたします。最高にクールに冷える夏をご体感ください。

【場所】水着で遊べる温泉「ユネッサン」

神々のエーゲ海

【開催期間】2026年7月18日（土）～9月6日（日）

【営業時間】平日 10：00～18：00（最終入場 17：00）／ 土日祝 9：00～19：00（最終入場 18:00）

※ユネッサン(水着エリア)の入場料金が必要です。

大人(中学生以上)2,500円～(消費税込)、こども(3歳～)1,400円～(消費税込)

※8月８日（土）～16日（日）は、入場チケットとは別に「日時指定整理券」が必要となる場合がございます。

詳しくは公式HPをご確認ください。

※イベント内容、営業体制は変更となる場合がございます。最新情報は公式HPをご確認ください。

「箱根小涌園」 施設概要

箱根小涌園 天悠（宿泊）

客室数：150室

https://www.ten-yu.com/

箱根ホテル小涌園（宿泊）

客室数：150室

https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

箱根小涌園 美山楓林（宿泊）

客室数：15室

https://www.miyama-furin.com/

箱根小涌園ユネッサン・

元湯 森の湯（日帰り）

https://www.yunessun.com/

箱根小涌園 三河屋旅館（宿泊）

客室数：25室

https://www.hakonekowakien-mikawaya.jp/

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

【「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」】

後援： 箱根DMO（一般財団法人箱根町観光協会）

協力： 株式会社カヌチャベイリゾート

特別協力：一般財団法人 民族衣裳文化普及協会