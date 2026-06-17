第3回瑶子女王杯 2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦・第6戦・第7戦　「スーパーフォーミュラ夏祭り」開催！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイでは、2026年7月18日（土）・19日（日）に「2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第３戦・第6戦・第7戦」を開催します。

本大会では、悪天候により延期となった第3戦の代替開催が決定し、土日2日間で決勝3レースを実施。国内最高峰フォーミュラレースならではの迫力ある戦いが繰り広げられます。

また会場では「SUPER FORMULA夏祭り2026」として、花火やグルメ、縁日コンテンツ、JEGT AFTER RACE GRID PARTYなど、多彩なイベントも展開。レース観戦とともに、夏の富士スピードウェイを一日中お楽しみいただけます。

■ 第3戦決勝の代替開催が決定！2日間で計3回の決勝レースに

今回の富士大会では、悪天候により延期となっていた「SUPER FORMULA第3戦」の代替レースを組み込み、土日の2日間で計3回もの決勝レースを開催いたします。

1度の週末で3度も勝者が決まる、見どころ満載の特別な2日間をぜひ現地でお楽しみください。

- 7月18日（土）タイムスケジュール （暫定）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/398_1_e86e94ced70bdba53473f434d82ec155.jpg?v=202606170852 ]

- 7月19日（日）タイムスケジュール（暫定）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/398_2_b25d51319164135d35a0762e9115b3c1.jpg?v=202606170852 ]

※レースの進行によっては変更になる可能性があります。

■ 本戦をいち早く占う「公式テスト」が6月30日・7月1日に開催！

7月の本戦に先駆け、ドライバーたちの仕上がりやマシンのセッティングを間近でチェックできる重要な「公式テスト」を2日間にわたり開催いたします。本番さながらの緊迫した走りをいち早くチェックできる絶好の機会です。

「スーパーフォーミュラ夏祭り」の前売観戦券をお持ちの方は、無料で公式テストにご入場いただけます。前売観戦券を早めに手に入れて、ぜひ公式テストにも足をお運びください。

(前売観戦券をお持ちでない方は入場料がかかります：大人1,200円、高校生900円、中学生以下無料)



詳細はこちら

https://fujispeedway.jp/event/0huyt-temah

■ レースの後も楽しみ満載！「JEGT AFTER RACE GRID PARTY」

19日（日）のレース終了後には、プレミアムなアフターパーティーをホームストレートで開催いたします。 戦いを終えたばかりのコースでは、DJ、ダンサーによるパフォーマンスやSUPER FORMULA/KYOJOドライバーとのグランツーリスモ７を使用したe-sportsイベントなどを開催！もちろんドライバーとの交流も楽しめます！

・日時 7月19日(日) 17:15～19:45

・会場 ホームストレート

・料金 前売券 3,000円(会場内で使用可能なミールクーポン1,000円分付き)

■ 夏の夜空を鮮やかに彩る、大迫力の「サーキット花火」

富士スピードウェイの夏を象徴する一大イベントとして、18日(土)の19:30からは、ダイナミックな花火を打ち上げます。レースの興奮冷めやらぬ特別なロケーションの中、目の前で打ち上がる大迫力の花火がサーキットの夜空を鮮やかに彩ります。

・日時 7月18日(土) 19:30～

・場所 レーシングコース アドバンコーナー付近

■ 大人も子どもも夢中になる！「夏祭り縁日＆絶品グルメ」が登場

会場内には、家族や友人と楽しめる夏祭りならではの縁日エリアが登場。定番の焼きそばやかき氷、チョコバナナなどのグルメに加え、射的やスーパーボールすくいなど、お子さまから大人まで楽しめるコンテンツをご用意します。さらに、お子様から大人まで楽しめる「モータースポーツ×お祭り」をテーマにした3つの限定ゲームも登場。レース観戦の合間に、夏の思い出づくりをお楽しみください。



・日時 7月18日(土)～7月19日(日)

・場所 イベント広場

■ ウェルカムセンターでも夏祭りを満喫！サマーアドベンチャーシリーズ

ウェルカムセンターではモビリティをテーマに綴り券で遊べる6つのゲームをご用意しています。

水に浮かぶモビリティアイテムを釣り上げるフィッシングゲームや、車などのモビリティアイテムを狙って撃ち落とすシューティングゲームなど盛りだくさん！



・開館時間 7月18日(土)19日(日) 9:00~17:00

・場所 ウェルカムセンター

■ 前売観戦チケット情報

観戦券ほか、多様な券種をご用意しています

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/398_3_908480795cf2a7202fa2911a0b5c04be.jpg?v=202606170852 ]

ご家族やU-25世代の皆様を全力応援！「50%OFF」の特別優待券もご用意しました

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/398_4_47ab295fd809a9f50a89e2359775f2d7.jpg?v=202606170852 ]

チケットの詳細はチケットサイト(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-sf-rd67(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-sf-rd67))をご確認ください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/398_5_7df94bf7031fdebe6fe1311963be0960.jpg?v=202606170852 ]