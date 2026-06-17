インティメート・マージャー、【6月開催】データ活用の課題が解決できる共催セミナー決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下当社）は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、6月に開催することをお知らせいたします。

＜6月開催セミナー概要＞

【アーカイブ視聴】経営層向け｜AI検索対策は本当に必要か？

～LLM時代に企業が取るべき戦略と意思決定～

・アーカイブ配信：2026年 6月5日(金)～7月31日(金)

・申し込みURL： https://peatix.com/event/5037787

・参加対象者：AI検索対策にいつ、どれくらい投資すべきか判断したい役員の方

現場から上がってくるAI対策の提案を、客観的な基準で評価し採否を決めたいマネージャーの方

これまでのSEO予算と新しいAI対策予算をどう振り分けるか悩んでいる方

AIが自社をどう語っているかを知り、競合に顧客を奪われるリスクを事前に把握したい方

【アーカイブ視聴】AIは自社をどう語っているか？

～100万人のデータから紐解くAI検索最適化（LLMO）と指名獲得戦略～

・アーカイブ配信：2026年6月5日(金)～7月31日(金)

・申し込みURL：https://peatix.com/event/5037596

・参加対象者：AI検索最適化の最新トレンドや具体的な手法をいち早く学び、実践したい方

ChatGPTやGeminiに質問されたとき、自社をおすすめしてもらう確率を引き上げたい方

AIからの流入が他の数字に紛れてしまい、正しく効果を測れずに困っている方

自社サイトを訪れなかったユーザーが、どの競合サイトへ流出しているかをデータで突き止めたい方

【アーカイブ視聴】データはあるのに、なぜ活用できないのか？～AI時代のマーケティングにおける理想と現実～

・アーカイブ配信：2026年6月5日(金)～7月31日(金)

・申し込みURL：https://peatix.com/event/5037680

・参加対象者：データを集めているけれど、実際のマーケティング施策に落とし込めていない方

データを活用してみたいけれど、何から手をつければいいのか迷っている方

AIとデータを使って、顧客のことをもっと深く理解したい方

【アーカイブ視聴】売るマーケティングから、選ばれ続ける関係づくりへ～データ×共感でつくるファン化とLTV向上戦略～

・アーカイブ配信：2026年6月5日(金)～7月31日(金)

・申し込みURL： https://peatix.com/event/5037800(https://peatix.com/event/5037800)

・参加対象者：新しい顧客は獲得できるのに、リピーターがなかなか定着しないと悩んでいる方

その場しのぎのキャンペーンばかり打ってしまい、ブランドの価値を積み上げられない方

SNSの発信やコンテンツ作りを頑張って続けているのに、なかなか成果に結びつかない方

誰に何をどう届けるかが個人の感覚に頼ってしまい、組織として再現できないと困っている方

【アーカイブ視聴】なぜAIを使っても広告公開が遅れるのか？～法務チェックのボトルネックを解消するAI活用と体制づくり～

・アーカイブ配信：2026年6月5日(金)～7月31日(金)

・申し込みURL： https://peatix.com/event/5038226

・参加対象者：広告の公開が遅れたり、法務からの差し戻しが多くて業務を改善したい方

AIを導入したものの、法務チェックの判断基準が曖昧で逆に二度手間になっている方

表現チェックを個人の感覚（属人化）に頼らず、制作本数を一気に増やす体制を作りたい方

AIにどこまで任せ、どこを人間が最終判断すべきかの明確な基準を社内で持ちたい方

Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート

・開催日： １.2026年6月24日(水)10時00分～15時35分

２.2026年6月25日(木)10時00分～16時05分

※本イベントの6月24日（水）10時35分～11時00分に簗島が登壇します。

・申し込みURL： https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=intimatemerger

・参加対象者：AI概要の導入により検索流入が目に見えて減っているが、会社全体の戦略をどう変えるべきか全貌が見えていないと不安に感じている方

SEOだけでなく、広告やSNS、クリエイティブまで「AI対応」を迫られており、情報収集が追いつかないと感じている方

希少になった1クリックを確実に成果（CV）に繋げたいが、自社のLPやバナーが「今の基準」で勝てるものか不安を抱えている方

2026年後半に向けた予算配分やパートナー選定の指針が欲しい方

【6月開催】インティメート・マージャーセミナー情報

https://note.intimatemerger.com/n/n9a529db32f98





■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/(https://corp.intimatemerger.com/)）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

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