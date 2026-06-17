GATARI「Auris×グッズ」体験を推し活EXPOで出展--グッズを体験の入り口に変え、推しとの関係性を育てる場所へ。

株式会社GATARI

株式会社GATARI（本社：東京都千代田区、代表取締役：竹下俊一）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイル Week【夏】」内「推し活EXPO」（主催：RX Japan合同会社）に出展いたします。

今回の推し活EXPOでは、現実のためのゲームエンジン「Auris（オーリス）」とアクリルスタンドを連動させ、「距離・時間・動き・選択」の4つの体験軸が加わったデモをご体験いただけます。会場限定の特別な演出に加え、Auris体験付きオリジナルアクリルスタンドの特別無料配布も行います。

グッズに新たな付加価値を加えたいグッズ制作会社、ファンとキャラクターの接点をイベント・物販の両面で広げたいIPホルダーの皆さまは、ぜひ「推し活EXPO」GATARIブースへお越しください。



【来場には事前来場登録が必要となっております】

▶ 出展詳細はこちら(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/search/ls-summer202606/directory/exhibitor-details.org-95773c82-2c2d-4a1c-99b4-830a4d3c4c30.html#/)

▶︎来場予約ページ（一般来場の方）(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690183810981418-B2G)

▶︎来場予約ページ（VIP来場の方）(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690183811075699-VU1) ※バイヤー・MD、課長職以上の方限定

4つの特徴で楽しむ、「Auris×グッズ」の新しい推し活

１. スマホをかざすだけで始まる、推しとのインタラクション

アクリルスタンドにスマートフォンをかざすだけで、キャラクターとのインタラクションが始まります。特別な操作は必要なく、「飾る」「持ち歩く」グッズを何度でも手に取りたくなる体験の入り口へと変えます。

２. 時間・場所・動きに反応する、推しの声

「おはよう」から「おやすみ」まで時間帯に応じて、届くメッセージや反応が変化します。さらに、キャラクターとの距離や自身の身体の動きにもリアルタイムで反応が変化。グッズから離れると「行かないで！」といった推しが日常に寄り添ってくれるような体験を実現します。

３. イベント連動で生まれる、その場限りの体験

自宅で楽しんでいたグッズは、会場ではイベント限定体験に変わります。同じ会場の中でも、立っている場所や歩いた先によって聴こえる声が変化。その場所でしか出会えない体験が、イベントの前後をより記憶に残る時間へと変えていきます。

４. 選ぶたびに変わる、いつまでも続けたい体験

話しかける言葉を選ぶたびに展開が変わり、続きが気になるインタラクション。体験を重ねるほど、グッズへの愛情が深まる何度も体験したくなる仕掛けが、購入したあとの時間も楽しいものに変えていきます。

Aurisでグッズを"推しとの関係性を記憶に残すもの"に変える

Aurisは、「飾る」「持ち歩く」グッズを体験の入り口に変え、触れるたびに新しい対話が生まれる体験を提案します。

音楽ライブの終演後、手元のアクスタから推しの感謝の言葉が届く。 聖地を歩けば、キャラクターが場所の記憶を語りかけてくる。ハレの日も、そうでない日常も、手に取るたびに推しとの関係が深まります。その積み重ねが、グッズを"関係性を記憶に残すもの"へと育てていきます。

また、本体験はスマートフォンとイヤホンだけで体験をつくることが可能です。「Auris」アプリがアクリルスタンドを認識して体験が始まるため、NFCタグの埋め込みやQRコードの印刷は必要ありません。すでに販売中のグッズにも、設備工事なしで後付けで導入できます。

会場で体験できるAuris×アクスタ体験

GATARIブースでは、「Auris」アプリを起動してアクリルスタンドにスマートフォンをかざすだけで始まる、推しとのインタラクションをお試しいただけます。



さらに、推し活EXPO限定で体験いただける特別な演出をご用意。

自宅からライブイベントなどの現地をつなぐ限定体験として、ライブ前のカフェで推しと隣り合うような場面から、そのままライブ会場へと続くストーリーをお楽しみいただけます。椅子に座る、空間を歩き回るなど身体の動作で変化する立体的なBGMや音声をぜひご体験ください。

デモ体験の音には、ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市、代表執行役社長：山浦 敦）のイヤホン・ヘッドホン向け仮想立体音響ソリューション「Sound xR Core」を採用。推しの声が、同じ空間の中にいる感覚として届く仕掛けをつくり出しています。

また、MEWLIVE PROJECTの熊乃ベアトリーチェ、夏芽川アキのデモもご用意しております。

※Sound xRは、ヤマハ株式会社の商標および登録商標です。

会場でお試しいただいたAuris体験付きのGATARIオリジナルキャラクターのアクリルスタンドは、付属の専用リンクからどこでも続けていただけるよう展示会数量限定で特別無料配布いたします。

ブース内ではイベント体験と物販が一体となったIP主催イベントや、新しいファン接点を設計する施策、共同企画への展開のご相談など、個別ヒアリングが可能です。

また、ファンの反応を行動データとして積み重ねていく長期的な体験設計や次回施策などファンエンゲージメント向上を見据えたご相談も承っております。

具体的な活用イメージをお持ちの方も、まずは話を聞いてみたい方も、ぜひブースにお越しください。

来場予約について

来場には事前の来場登録が必要となっています。また、6月19日(金)17:00までの登録で来場無料となります。

▶︎一般来場の方はこちら(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690183810981418-B2G)

▶︎VIP来場者の方はこちら(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690183811075699-VU1) ※バイヤー・MD、課長職以上の方限定

弊社からのご招待限定で、会場内でご利用いただける【1,000円ランチ券】をご用意しております。ご利用の方は会場内のインフォメーションカウンターにて、ご提示ください。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34007/table/94_1_ea5804ed337c1591074af704a3d255c3.jpg?v=202606170852 ]

◼︎Mixed Reality プラットフォーム「Auris」（オーリス）とは

Aurisはスマホ1台ノーコードで現実に没入する未体験の感覚を生み出すことができるMixed Realityプラットフォームです。

ヘッドマウントディスプレイなどを一切必要とせず、スマートフォンとイヤホンというすでに当たり前になりつつあるデバイスだけで、今までにない没入体験を提供することができます。

スマートフォンで完結する独自の空間スキャン＆自己位置推定システムと、設定次第で様々な体験を可能にする自由度の高いオーサリングツールにより、今までにない体験をいつでも誰でもどこにでも作ることができます。現在、文化財や博物館、モデルルームや展示会など様々なロケーションへの導入が進んでいます。

「Auris」公式webサイト：https://gatari.co.jp/auris-intro/

■会社概要

株式会社GATARIは新しいエンターテインメントを切り口に、デジタルとリアルの融け合う未来のインフラづくりを目指すMixed Realityスタートアップです。「人とインターネットの融け合う世界を創る」というビジョンを掲げ、東京大学を拠点とした日本最大のVR学生団体UT-virtual（https://utvirtual.tech）創設者である代表の竹下によって2016年に設立されました。テクノロジーに深い人間理解を組み合わせ、“見え方を変える”というアプローチによって現実をより良い場所にすることを目指し続けています。

社名：株式会社GATARI

住所：東京都千代田区神田松永町16ダイキビル4F

代表：竹下 俊一

設立：2016年4月

事業内容：Mixed Realityプラットフォーム「Auris(オーリス)」の開発、MRコンテンツの制作ほか

URL：https://gatari.co.jp/