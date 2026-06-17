【資さん50周年特別企画 第３弾！】6/18（木）～６/30（火）しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーン開催！資ロゴシールを貼って撮って投稿すると、抽選で“50周年記念資Tシャツ”が当たる♪

株式会社資さん

資さんうどんでは、「資ロゴシール」 を貼り、写真を撮って、資さんうどん公式X（旧Twitter）のキャンペーンポストを引用ポストすると、抽選で“50周年記念資Tシャツ”が当たる！しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンを開催いたします。

※「資ロゴシール」は、資さんうどん店舗で“しあわせセット各種”をご注文いただいた方にプレゼントいたします♪

株式会社資さんは創業50周年を迎えました。日頃より資さんを支えてくださっている皆さま、誠にありがとうございます。

資さんうどん店舗にご来店いただくお客様と一緒に、資さん50周年を盛り上がりたい！という想いから、このたび50周年特別企画の第３弾として、しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンを開催することになりました。

【50周年特別企画 第３弾】

6/18（木）～6/30（火）しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーン開催！

資さんうどんでは、50周年特別企画の第３弾として、6/18（木）～6/30（火）しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンを開催します！

●しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーン

資さんうどん店舗にて「しあわせセット各種（資さん選べるしあわせセット・穴子天しあわせセット・うなぎしあわせセット）」を食べると、資ぽち袋に入った「資ロゴシール」がもらえます（先着順、なくなり次第終了）。

この「資ロゴシール」を、スマホ、パソコン、ノート、車 etc…好きな物に貼って、写真を撮ってください♪

あとは、資さん公式X（旧Twitter）のキャンペーンポストに、撮った写真を添えて、ハッシュタグ『＃資さん拡散』をつけて引用ポストするだけです。

引用ポストいただいた方の中から抽選で“50周年記念資Tシャツ”をプレゼントいたします。

※イメージ

※シールはご自身の所有物に貼ってお楽しみください。他者の所有物や公共物などへの貼り付けは行わないでください。

※シールによるキズ、糊残りなどについて、資さんうどんでは一切の責任を負いかねます。貼る物には、十分ご注意ください。

【しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンの参加方法】

▼6/18（木）～6/28（日）の期間中、資さんうどん店舗で「しあわせセット（資さん選べるしあわせセット・穴子天しあわせセット・うなぎしあわせセット）」を注文し、「資ロゴシール」をもらいます。

※「資ロゴシール」は各店先着順です。なくなり次第終了となります。数に限りがあるため、終了の際はご容赦ください。

▼「資ロゴシール」をスマホやパソコン、ノートなど好きなところに貼って、写真を撮ってください。

▼～6/30（火）23時59分までに、資さん公式X（旧Twitter）のキャンペーンポストに、撮影した写真を添えて、ハッシュタグ『＃資さん拡散』をつけて引用ポストしてください。

※引用ポストする際には、資さんうどん公式X（旧Twitter）（@sukesan1976）をフォローしてください。

▽抽選で“50周年記念資Tシャツ”をプレゼント

※当選者には後日資さん公式X（旧Twitter）のDMにてご連絡いたします。XのDMにてご連絡がとれない場合は、当選無効とさせていただきます。

※当選者の個人情報は賞品の発送にのみ使用いたします。

6/18（木）～6/28（日）の期間中、資さんうどん店舗で「しあわせセット（資さん選べるしあわせセット・穴子天しあわせセット・うなぎしあわせセット）」を注文するともらえる、「資ロゴシール」を入れている「資ぽち袋」も今回特別に制作した限定グッズです。

ちょっとした御礼を渡すときなどに、ぜひご活用ください。保管用にもぜひ♪

資ロゴシール・資ぽち袋

※「資ロゴシール」「資ぽち袋」は、各店先着順です。なくなり次第終了となります。数に限りがあるため、終了の際はご容赦ください。

※「資ロゴシール」「資ぽち袋」のプレゼントは6/18（木）～6/28（日）、しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンは、6/18（木）～6/30（火）です。期間が異なりますので、ご注意ください。

※引用ポストの最終期限は2026/6/30（火）23:59までです。

※上記【しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンの参加方法】を満たした投稿のみ有効とさせていただきます。

しあわせの『＃資さん拡散』キャンペーンへのたくさんのご参加を心よりお待ちしております！

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県、京都府の1都2府16県で100店以上舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

創業以来、私たちが守り続けているのは、毎日店舗で何度も出汁を取るという「手作り」のこだわりです。手間を惜しまず人の手で取った出汁には、「おいしさ」はもちろんですが、「お客さまにおいしいお食事を届けたい」という作り手の想いが詰まっています。

そんな自慢の「出汁」で味わう、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

また、営業時間の長さも多くのお客様に喜ばれているポイントの一つです。ほとんどの店舗が深夜まで営業しており、24時間営業の店舗も数多くございます。どの時間帯でも気軽にご来店いただきたいという想いから、深夜料金は一切設定しておりません。お好きな時間に、お好きなメニューを、いつもの価格でお楽しみください。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店109店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

資さんうどん公式通販サイト

『肉ごぼ天うどん』『ぼた餅』などの人気商品が自宅で楽しめる♪

【父の日ギフト】も販売中！

https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年6月17日時点の情報です。