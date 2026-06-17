「AI Creative Future Awards（AICA）2026」始動

一般社団法人AICA

一般社団法人AICA（所在地：東京都、代表理事：照屋逸郎）は、AI時代における新しい創造性を探求するアワード「AI Creative Future Awards（AICA）2026」の開催にあたり、2026年6月17日より初の作品エントリーの受付を開始します。

昨年開催したAICA2025では、世界中のAIクリエイティブ事例を独自にリサーチし、「AI時代における創造性とは何か」という問いを起点に議論を重ねてきました。AICA2026はこれまでのリサーチ活動に加え、初めて自薦・他薦による一般公募を実施します。

AICAは、公募作品のみを対象とする一般的なアワードではありません。専任リサーチャーが世界中から発掘した事例と、公募によって集まった作品を同じテーブルに並べ、多様な専門家による熟議を通じてAI時代を象徴する創造性を探求します。

また、AICAの特徴は「議論型」の審査プロセスにあります。広告、アート、音楽、映像、ゲーム、研究など多様な領域で活躍する議論メンバーたちが「AIをどのように使ったのか」「その実践は創造性を前進させているのか」という問いについて議論を重ねます。AICAにおいて重要なのは、受賞結果だけではありません。異なる専門性を持つメンバーが一つの作品について多角的に議論するプロセスそのものを、AI時代の創造性を考えるための知的資産と捉えています。

■ エントリー受付について

・応募開始：

2026年6月17日

・応募方法：

自薦・他薦による応募

・応募対象：

AIを活用したクリエイティブプロジェクト全般

（広告、アート、音楽、映像、ゲーム、プロダクト、研究プロジェクトなど）

・公式サイト：

https://aica-awards.com

■ 選考方法

AICAでは、まず専任リサーチャーが世界中のAIクリエイティブ事例を継続的に探索・収集します。今年から開始する公募は、そのリサーチ活動を補完し、より多様な創造性と出会うための取り組みです。リサーチによって発掘された事例と、公募によって集まった作品を同列に扱い、議論メンバーがそれぞれの背景や文脈まで含めて検討します。

AICAは応募作品の中から優劣を決めるアワードではなく、世界で起きている創造的実践を発見し、その意味を考察するための場を目指しています。

評価において重視するのは、単なる技術的な新規性だけではありません。

昨年の評価において議論された論点は

・AIと人間がどのように共創したか

・新しい表現や体験を生み出しているか

・社会や文化に新たな問いを投げかけているか

・AI時代の創造性を前進させているか

といったもので、今年はこれらをベースにさらに新たな論点を加えて議論を展開します。

■ 議論メンバー

・議長

清水幹太（BASSDRUM テクニカルディレクター）

・審査員

緒方壽人（デザインエンジニア／Takram プロジェクトディレクター）

徳井直生（アーティスト／AI研究者／跡見学園女子大学情報科学芸術センター(AISAC) 特任教授）

戸村朝子（信州大学 特任教授／ARTn CEO・プロデューサー／東京大学大学院情報学環 客員研究員／東京工科大学 客員教授／文化庁 WAN: Art&Tech Creators Global Network アドバイザー）

三宅陽一郎（立教大学大学院人工知能科学研究科 特任教授）

AKI INOMATA（アーティスト／武蔵野美術大学客員教授／デジタルハリウッド大学大学院特任准教授）

昨年に引き続き、同じ体制で開催します。

AICAでは、受賞結果以上に「なぜその作品が選ばれたのか」という議論の過程を重視しています。AI時代の創造性に唯一の正解はありません。だからこそ、多様な専門家が異なる視点から対話を重ねることで、AIと創造性の現在地を社会に示していきます。

■ 議長・清水幹太 コメント

「今回から公募をまじえて開催するAICA2026。今年も自分自身、参加できるのがとても楽しみです。今一番面白い領域の、一番面白い場所がAICAになっていくはず。ぜひ皆さんの作品も、そこに飾ってください。」

■ スケジュール

2026年6月17日

エントリー受付開始

2026年9月13日 23:59

エントリー締切

2026年10月

審査開始

2026年12月

贈賞式・受賞作品発表

2027年2月

AI Creative White Paper 2026 発行予定

■ AI Creative Future Awards（AICA）について

AI Creative Future Awards（AICA）は、AI時代におけるクリエイティブの新たな可能性を探求するアワードです。

広告、アート、音楽、映像、ゲームなどジャンルを問わず、AIによって新しい発想や社会的インパクトを生み出したプロジェクトを対象に選考を行います。

単なる表彰に留まらず、AI時代の創造性に関する議論と知見を蓄積し、社会へ発信することを目的としています。

公式サイト

https://aica-awards.com