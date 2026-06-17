「ひろはこ」2025バージョンの「桜ミク」が、ねんどろいどどーるで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいどどーる キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』の「桜ミク ひろはこ 2025Ver.(弘前)」「桜ミク ひろはこ 2025Ver.(函館)」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

■ねんどろいどどーる キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 桜ミク ひろはこ 2025Ver.(弘前)(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202768&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■ねんどろいどどーる キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 桜ミク ひろはこ 2025Ver.(函館)(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202770&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ねんどろいどどーる キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 桜ミク ひろはこ 2025Ver.

【製品情報】

□参考価格：各12,000円(税込)

□発売日：2027年1月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約140mm(ノンスケール)

【素材】布・磁石・プラスチック

【セット内容一覧】

(弘前)

・フィギュア本体

・ヘアリボン

・着物

・袴

・タイツ

・靴(靴裏マグネット付)

・交換用手首一式

・専用台座(足裏マグネット対応)

※トルソーは付属しません。

(函館)

・フィギュア本体

・ボンネット

・羽織

・着物

・帯

・下着

・靴(靴裏マグネット付)

・交換用手首一式

・専用台座(足裏マグネット対応)

※トルソーは付属しません。

原型制作：洞々、SELECT D

制作協力：澤田工房、ねんどろん

衣装・パターン制作：秋元みえこ

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■ねんどろいどどーる キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 桜ミク ひろはこ 2025Ver.(函館)(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202770&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より、青森県弘前市と北海道函館市のコラボレーション施策「ひろはこ」の2025年バージョンの「桜ミク」をねんどろいどどーる化！

ねんどろいどどーるは、頭部サイズはねんどろいど、体のサイズは布のお洋服も着せやすい大きさの、豊富な可動が楽しめる動かして楽しい手のひらサイズのアクションフィギュアです。

POPでキュートな装いの桜ミクを是非お手元にお迎えください。

※肌の色味はキャラクターのオリジナルカラーを採用しています。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60)

Art by iXima (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)