アジア初となる「ASB GlassFloor（VISION FLOOR）」の導入を支援

ステージングホールディングス株式会社

ステージング・ホールディングス株式会社（本社：東京都、以下「STH」）は、沖縄サントリーアリーナにおけるアジア初の「ASB GlassFloor（VISION FLOOR）」導入プロジェクトを、グループ会社である株式会社ステージング・ビジョン（STV）とともに支援したことをお知らせいたします。

ASB GlassFloorは、ドイツASB社が開発した世界最先端のLEDフロアシステムであり、スポーツ・コンサート・eスポーツ・MICEなど様々なイベントにおいて、床面全体を映像演出空間として活用できる革新的なソリューションです。

提供：琉球ゴールデンキングス

STHグループはこれまで、全国のアリーナ・スタジアムにおいて、施設計画、演出システム構築、運営支援、収益化支援などを展開してまいりました。

今回の導入は単なる設備更新ではなく、

- 観客体験価値の向上- 主催者向け演出価値の向上- 施設利用価値の最大化- 新たなイベント誘致- アリーナ収益機会の創出

を実現する次世代アリーナ戦略の一環と位置付けています。

STHグループは今後も、スポーツとエンターテインメントの融合を通じて、アリーナ・スタジアムの価値向上と地域活性化に貢献してまいります。

【ASB GlassFloorについて】

ASB GlassFloorはドイツASB社が開発したLEDフロアシステムであり、FIBA、FIVB、IHFなど国際競技団体の認証を取得しています。

スポーツ利用と映像演出を両立する世界最先端のアリーナソリューションとして注目されています。

【STHについて】

STHは、アリーナ・スタジアムを中心としたスポーツ・エンターテインメント施設において、企画・設計支援・機材導入支援・運営支援・収益化支援までをワンストップで提供しています。

「感動を創り、施設価値を高め、スポーツ×エンタメの実現」をテーマに、日本のアリーナビジネスの発展に取り組んでいます。

⚫︎本件問い合わせ先

ステージングホールディングス株式会社

TEL：03-6456-3135

住所：〒108-0074 東京都港区高輪二丁目21番41号 高輪第一ビル3階