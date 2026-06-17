『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』戦術が選べる“戦術別SCOUT” を開催！

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好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 『サカつくRTW』）では、2026年6月17日（水）より、スカウトから登場する選手が得意戦術「カウンター／中央突破／ポゼッション／サイドアタック」に分かれて登場する“戦術別SCOUT”を開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【4戦術から選べる！】戦術別SCOUT

開催期間：2026年6月17日（水）～7月22日（水）10:59

本スカウトは、得意戦術「カウンター／中央突破／ポゼッション／サイドアタック」の4つに分かれたスカウトです。各スカウトとも、★5選手は該当の得意戦術をもった選手のみが登場します。

特典付きスカウトは1回10連3,000GBでスカウトがプレイできるだけでなく、特別獲得枠に★5選手が必ず1人登場します。さらに、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の状態で登場しますので、獲得してすぐに戦力として編成に加えることが可能です。

なお、本スカウトには「通算ボーナス」が付いており、戦術ごとに通算150人目の選手を獲得すると、その戦術のスカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「交換チケット」が手に入ります。

◆【リーグを戦って豪華報酬獲得！】リーグランキングイベント

開催期間：2026年6月17日（水）～6月24日（水）10:59

リーグ戦の1シーズン（リーグ戦全34試合）の戦績を競う、期間限定のイベント“リーグランキングイベント”を開催します。また、ベストリーグポイントの達成報酬で「能力UP極秘練習」「能力UP秘密練習」「覚醒コーチ」「覚醒特別コーチ」などが獲得できる限定ミッションや、「能力UP秘密練習」を獲得できるデイリーミッションも開催中です。

◆【期間限定の特別カップ戦！】SWCC強豪チームが登場する“SWCC CUP”開幕！

開催期間：2026年6月17日（水）～6月24日（水）10:59

今回の“SWCC CUP”では、「SWCC79th決勝トーナメント進出チーム」から選出されたチームが対戦相手に登場します。

上位ディビジョンでは、報酬として交換所にてSWCC限定選手などと交換できる「ゴールドトロフィー」獲得のチャンスもあります。また、すべてのディビジョンで初回優勝報酬と順位報酬が獲得できますので、ぜひチャレンジしましょう。

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X：https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)

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