【ウブロ】HUBLOT SUMMER：パステル セラミックの芸術

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン サマー マルチカラーセラミック」42mm, 44mm

2026年6月17日、サントロペ - 2017年以来、ウブロは地中海の夏を舞台に、新作時計の発表をひとつの体験へと昇華させる、季節感あふれるストーリーを紡いできました。

“Hublot Summer”は、単なる新作発表ではなく、特別な体験であり、ブランドの世界観を表現するものです。2026年の主役は、パステルセラミック。やわらかな色彩でありながら、ハイテク素材ならではのエッジはそのままに、太陽の光を浴びたようなカラーが、唯一無二の存在感を放ちます。カラーセラミックの分野において、ウブロが今なお先駆者であり続けることを改めて示しています。

今シーズンの主役を飾るのは、ミント、ピンク、スカイブルーによるパステルカラーを組み合わせた、2つの「ビッグ・バン サマー」モデルです。共通するカラーコードとデザインを備えながらも、その内部のメカニズムは異なります。42mmの自社開発・製造フライバッククロノグラフ「ウニコ」と44mmの自社開発・製造の自動巻き トゥールビヨン。異なる機構を備えた2つのモデルが、ウブロの時計製造における卓越した技術を際立たせています。

地中海の色合いからインスピレーションを得た多彩なセラミックを組み合わせることで、ウブロはやわらかな日の出のパステルカラーから、果てしなく続く夕暮れの輝きまで、夏が織りなす移ろいゆく色彩を表現しています。ピンク、ミントグリーン、そして空から海へと続くブルーのセラミックによる大胆なカラーリングは、融合におけるウブロならではの技術によって生み出されています。軽量でありながら極めて高い耐久性を備えたケースは、素材革新におけるウブロの卓越した技術力を体現しています。ウブロにとって、セラミックとは単に鮮やかな色彩であるだけでなく、素材を生み出す工程、精密な技術、そして徹底したコントロールによって実現するものなのです。

自社開発・製造フライバッククロノグラフ「ウニコ」を搭載する世界限定200本の42mmサイズのモデルは、マイクロブラスト加工とポリッシュ仕上げを施したピンクとミントグリーンのセラミックケースを特徴としており、スカイブルーのセラミックベゼルと、それに調和するスカイブルーのケースバックが組み合わせられています。ダイアルにはマットなピンクとミントのトーンを組み合わせ、地中海に降り注ぐやわらかな光の移ろいを映し出しています。

自社開発・製造の自動巻きトゥールビヨンを搭載する世界限定10本の44mmサイズのモデルは、より建築的な造形美を表現しており、透明なピンクサファイアクリスタルのダイアルを通して、内部に宿るムーブメントの構造が浮かび上がり、奥行きと光、そして精緻なメカニズムの美しさを際立たせています。

どちらのモデルにも、スカイブルー、ミントグリーン、ピンクの交換用ストラップが付属しています。いずれもホワイトのラインが入ったラバーストラップで、チタニウム製のデプロイアントバックルで留められ、「ワンクリック」システムを採用しているため、スタイルや気分に合わせて瞬時に着け替えることができます。

素材の革新からムーブメントへ - すべてに宿るパフォーマンス

HUBLOT 「ビッグ・バン チタニウム ピーチセラミック」42mm

2018年以来、ウブロはセラミックの常識を塗り替えてきました。鮮やかな色彩からやわらかなパステルカラーまで、世界で初めて、そして唯一となるハイテクカラーセラミックのパレットを生み出し、セラミックの可能性と表現の幅を絶えず拡大し続けています。複数の特許と継続的な改良の結果、ウブロは従来のセラミックよりも最大300ビッカース硬いセラミックを実現。極めて高い耐傷性と永続的な輝きを備えています。

2010年以来、自社開発・製造フライバッククロノグラフムーブメント「ウニコ」は、部品の改良、構造の最適化、そしてプロポーションの洗練を重ねながら、進化を続けてきました。同世代の中でも最も先進的な一体型クロノグラフムーブメントのひとつであり、バックラッシュ抑制水平クラッチ、分積算計のコンスタントプレッシャーフリクションシステム、ゼロフリクションラチェットホイールブロッカー、テンプ微調整機構、高い耐衝撃性を備えた時刻調整機構など、5つの特許を取得しています。これにより、高い負荷がかかる状況においても、よりなめらかな作動、精度の向上、そして高い機械効率を実現しています。

トゥールビヨン機構を備える自社開発・製造ムーブメント「HUB6035」は、このビジョンをさらに高めています。サファイアクリスタルの構造により、ムーブメントが透けて見え、ダイアル側から見えるマイクロローターがエネルギー効率を最適化します。さらに約72時間のパワーリザーブを備え、軽さ、奥行き、精度が融合することで、唯一無二の機械美を生み出しています。

33mm & 42mmに、鮮やかな新色セラミックの「ビッグ・バン」が登場

HUBLOT 「ビッグ・バン ミントグリーンセラミック」33mm

この特別な機会に、ウブロはピーチ、ミント、ペトロールブルーの3色のモノクロームセラミックモデルも発表します。大胆でインパクトのあるカラーで知られるウブロのセラミックが、今回はよりやわらかな一面を披露します。同じ最先端の素材と自社工房の卓越した技術はそのままに、見た目と同じく滑らかな肌触りの、夏らしい色合いで表現されています。フレッシュで鮮やか、そして自然体でクールなこれらの「ビッグ・バン」は、肌に降り注ぐ太陽、潮の香りを含んだ空気、そしていつまでも続いてほしい夏の感覚を想起させ、季節の軽やかな一面を映し出しています。

「ビッグ・バン」の歴史の中で初めて、33mmモデルがダイヤモンドを配さないデザインで登場しました。これにより、モノクロームの美学が持つ力強さをさらに際立たせ、カラーそのものが持つ純粋さと大胆さを最大限に引き出しています。3針自動巻きムーブメントを搭載したこれらのモデルは、ピーチ、ミント、ペトロールブルーの各色でダイアル全体を彩り、色彩の魅力を存分に表現しています。このモノクロームの美学は、ダイアルからケース、ベゼルへと広がり、立体的なラインを施したラバーストラップにまで続きます。

自社開発・製造フライバッククロノグラフ「ウニコ」を搭載した42mmの「ビッグ・バン チタニウム ピーチ セラミック」はよりテクニカルな表情を添えています。100m（10気圧）生活防水のチタニウムケースに、ピーチカラーのベゼル、スケルトン仕様のダイアル、針、ラバーストラップを組み合わせています。

色彩から素材に至るまでやわらかでありながら、確かな存在感と優れた耐久性を兼ね備えています。手首に軽やかにフィットし、力強い個性を放つこれらのタイムピースは、ビーチからサンセットへ、昼から夜へと、身に着ける人に寄り添うようにデザインされています。

「ビッグ・バン サマー」コレクションおよび「ビッグ・バン セラミック」コレクションは、ウブロブティック、公式サイト hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)、もしくは正規販売店にてご覧いただけます。また、ウブロの「5+5年保証」により、保証を最大10年まで延長可能です。

HUBLOT 「ビッグ・バン サマー マルチカラーセラミック」42mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-summer-multi-colored-ceramic-42-mm

HUBLOT 「ビッグ・バン サマー マルチカラーセラミック」44mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-summer-multi-colored-ceramic-44-mm

HUBLOT 「ビッグ・バン チタニウム ピーチセラミック」42mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-titanium-peach-ceramic-42-mm

HUBLOT 「ビッグ・バン ピーチセラミック」33mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-peach-ceramic-33-mm

HUBLOT 「ビッグ・バン ミントグリーンセラミック」33mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-mint-green-ceramic-33-mm

HUBLOT 「ビッグ・バン ぺトロールブルーセラミック」33mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-petrol-blue-ceramic-33-mm

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お問合せ先

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com