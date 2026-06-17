可愛らしい京クッキー「つぶら乃　京都ヴォヤージュ」が初登場！　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

〈京都 北山 マールブランシュ〉は、日本人の五感に響く洋菓子を四季折々の風情を活かした、「京都クオリティ」のブランド。また、素材の持つ色彩が生んだマーブル模様が美しいマーブルデニッシュの〈グランマーブル〉や、京都・八坂の塔の程近く、清水寺の参拝道沿いに店を構える〈つぶら乃〉は、四季折々の京料理や契約茶園の宇治抹茶を使用した甘味処で、大丸東京店初登場。京都ブランドが大集結した、大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。

京都北山から人気洋菓子店が登場

〈京都 北山 マールブランシュ〉お濃茶ラングドシャ「茶の菓うすやき」 ８枚入 １,２００円、１２枚入 １,８００円、２０枚入 ３,０００円【保存方法／常温】／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）ＭＡＰ１

お濃茶の甘み・苦味・うま味を軽やかに楽しめる、新しい「茶の菓うすやき」。薄く焼き上げたラングドシャのパリっとした食感とともに、香り高いお濃茶の風味がふわりと広がります。

食感を味わえる京のクッキー缶！

〈つぶら乃〉京都ヴォヤージュ １８０ｇ ２,４００円【保存方法／常温】／１階ウィークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ２

バニラクッキー・宇治抹茶クッキー・黒豆きな粉のブールドネージュ・桜クッキー・黒ゴマクッキー・チョコクッキー・バトンマレショー・こっぽり（履物）や櫛、舞妓さんの形のクッキーなど見た目も可愛い京のクッキー詰合せです。

職人の手で丁寧に焼き上げた一品が登場！

〈グランマーブル〉アサイーベリー １個 ２,１６０円【保存方法／常温】／１階ウイークリーセレクトスイーツ２ ＭＡＰ３

アサイーの奥行あるコクに、バナナの甘みといちご、ブルーベリー、クランベリーの爽やかな酸味を重ねて。果実の余韻が広がる、華やかで上品な一品。

愛知県の桃にこだわったゼリーが登場！

〈創作桃菓 桃花亭〉プチ完熟白桃ぜりー ８個入 １,４５８円／１階イベントスペース モンブランＴＨＥ珀山前 ＭＡＰ４

※常温販売 冷蔵庫で２～３時間冷やしてからお召し上がりください

※７／２１（火）まで

「一番おいしい状態の桃をお菓子に仕上げたい」。完熟白桃の味に感動した創業者の思いから誕生した完熟白桃ぜりー。完熟した桃を丁寧に湯むきし、果実の繊維を残す製法で完熟白桃の美味しさを追求しました。

＊価格は全て税込です。