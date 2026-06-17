FlashLabs、AI音声エージェント「FlashAI」を大幅刷新 ― 再利用可能な音声AIアシスタントと4段階の推論深度で、イン/アウトバウンドコールの本格運用基盤へ進化

FlashLabs株式会社

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一）は、AI音声エージェント「FlashAI」において、2026年5月から6月にかけて実施した3つの大型アップデートにより、音声AIキャンペーン運用基盤を大幅に強化したことをお知らせします。本アップデートでは、4段階に設定可能なAI推論深度、キャンペーン横断で再利用可能なアシスタント構成、ライブテスト機能、バージョン管理機能などが新たに追加されました。これによりFlashAIは、単発のAI架電ツールから、音声AIによる架電・応対業務を一元的に構築・運用する「音声AIキャンペーンOS（Voice AI Campaign Operating System）」へと進化します。

背景・狙い

2025年以降、日本国内のコンタクトセンター業界では生成AI活用が「試験的導入」から「本格運用」へ急速に移行しています。業界調査によれば、2025年時点で生成AIの活用率は約63%に達し、「活用予定なし」と回答した企業は29%から3%へと激減しました（出典：モビルス社 2026年コンタクトセンター動向予測セミナー）。

一方で、音声AIエージェントの本格運用には以下の3つの課題が顕在化しています。

1. 案件複雑度とAI性能のミスマッチ

簡易な問い合わせから高度なコンサルティング営業まで、通話の複雑度には大きな幅があります。単一のAIモデルでは、簡易案件ではオーバースペックによるコスト増、複雑案件では性能不足による顧客体験の低下が生じます。

2. キャンペーンごとの設定重複による運用負荷

営業、サポート、アポイントメント設定など、用途別に複数の音声AIキャンペーンを展開する企業では、キャンペーンごとにプロンプトや音声設定を一から構築する必要があり、運用開始までのリードタイムと管理コストが大きな負担となっていました。

3. 本番運用前の検証不足

AIエージェントの応答品質は、実際の通話で初めて検証できるケースが多く、公開前に十分なテストを行わないまま本番投入されることで、想定外の応答や顧客体験の低下を招くリスクが存在しました。

FlashLabsはこれらの課題を解決するため、FlashAIのコアアーキテクチャを抜本的に再設計。2026年5月から6月にかけて、3つの大型アップデートを順次リリースしました。

FlashAI 大型アップデートの概要

１. 4段階のAI推論深度「Core / Reflex / Insight / Strategist」

FlashAIでは、キャンペーン作成時に以下の4段階からAI推論深度を選択できるようになりました。

上位の推論深度（Insight / Strategist）では、複数ターンにわたる会話の文脈維持、オブジェクションハンドリング、CRM連携による顧客情報の参照やフォローアップワークフローのトリガー実行など、より高度なAIエージェント動作が可能です。また、Settings → Billing & Plan にて、通話ごとに使用された推論深度と消費クレジットを確認できるようになり、コスト管理の透明性も向上しました。

２. AIサマリーのキャンペーン言語対応

FlashAIの通話AIサマリーが、キャンペーン設定で指定された言語に基づいて自動生成されるようになりました。例えば、キャンペーン言語を「日本語」に設定した場合、コールログのAIサマリーも日本語で出力され、国内チームによる通話内容のレビューが容易になります。

３. 再利用可能な音声AIアシスタントアーキテクチャ

本アップデートの中核となるのが、音声AIエージェントの動作設定を「Assistant」として構造化し、複数キャンペーンで再利用可能にする新アーキテクチャです。

Expert Configuration モード: キャンペーン設定画面で「Base」モードから「Expert」モードに切り替えることで、Transcriber（音声認識）、Model（会話知能）、Voice（音声合成・発音）、First Message（開始メッセージ）、System Prompt（エージェントの役割・業務ロジック）、Voice Settings（音声モデル・安定性）を統合的に設定できます。

アシスタントの再利用: 一度構成したアシスタントは、異なるキャンペーン間で再利用可能です。例えば、営業用アシスタントを複数のアウトバウンドリードリストで使い回したり、サポート用アシスタントを複数のインバウンドキャンペーンに適用したりできます。これにより、キャンペーンごとの重複設定が不要になり、運用開始までの時間が大幅に短縮されます。

企業にもたらす価値

1. 案件複雑度に応じた最適なAI性能とコストの両立

4段階の推論深度により、簡易な通知架電にはCore（低コスト）、高度なコンサルティング営業にはStrategist（高性能）と、案件ごとに最適なAIリソースを割り当てることが可能です。クレジット消費の可視化とあわせて、ROIを最大化する運用設計が行えます。

2. キャンペーン展開のスピードと一貫性の向上

アシスタントの再利用により、新規キャンペーンの立ち上げ時間を大幅に短縮。営業・サポート・アポイントメント設定など、部門横断で一貫したAIエージェント品質を維持しながら、個別のチューニングも容易です。

3. 本番投入前の品質担保と継続的な改善

Talk Previewによる公開前テストと、バージョン管理による安全なロールバックにより、AIエージェントの品質を段階的に高めながら本番運用に移行できます。JSONエクスポート機能により、設定の監査やバックアップも容易です。

今後の展開

FlashLabsは、FlashAIを単発のキャンペーン設定から、再利用可能・テスト可能・バージョン管理可能な「音声AIキャンペーンOS」へと発展させていきます。今後も、インバウンド／アウトバウンドを横断する統一的な運用基盤、より高度な推論・ツール連携、運用の自動化・自律化に向けた機能拡張を進め、企業の架電・応対業務を継続的に支援します。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「2025年は、生成AIがコンタクトセンター業界で本格的に検証され始めた年でした。そして2026年は、検証から実運用への転換点です。このタイミングでFlashAIに導入した『アシスタントアーキテクチャ』と『4段階の推論深度』は、単なる機能追加ではなく、音声AIエージェントを『使い捨てのツール』から『組織の資産』へと変えるための基盤です。

アシスタントの再利用とバージョン管理により、営業チームもサポートチームも、試行錯誤の成果を組織的に蓄積し、継続的に改善できるようになります。推論深度の選択肢は、『AIは高ければ高いほど良い』という単純な考え方ではなく、ビジネス価値に見合った適切なAI性能を選択するという、成熟したAI活用の考え方を実装したものです。

私たちはFlashAIを、営業とカスタマーエクスペリエンスを最終的に自律化へ導くプラットフォームとして、これからも進化させていきます。」

FlashAI（フラッシュエーアイ）について

FlashAIは、FlashLabsが提供するAI音声エージェントプラットフォームです。リアルタイム音声通話において、AIが顧客との対話を自律的に実行し、イン/アウトバウンドの両方のコール業務に対応します。音声認識（Transcriber）、会話知能（Model）、音声合成（Voice）の3層を分離したアーキテクチャにより、各要素を独立して最適化できる点が特長です。2026年6月のアップデートにより、キャンペーン横断で再利用可能な「Assistant」設定、4段階の推論深度選択、ライブテスト機能、バージョン管理機能を備え、音声AIキャンペーンOSとしての基盤を確立しました。

FlashAI 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/flashai-voice-agents)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた「Human-AI Hybrid」により、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

主力製品として、AI音声エージェント「FlashAI」、営業/マーケティングデータプラットフォーム「FlashRev」等を展開。国内企業への導入が進んでいます。

FlashLabs株式会社 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

メールアドレス: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/(https://www.flashlabs.ai/)

※本プレスリリースに記載されている製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。