【株式会社ウィル・ドゥ】美容業界の発展に寄与する企業を称える「2026 日本美容企業大賞」AI・DX部門を受賞しました

株式会社ウィル・ドゥ

美容業界向けITソリューションを提供する株式会社ウィル・ドゥ（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：澤田真一）は、株式会社美容経済新聞社が主催する「2026 日本美容企業大賞」において、その革新的な取り組みと業界への貢献が認められ、受賞しました。

■「日本美容企業大賞」について

「日本美容企業大賞」は、エステティック通信（株式会社美容経済新聞社）が主催し、美と健康を担い、弛まぬ努力を続ける企業を顕彰するアワードです。

今回当社が受賞した「AI・DX部門」は、最新技術の活用やデジタルトランスフォーメーション（DX）を通じて、美容業界の効率化や新たな価値創造に大きく寄与した企業に贈られるものです。

■ 受賞の背景と評価ポイント

株式会社ウィル・ドゥは、今回の選考において以下の4つのポイントで高い評価をいただきました。

■サービス・企業概要

- 革新性：LINEや決済システムなど、他社システムとの柔軟な連携を実現。- 信頼性：国際規格 ISO/IEC 27001（ISMS）を取得し、外部機関によるペネトレーションテストを実施するなど、万全のセキュリティ体制を構築。- 顧客満足度：サロン現場のニーズに即した利便性の高いサービスの提供。- 業界貢献度：業界団体への参画を通じ、美容業界全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）啓蒙活動に意欲的に取り組んでいる姿勢。・サロンズソリューションについて

エステサロンや美容整体等美容事業の経営・運営に特化した、総合サロン管理システム。

予約・顧客管理から売上分析、レジ機能までをデジタル化し、現場のオペレーションを円滑に効率化します。

単なる管理ツールにとどまらず、LINEや決済システムとの柔軟な連携、さらには強固なセキュリティ体制（ISMS取得）を兼ね備えた、美容サロン経営のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進する不可欠なサービスです。

公式サイト(https://salons-solution.jp/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sc_20260617)

・「けいやくん」について

「公益社団法人 日本美容医療協会」、「特定非営利活動法人 日本エステティック機構」公認の美容クリニックやエステサロン等に特化した、電子契約書作成管理サービス。

特定商取引法を遵守した書面作成をデジタル化し、タブレット等でのスムーズな契約業務、書類管理を可能にします。

書面のペーパーレス化だけでなく、コンプライアンスの強化や書類不備の防止に大きく寄与する現代の美容クリニック・サロン経営に欠かせないサービスです。

公式サイト(https://lp.keiyakun.net/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sc_20260617)



・「ペンギンカルテ」について

エステサロンや美容整体等の美容事業者に特化した、電子カルテサービス。

手書きカルテの運用感をそのままにデジタル化し、タブレット等でのスムーズな施術記録の作成を可能にします。

体組成計連携や写真比較による経過管理や分析機能により、顧客満足度の向上とスタッフ間の情報共有を強力にサポートする、現代のサロン経営に不可欠なサービスです。

公式サイト(https://salons-solution.jp/integrate/kiss/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sc_20260617)

・株式会社ウィル・ドゥについて

美容・医療業界に特化したシステムプラットフォームを構築し、お客様に寄り添い、お客様の事業成長や業界健全化に寄与するサービスを提供。

業務効率化を支援するソフトウェア開発に加え、業界特有の商習慣や法令に深く精通したきめ細やかなサービス開発を強みとしており、開発・販売・サポートを一気通貫で行っています。

代表者:代表取締役社長 澤田 真一

設立：2001年8月

所在地:三重県伊勢市小俣町湯田791-3

URL:https://www.willdo.co.jp/

・エステティック通信オフィシャルサイト

https://www.esthe.news/

・エス通オンライン

https://esthe.media/

本件に関するお問合せ :https://www.willdo.co.jp/inquiry/