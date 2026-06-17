″うちのこ″との思い出を写真と言葉で残す。「うちのこフォトエッセイ」2026年7月より受付開始予定

アッカ・コミュニケーションズ合同会社

自費出版サービスを展開する令和出版（所在地：東京都港区）は、愛犬・愛猫など大切なペットとの思い出を写真と文章でまとめた書籍を制作できる新サービス「うちのこフォトエッセイ(https://reiwasyuppan.jp/uchinoko-photoessay/)」の提供を2026年7月より開始予定です。

これまで提供してきた「うちのこ写真集(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)」では、多くの飼い主の皆さまから愛するペットの写真を一冊の本として残したいというご要望をいただいてきました。そのなかで、「写真だけでなくエピソードも掲載したい」「出会いや思い出を文章として残したい」といった声が寄せられたことから、本サービスの企画をスタートしました。

「うちのこフォトエッセイ」とは

シリーズ16冊目を突破したうちのこ写真集

うちのこフォトエッセイは、愛犬・愛猫やほかの動物たちの写真とペットオーナーさんご自身の言葉を組み合わせて制作するオリジナル書籍です。

うちのこフォトエッセイ 掲載イメージ

誌面は見開き構成を採用し、左ページに写真、右ページにエッセイを掲載。ペットとの出会い、成長の記録、忘れられない思い出、日々の何気ないエピソードなどを、写真とともに残すことができます。

完成した書籍はAmazonで販売されるほか、電子書籍化でも販売されます。

■ サービスの特徴

1．写真だけでは伝えきれない想いを残せる

フォトブックとは異なり、写真に加えて飼い主自身の言葉を掲載できるため、ペットとの暮らしや思い出を物語として残せます。

2．SNSでは残しきれない記録を一冊に

SNSへの投稿は時間とともに埋もれてしまいますが、本として出版することで長く手元に残し続けることができます。

3．虹の橋を渡ったペットとの思い出にも

現在一緒に暮らしているペットだけでなく、虹の橋を渡った大切な家族との思い出を振り返る記録としても利用できます。

4．専用フォームから簡単に入稿

写真と文章は専用のフォームから投稿できるため、原稿作成に不慣れな方でも気軽に参加できます。

■ 書籍仕様（予定）

■ 開発背景

- フルカラー印刷- 全63ページ構成- - コンテンツページ60ページ- - 見開きで「左ページ：写真」「右ページ：エッセイ」- Amazon販売対応- 紙の書籍・電子書籍化対応- 国会図書館納本（希望制）

近年、ペットは単なる愛玩動物ではなく「家族の一員」として認識されるようになっています。

令和出版が提供する「うちのこ写真集」を通じて、多くの飼い主の皆さまから写真集制作のご依頼をいただくなかで、「エピソードも残したい」「自分の言葉で想いを綴りたい」といったご相談を数多くいただきました。

そこで令和出版では、写真だけでは伝えきれないペットとの絆や思い出を記録できる新しい出版サービスとして「うちのこフォトエッセイ」を企画しました。

写真と言葉を通じて、愛する“うちのこ”とのかけがえのない時間を未来へ残すことを目指しています。

■ 今後の予定

2026年7月の受付開始に向けて、現在サンプル書籍の制作を進めています。今後は実際の制作事例も公開しながら、ペットとの思い出を本として残す新たな選択肢としてサービス展開を行ってまいります。

表紙イメージ見開きイメージうちのこフォトエッセイの詳細はこちら :https://reiwasyuppan.jp/uchinoko-photoessay/

令和出版について

令和出版は、本づくりを通じて人々の想いや歴史を未来へつなぐ出版社です。元野良猫であり、かつて名古屋で運営していたパソコン教室の看板猫としてたくさんの人を笑顔にしてくれた「はっちゃん」が教えてくれた「生きる力」と「ぬくもり」を原点に、かけがえのない家族との絆をかたちにするサービスを展開してまいります。

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能

▼マーケティング支援

書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援

プレスリリース作成、配信

PRカードの制作

▼お問い合わせ先

・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/

・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/

＜電話番号：令和出版専用＞

050-3187-8210（平日 10:00～18:00）

※ 音声ガイダンスが流れます。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

令和出版 広報

https://reiwasyuppan.jp/contact/