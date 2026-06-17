パフォーマンスの新基準へ。LDPlayer 14正式リリース

XUANZHI INTERNATIONAL CO., LIMITED

PC向けAndroidゲームプラットフォーム「LDPlayer」は次世代バージョンとなる「LDPlayer 14」を正式リリースしたことを発表いたします。

LDPlayer 14では、Android 14への対応をはじめ、Hyper-V環境との互換性向上、ゲーム動作の安定性改善、パフォーマンス最適化など、多数のアップデートを実施。より快適かつ安定したAndroidゲーム体験をWindows PC上で提供します。

近年、モバイルゲーム市場の拡大に伴い、より大きな画面やキーボード・マウス操作、高フレームレート環境でゲームを楽しみたいというニーズが高まっています。LDPlayer 14はこうしたユーザーの声に応え、AndroidゲームをPCでより快適に楽しむための環境づくりを目指して開発されました。

Android 14対応で将来のゲーム環境に対応

LDPlayer 14最大のアップデートの一つが、Android 14への正式対応です。

近年、多くのゲームやアプリが新しいAndroidバージョンへの対応を進めており、システム要件も徐々に引き上げられています。LDPlayer 14はAndroid 14環境を提供することで、今後登場する新作タイトルやアップデートへの対応力を強化します。

また、ユーザーコミュニティからも「より新しいAndroid環境を利用したい」という要望が多く寄せられており、今回のアップデートはそうした期待に応えるものとなっています。

LDPLayer14のAi機能は今後アップデート予定

Android 14対応により、最新のモバイルゲームタイトルへの対応範囲も拡大しています。現在話題となっている『Pokemon Champions』などの新作タイトルについても、LDPlayer 14でプレイ可能となっています。

Hyper-V互換性を強化し、Windows環境での利便性を向上

Windows環境では、Hyper-Vや仮想化関連機能との競合が原因で、Androidエミュレーターの導入や利用に課題を感じるユーザーも少なくありません。

LDPlayer 14ではHyper-V環境に対する互換性を改善し、より幅広いWindows環境で快適に利用できるよう最適化を実施しました。

これにより、仮想化機能を利用しているユーザーや、複数の開発・業務ツールを併用しているユーザーでも、Androidゲームをよりスムーズにプレイできる環境を実現しています。

長時間プレイを支える安定性と快適性

LDPlayerのユーザー層は、MMORPG、戦略ゲーム、アニメ調RPG、ターン制RPG、対戦ゲームなど、長時間プレイを前提としたタイトルを楽しむユーザーが中心です。

LDPlayer 14では、これまで高く評価されてきた以下の機能も継続して強化されています。

・キーマッピング機能

・マルチインスタンス機能

・高FPS設定

・カスタマイズ可能な操作環境

・長時間稼働時の安定性向上

これにより、周回プレイやイベント参加、複数アカウント運用など、PCならではのゲームプレイスタイルをサポートします。

世界中のユーザーに支持されるPC向けAndroidゲームプラットフォーム

LDPlayerは2016年のサービス開始以来、世界200以上の国と地域で利用されており、19言語に対応しています。

現在までの累計インストール数は3.2億回を超え、月間アクティブユーザー数は2,500万人、日間アクティブユーザー数は650万人に達しています。

また、LDPlayerユーザーの大半はゲーム利用者であり、多くのユーザーが日常的に長時間利用しています。こうした利用実績は、PCでAndroidゲームを楽しむニーズが世界的に拡大していることを示しています。

AndroidゲームをPCでもっと自由に

LDPlayerは単なるAndroidエミュレーターではなく、AndroidゲームをPCで快適に楽しむためのプラットフォームとして進化を続けています。

LDPlayer 14では、Android 14対応、Hyper-V互換性向上、さらなる安定性強化を通じて、ユーザーにより快適なゲーム体験を提供してまいります。

また、『Pokemon Champions』をはじめ、『アークナイツ』『ブルーアーカイブ』『モンスターストライク』など、多数の人気モバイルゲームにも対応しており、幅広いジャンルのゲームをPC環境で楽しむことが可能です。

今後もLDPlayerは、世界中のモバイルゲームユーザーとゲームパートナーをつなぐプラットフォームとして、サービスの改善と機能強化を継続してまいります。

【LDPlayer公式X（旧Twitter）】

https://x.com/LDPLayer_JP

【LDPlayerについて】

LDPlayerはJUST OKAY LIMITEDが運営するPC向けAndroidゲームプラットフォームです。

AndroidゲームをWindows PC上で快適にプレイできる環境を提供し、キーマッピング、マルチインスタンス、高FPS設定など、多彩な機能を搭載しています。

2016年のサービス開始以来、世界200以上の国と地域で利用され、累計インストール数は3.2億回を突破。世界中のゲームユーザーに向けて、より快適なPCゲーム環境を提供しています。

公式サイト：https://jp.ldplayer.net/

運営会社：JUST OKAY LIMITED

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