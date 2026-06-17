7/28(火)、『ビューティーショー2026』を開催いたします【横浜ビューティーアート専門学校】
学校法人三幸学園 横浜ビューティーアート専門学校(所在地：横浜市)では、2026年 7月28日(火)に学校最大の学校行事『ビューティーショー2026』を開催します。
これまで学んだ美容技術とセンス、想像力をすべて注ぎ込む 2年間の学生生活の集大成となる一大イベントのビューティーショーです。実行委員を中心に企画立案からモデルやヘア・メイク・ネイル・衣装・構成・演出・照明まですべてを生徒自身がトータルプロデュースしています。
今年度は『Perfume～香り～』をテーマに掲げています。
香りは目には見えない。
しかし香りにはその人の印象や感情、記憶を変える力がある。
同じ人でも可愛くも大人っぽくも爽やかにも見える。
香りをテーマに５つの世界観を表現し、美容の力で
人の印象が変わる面白さや可能性を伝えるショーを作り上げます。
このショーで美容が持つ人を輝かせる力、変える力、魅せる力を感じていただきたいです。
複数クラスがチームになるためコミュニケーションや連携が難しいという課題を乗り越えて
協力しあい試行錯誤しながら皆様に感動をお届けできるよう準備してまいりました。
仲間と共に創り上げる特別なステージです。
～昨年の様子～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352695/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352695/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352695/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352695/images/bodyimage4】
実施概要
開催日時：2026年7月28日(火)
開催時間：17:00～18:30（開場：17:00予定）
会場住所：大田区民ホール・アプリコ 東京都大田区蒲田5-37-3
本件に関するお問い合わせ先
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-6
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
電話 045-434-2846
井上 友梨香
配信元企業：学校法人三幸学園
これまで学んだ美容技術とセンス、想像力をすべて注ぎ込む 2年間の学生生活の集大成となる一大イベントのビューティーショーです。実行委員を中心に企画立案からモデルやヘア・メイク・ネイル・衣装・構成・演出・照明まですべてを生徒自身がトータルプロデュースしています。
今年度は『Perfume～香り～』をテーマに掲げています。
香りは目には見えない。
しかし香りにはその人の印象や感情、記憶を変える力がある。
同じ人でも可愛くも大人っぽくも爽やかにも見える。
香りをテーマに５つの世界観を表現し、美容の力で
人の印象が変わる面白さや可能性を伝えるショーを作り上げます。
このショーで美容が持つ人を輝かせる力、変える力、魅せる力を感じていただきたいです。
複数クラスがチームになるためコミュニケーションや連携が難しいという課題を乗り越えて
協力しあい試行錯誤しながら皆様に感動をお届けできるよう準備してまいりました。
仲間と共に創り上げる特別なステージです。
～昨年の様子～
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実施概要
開催日時：2026年7月28日(火)
開催時間：17:00～18:30（開場：17:00予定）
会場住所：大田区民ホール・アプリコ 東京都大田区蒲田5-37-3
本件に関するお問い合わせ先
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-6
横浜ビューティーアート専門学校
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