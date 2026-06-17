2026年7月7日（火）横浜スイーツ＆カフェ専門学校の1年生が初めての販売イベント「キャラバン」を開催！【横浜スイーツ＆カフェ専門学校】
2026年7月7日(火)、学校法人三幸学園 横浜スイーツ＆カフェ専門学校(所在地：神奈川県横浜市)の1年生が、保護者・姉妹校の教職員および生徒を対象に、初めての販売イベント「キャラバン」を開催します。
初めての“販売体験”に挑戦する1年生たち
本イベントでは、1年生が初めて大量調理に挑戦し、料理・焼き菓子・生菓子・オリジナルドリンクを販売します。入学から約3か月、日々の授業で培ってきた知識と技術を活かし、「お客様に喜んでいただくこと」を第一に考え、準備に取り組んできました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352692/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352692/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352692/images/bodyimage3】
自分たちで作った商品を実際に販売し、お客様から代金をいただくという貴重な経験を通じて、製菓・調理のやりがいを実感することができる、大切な学びの場となります。
将来の店舗運営に向けた第一歩
この「キャラバン」での経験は、2年次に行う本格的な店舗実習「POUSSIN（プーサン）」へとつながる第一歩。将来、製菓調理のプロを目指す学生たちにとって、大きな成長の機会となるイベントです。
本件に関する取材問い合わせ先
学校法人 三幸学園
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
吉田 知世（yoshida-tomoyo@sanko.ac.jp)
配信元企業：学校法人三幸学園
初めての“販売体験”に挑戦する1年生たち
本イベントでは、1年生が初めて大量調理に挑戦し、料理・焼き菓子・生菓子・オリジナルドリンクを販売します。入学から約3か月、日々の授業で培ってきた知識と技術を活かし、「お客様に喜んでいただくこと」を第一に考え、準備に取り組んできました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352692/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352692/images/bodyimage3】
自分たちで作った商品を実際に販売し、お客様から代金をいただくという貴重な経験を通じて、製菓・調理のやりがいを実感することができる、大切な学びの場となります。
将来の店舗運営に向けた第一歩
この「キャラバン」での経験は、2年次に行う本格的な店舗実習「POUSSIN（プーサン）」へとつながる第一歩。将来、製菓調理のプロを目指す学生たちにとって、大きな成長の機会となるイベントです。
本件に関する取材問い合わせ先
学校法人 三幸学園
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
吉田 知世（yoshida-tomoyo@sanko.ac.jp)
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ