合同会社ファービヨンド、世界の環境活動を可視化する「Eco Map Global」を公開 ～ゴミ拾い・清掃活動・環境保全活動を地図上で共有できるグローバルプラットフォーム～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352515/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、世界中の環境活動を地図上で共有できるサービス「Eco Map Global（エコマップグローバル）」を公開したことをお知らせいたします。
近年、SDGsや環境保全への関心が高まる一方で、地域で行われている清掃活動や環境保全活動の多くは十分に可視化されていません。
また、
・どこで清掃活動が行われているのかわからない
・環境活動へ参加するきっかけがない
・活動内容を発信する場所がない
・世界各国の取り組みを知る機会が少ない
といった課題もあります。
Eco Map Globalは、こうした課題を解決するために開発された環境活動共有プラットフォームです。
●世界中の環境活動を地図で見える化
Eco Map Globalでは、
・ゴミ拾い活動
・海岸清掃活動
・河川清掃活動
・森林保全活動
・リサイクル活動
・地域環境イベント
などの情報を地図上に登録・共有できます。
利用者は活動場所や活動内容を確認し、地域の環境活動へ気軽に参加することが可能です。
●日本だけではなく世界各国に対応
Eco Map GlobalはOpenStreetMapを採用しており、世界各国で利用できます。
対応地域例
・日本
・アメリカ
・カナダ
・イギリス
・ドイツ
・フランス
・オーストラリア
・シンガポール
・タイ
・ベトナム
・フィリピン
・インドネシア
など、世界中のユーザーが環境活動を共有できます。
●地域と世界をつなぐ環境コミュニティ
Eco Map Globalは単なる地図サービスではありません。
地域で活動する個人、ボランティア団体、NPO、企業、自治体が情報を発信し、世界中の人々とつながることができます。
環境問題は一つの国だけで解決できるものではありません。
地域の小さな活動を可視化し、世界へ発信することで、新たな協力や参加の輪が広がることを目指しています。
●SDGsへの貢献
Eco Map Globalは、
・住み続けられるまちづくり
・海の豊かさを守ろう
・陸の豊かさも守ろう
・パートナーシップで目標を達成しよう
などのSDGs目標にも関連する取り組みです。
今後は企業のCSR活動や自治体の環境施策との連携も進めていく予定です。
●今後の展望
今後は、
・活動ポイント機能
・環境活動ランキング
・企業CSR連携
・自治体連携
・多言語対応強化
・AIによる環境レポート生成
などの機能拡張を予定しています。
合同会社ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、地域と世界をつなぐサービス開発を進めてまいります。
【Eco Map Global】
https://eco.share-map.net/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員 上野淳
東京都新宿区新宿5-4-1
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、世界中の環境活動を地図上で共有できるサービス「Eco Map Global（エコマップグローバル）」を公開したことをお知らせいたします。
近年、SDGsや環境保全への関心が高まる一方で、地域で行われている清掃活動や環境保全活動の多くは十分に可視化されていません。
また、
・どこで清掃活動が行われているのかわからない
・環境活動へ参加するきっかけがない
・活動内容を発信する場所がない
・世界各国の取り組みを知る機会が少ない
といった課題もあります。
Eco Map Globalは、こうした課題を解決するために開発された環境活動共有プラットフォームです。
Eco Map Globalでは、
・ゴミ拾い活動
・海岸清掃活動
・河川清掃活動
・森林保全活動
・リサイクル活動
・地域環境イベント
などの情報を地図上に登録・共有できます。
利用者は活動場所や活動内容を確認し、地域の環境活動へ気軽に参加することが可能です。
●日本だけではなく世界各国に対応
Eco Map GlobalはOpenStreetMapを採用しており、世界各国で利用できます。
対応地域例
・日本
・アメリカ
・カナダ
・イギリス
・ドイツ
・フランス
・オーストラリア
・シンガポール
・タイ
・ベトナム
・フィリピン
・インドネシア
など、世界中のユーザーが環境活動を共有できます。
●地域と世界をつなぐ環境コミュニティ
Eco Map Globalは単なる地図サービスではありません。
地域で活動する個人、ボランティア団体、NPO、企業、自治体が情報を発信し、世界中の人々とつながることができます。
環境問題は一つの国だけで解決できるものではありません。
地域の小さな活動を可視化し、世界へ発信することで、新たな協力や参加の輪が広がることを目指しています。
●SDGsへの貢献
Eco Map Globalは、
・住み続けられるまちづくり
・海の豊かさを守ろう
・陸の豊かさも守ろう
・パートナーシップで目標を達成しよう
などのSDGs目標にも関連する取り組みです。
今後は企業のCSR活動や自治体の環境施策との連携も進めていく予定です。
●今後の展望
今後は、
・活動ポイント機能
・環境活動ランキング
・企業CSR連携
・自治体連携
・多言語対応強化
・AIによる環境レポート生成
などの機能拡張を予定しています。
合同会社ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、地域と世界をつなぐサービス開発を進めてまいります。
【Eco Map Global】
https://eco.share-map.net/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員 上野淳
東京都新宿区新宿5-4-1
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
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